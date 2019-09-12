‫سكايويرث تعرض الربط الذكي بمنتجات المنزل الذكي في معرض آيفا 2019

برلين، 12 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة سكاويرث عن خط كامل من منتجاتها المنزلية الذكية الجديدة في معرض آيفا 2019 – المعرض الأوروبي التقني الأكبر. وقد افتتح المعرض أبوابه هذا العام يوم 6 أيلول/سبتمبر.

في معرض آيفا لهذا العام، ركزت سكايويرث على بناء منطقة تجربة نظام منزل ذكي، جمعت فيها بين الجيل التالي من التقنيات المتفوقة لسكايويرث: تحسين جودة الصورة عبر الذكاء الاصطناعي، والتعرف الدقيق على الكلام، والتتبع المتعدد لجسم الإنسان، وتحليل الراحة، والتحكم الذكي عن بُعد، والاتصالات الجديدة لتلاقي الشبكة. وعرضت سكايويرث خمسة أنظمة ذكية وظيفية: الحلول الكاملة للتلفزيون الذكي والمكتب الذكي والأمن الذكي والإضاءة الذكية والتحكم الذكي في جو المنزل. وفي كشك معروضات الشركة كان تلفزيون أوليد بحجم 88 بوصة، الذي يتسم بدعم 5G، ودقة 8 كي والذكاء الاصطناعي للأشياء، محط جذب للزوار، ما مكّن سكايويرث من تعزيز مزايا تقنية أوليد الخاصة بها.

وعرضت الشركة لأول مرة في معرض آيفا نظام الشاشة الكبيرة من سكايويرث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء، سويوت. من خلال التحكم الصوتي، يمكن لسويوت توصيل أكثر من 6000 من منتجات الأجهزة المنزلية غير الذكية بالأشعة تحت الحمراء ما يشمل العديد من العلامات التجارية والفئات. عبر حلها الخاص “سحابتان”، السحابة الدلالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء، وسحابة الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء. أتقنت سكايويرث التكنولوجيا الأساسية للشاشة الكبيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء، بالإضافة إلى نقاط التحكم في الشفرة والبيانات الأساسية، متصدرةً استكمال حافظة التكنولوجيا الموجهة نحو المستقبل وموضعة نفسها كشركة رائدة في الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت سكايويرث مجموعتها الكاملة من المنتجات الذكية في معرض آيفا 2019، بما في ذلك ثلاجات سكايويرث الكبيرة ذات الشاشة الكبيرة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والغسالات العاكسة المباشرة آي دي دي ومكيفات الهواء ستارشاين وقوالب الجليد الذكية.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط سكايويرث لتسريع عملية تطوير نظامها الكلي للمنزل الذكي، والانتقال إلى الخطوة التالية في تنفيذ إستراتيجيتها للعولمة، وتسريع عملية تطوير تشكيلة العلامة التجارية الخاصة بـ سكايويرث، مع الهدف النهائي المتمثل في توفير حياة أفضل لكل كل شخص على هذا الكوكب.

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