‫سفراء إل جي سيغنتشر يتوقعون أهم اتجاهات التصميم للعام 2019

المزاوجة بين الألوان الفخارية والكريمية والمرجانية والمعدنية تمثل الاتجاه الطاغي في التصميم الداخلي

سيؤول، كوريا الجنوبية، 19 شباط/فبراير: كشف سفراء شركة إل جي سيغنتشر -وهم خبراء في مجالات التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والموضة- عن توقعاتهم المبنية على خبراتهم العميقة لاتجاهات التصميم التي ستتصدر السوق في العام 2019، فتحدث «دارين بالمر» المصمم الداخلي الأسترالي ذائع الصيت عن الاتجاهات الرائجة في الديكور المنزلي هذا العام والتي تدخل فيها منتجات إل جي سيغنتشر بألوانها الحديثة وموادها المميزة كي تقدم الأناقة والوظيفة معًا. وتشاطر المهندس المعماري الألماني الرائد هادي طهراني، وزميله في عالم الأزياء، المصمم الشهير ميخائيل ميشالسكي، توقعاتهما بشأن الاتجاهات التي ستهيمن على العام 2019 في مجاليهما.

اطلع على البيان الصحفي المتعدد القنوات هنا. https://www.multivu.com/players/English/8495551-lg-signature-ambassadors-design-trends/

يشتهر بالمر بأنه مؤلف ناجح وعضو آسر الشخصية في هيئة حكام البرنامج التلفازي الأسترالي «ذا بلوك» وهو يرى بأن الألوان الفخارية والكريمية والمرجانية ستكون الألوان الرائجة في العام 2019. ويقول أنها ستكون تطويرًا للون الوردي الألفي ولون حمرة الخدود، فالأطياف المتنوعة الأقوى للألوان المرجانية ستسترجع شعبية ألوان التيراكوتا والفخار والتي ستستخدم معها تدرجات لون الكريم لتولد تباينًا مثاليًا هادئًا.

ويتوقع أيضًا أن تبقى الألوان المعدنية محورية في تشكيلة ألوان التصميم الداخلي، فهي تجمع بين المتانة والمظهر الكلاسيكي الجذاب. فاستخدام المواد المعدنية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والنيكل والكروم مع زخارف من النحاس والذهب يبقى تقليدًا خالدًا ويستسمر في جاذبيته خلال العام 2019.

وقال بالمر «حينما نتحدث عن منظومات الألوان الأكثر حيادية أو أحادية اللون، ما زالت جاذبية اللون الأسود المطفي تشهد حضورًا متزايدًا منذ أن أصبح شعبيًا في العام 2018 من خلال مجموعة من الألوان المعدنية المطفية مثل اللون المعدني البندقي ولون أسود الفحم الحجري الصلب والتي قدمت تدرجات دقيقة للمعادن الداكنة في تشكيلات ألوان التصاميم الداخلية المعاصرة.» واستلهم المصمم الداخلي الشهير من جمال التصميم الكلاسيكي الرائع لأجهزة إل جي سيغنتشر مسترشدًا بحساسيته عالية المستوى ليعيد تشكيل مطبخه بما يتناسب مع لون التيتانيوم الخارجي لثلاجة إل جي سيغنتشر.

في ميدان الموضة، يتوقع ميخائيل ميشالسكي، سفير شركة إل جي سيغنتشر، أن تكون الأزياء التي تصلح للجنسين والملابس الرياضية الفاخرة المصممة لتحقيق أعلى أداء من أهم الاتجاهات في العام 2019. وحدد أيضًا الألوان المشرقة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق على أنها الألوان الرئيسة التي سنراها على مدرجات الملاعب وفي الشوارع الراقية هذا العام. ولأنه مهتم دائمًا بإيجاد أفضل طريقة للعناية بالأقمشة، أشاد ميشالسكي بميزة المضخة الحرارية المجففة الموفرة للطاقة في غسالة إل جي سيغنتشر، التي توفر العناية الحساسة بالملابس مع التجفيف بدرجة حرارة منخفضة تتراوح بين 60 و70 درجة مئوية. وقال «تعتني غسالة إل جي سيغنتشر بتنظيف الملابس بأعلى مستويات الأداء فتعمل على إزالة جميع البقع دون تأثير على الألوان أو التسبب باختلاطها.»

وأضاف هادي طهراني رؤيته كمهندس معماري، متوقعًا أن تبقى التصاميم سهلة الاستخدام التي تمنح الأولوية للمساحات والتجارب الشخصية سائدة هذا العام. وقال «يعمل المهندسون المعماريون على إنتاج بيئة إيجابية للحياة تحفز الناس، ويجب أن تحقق رقمنة عملية البناء أو الواجهات البارومترية هذا المعيار أيضًا.» بفضل التصميم سهل الاستخدام والبديهي لأجهزة إل جي سيغنتشر وتطبيقها SmartThinQ ™ الذكي، تمثل عنصرًا مثاليًا يتناغم مع تلك الأماكن لتلبية احتياجات من يعملون أو يعيشون فيها بسهولة.

تواصل إل جي سيغنتشر حملة توسعها العالمية، وأثارت إعجاب حضور معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية للعام 2019 بإصدارها تلفاز أوليد آر من إل جي سيغناتشر، وهو أول تلفاز في العالم بشاشة قابلة للدوران. تمثل المبادرات المتنوعة لهذه الحملة العالمية مؤشرًا على قدرة إل جي سيغنتشر على قيادة سوق الأجهزة المنزلية الموجهة لعشاق الأناقة فهي تقدم على مستويات الأداء وأرقى صفات الجمال في آن.

نبذة عن إل جي سيغنتشر

إل جي سيغنتشر هي العلامة التجارية الفائقة الرقي من إل جي إليكترونيكس. وهي تجمع بين أفضل تقنيات وتصاميم إل جي تحت علامة تجارية واحدة، لتقدم للمستهلكين مجموعة تتميز بالأناقة الرقيقة والأداء المتميز. يشمل نطاق منتجات إل جي سيغنتشر حاليًا ثلاجة InstaView Door-in-Door™ وغسالة TWINWash™، وجهاز تنقية الهواء، وتلفزيون “وولبيبر” أوليد دبليو. تتضمن كل منتجات إل جي سيغنتشر ميزة واحدة مشتركة: جودة لا تنازل عنها وتركيز على الأساسيات. فازت منتجات إل جي سيغنتشر بعدد من الجوائز الصناعية للابتكار التكنولوجي والتصميم المتطور، ويشمل ذلك جائزة أفضل الابتكارات سي إي أس للعام 2017 وجائزة أيف غولد للعام 2016 وجائزة ريد دوت ديزاين للعام 2016.