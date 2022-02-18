‫سدكو القابضة تعلن استكمال بيع شركة ترفيه العربية المحدودة إلى شركة الاستثمارات البديلة الخاصة GLD Partners LP

جدة، المملكة العربية السعودية, 17 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت مجموعة سدكو القابضة، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية العائلية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن استكمال بيع شركة ترفيه العربية المحدودة (“ترفيه”) لشركة الاستثمارات البديلة الخاصة GLD Partners LP ومقرها لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

تدير شركة ترفيه 17 مطعماً من فئة كاجوال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتُعتبر صاحبة امتياز لسلسلة مطاعم “أبل بيز®“، أحد أكبر العلامات التجارية لمطاعم الكاجوال في العالم.

يمثل بيع شركة ترفيه العربية المحدودة خروج مجموعة سدكو القابضة من قطاع خدمات الأغذية والمشروبات كجزء من استراتيجيتها للتركيز على الأعمال الأساسية.

كما تُمثل هذه الصفقة نقطة انطلاق رئيسية لدخول GLD Partners إلى قطاع الخدمات الغذائية النشط والآخذ بالنمو في المملكة العربية السعودية، وتشكل جزءً من خططها التوسعية الشاملة واستثماراتها في المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأثنى السيد عمر ميرزا، المدير العام لشركة GLD Partners في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جهود كلٍّ من سدكو القابضة وداين براندز لتسهيل عملية انتقال حقوق الامتياز لمطاعم أبل بيز في المملكة العربية السعودية إلى GLD Partners LP. وصرح قائلاً: ” يُسعدنا في هذه الأوقات المهمة إضافة علامة تجارية عالمية رائدة مثل أبل بيز إلى محفظة استثماراتنا المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وساهمت داين براندز غلوبال، الشركة المالكة لحقوق امتياز وتشغيل أبل بيز، بضمان الانتقال السلس لامتياز أبل بيز من ترفيه المملوكة لسدكو القابضة إلى المالكين الجديد GLD Partners.

وصرح السيد غاري مور، نائب الرئيس الإقليمي لعمليات الامتياز التشغيلي في شركة داين براندز غلوبال: “نقدم الدعم الكامل لانتقال هذه الملكية ونؤمن بأن GLD Partners ستواصل في إثراء سلسلة المطاعم والمحافظة على هويتها وإرثها العريق، مما سيعزز نجاح العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية.”