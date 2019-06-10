‫سايبر ماك لأنظمة المعلومات، الشركة الأسرع والأكفأ في العالم لدمج النظم، تبرم اتفاقات تعاون مع Snow Software

الكويت العاصمة، دولة الكويت، 12 من يونيو 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سايبر ماك لأنظمة المعلومات اليوم عن إبرامها اتفاق تعاون جديد مع شركة Snow Software، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الذكاء التقني. وسوف يتسنى للشركتين في ظل هذا الاتفاق إدارة منظومة تقنية المعلومات المتبعة لديهما بصورة أكثر كفاءة وفاعلية عن طريق تحسين الأوضاع المتعلقة بتكاليف برامجهما الإلكترونية إلى الحد الأمثل، ما قد يوفر لهما ملايين الدولارات.

وسوف تتمكن سايبر ماك وSnow، في ظل هذا التعاون الاستراتيجي، من التزود بأفضل الحلول التي تخولهما التشغيل الآلي لأصولهما الإلكترونية وضبط عملها لتصبح أكثر فاعلية مع تسريع وتيرة إدارتها. وسوف تتمكن الشركتان من استعادة السيطرة على تكاليف التقنية التي تتسم بالزيادة المطردة بالنسبة لعملائهما، وذلك عن طريق الرقابة الكاملة على جميع استخدامات التراخيص المستخدمة خارج مقراتهما وتراخيص البرمجيات العاملة بالتقنية السحابية. وتضمن سايبر ماك من خلال خبرتها المحلية في التنفيذ وتكامل النظم والدعم التقني حصول العملاء على أقصى قيمة وأعظم فوائد من استثماراتهم في برمجيات Snow.

وقد صرح أوربان باخت، نائب الرئيس لشؤون الشركاء والتحالفات في Snow، قائلاً: “تواجه المؤسسات بصورة متزايدة مشكلات كبيرة عند اتخاذ قرارات بشأن استثماراتها التقنية ومدى تحقيق تلك الاستثمارات قيمة لأعمالهم، وكيفية تحديد الفرص التي من شأنها ضبط الاستخدام والإنفاق الحاليين.” ويمكننا لدى إبرام اتفاق تعاون مع سايبر ماك أن نقدم لعملائنا خدمات أفضل في المنطقة فيما يتصل بالقابلية للمراقبة والإدارة ضمن منظومة تقنية المعلومات بأكملها.

ومن المنتظر أن تتعاون سايبر ماك وSnow عن كثب مع الشركات بغرض تحقيق أقصى قيمة من استثماراتها الإلكترونية عن طريق إدارة الامتثال وتدقيق المخاطر، فضلاً عن إدارة التهديدات التي تفرضها المخاطر المعروفة التي تكتنف البرمجيات. وسوف تضمن جهودهما المشتركة عملية التشغيل الآلي لاكتشاف المخاطر والتعامل معها ثم إعادة تأهيل النظم.

كما صرح كولن ميراندا، رئيس مجلس إدارة سايبر ماك لأنظمة المعلومات، ذ.م.م، ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “سوف تعمل سايبر ماك، من خلال التعاون مع Snow، وهي إحدى الشركات الرائدة الواردة في تقارير Magic Quadrant(MQ) التي تنشرها Gartner عن إدارة الأصول الإلكترونية، على تمكين المؤسسات من التحليل والتخطيط الاستشرافي لتراخيص البرمجيات. وسوف تعمل سايبر ماك وSnow على تزويد تلك المؤسسات بالقدرة الكاملة على الرقابة حتى عندما يواجه العملاء خططًا معقدة ودائمة التغير بخصوص الحصول على التراخيص وذلك لمساعدتهم على الحد من تكاليف الصيانة السنوية لبرامجهم الإلكترونية وذلك من خلال تحسين مستوى تلك التراخيص إلى الحد الأمثل ومنحها مستوى متكامل من الحماية عن طريق التدقيق الشامل والمتكامل.”

نبذة عن سايبر ماك لأنظمة المعلومات

تأسست شركة سايبر ماك لأنظمة المعلومات عام 1997 بدولة الكويت، وهي معروفة بقدرتها على تحقيق النجاح المتواصل وتقديم قيمة لعملائها على مستوى العالم. أسهمت سايبر ماك في مساعدة ما يربو على 150 من عملائها في جميع أنحاء العالم على تحقيق النجاح، فحظيت بالتقدير بوصفها علامة تجارية بارزة في إطار أنشطة اقتصادية متعددة في ظل تميز خبراتها التقنية ومعرفتها بمختلف مجالات الأعمال وابتكاراتها التي تؤدي إلى إحداث تغيرات في السوق وثقافتها المتمركزة حول خدمة العميل، ما أدى إلى مساعدة عملائها في تنفيذ مشروعات ناجحة مدفوعة بتحقيق القيمة في نطاق التحول الرقمي وتحسين الأداء الرقمي لهؤلاء العملاء إلى الحد الأمثل. يدير سايبر ماك فريق من القادة من جنسيات مختلفة يمتاز أفراده بخبرات شاملة في نطاق نظم توجيه أوامر الضبط والتحكم وإدارة مراكز البيانات والتشغيل الآلي وإنشاء نماذج الخدمات والتخطيط للقدرة الاستيعابية والتشغيل الآلي لتدفق العمليات وأحمال العمل وضبط التكاليف بناءً على التقنية السحابية وإدارة الأمن والمخاطر وإجراء تحليلات سلوك المستخدمين والاستخبارات التجارية ومراقبة أداء البنية التحتية والتطبيقات بناءً على إدارة خبرات المستخدم النهائي، وذلك من بين مجالات خبرة متخصصة أخرى.

لمعرفة المزيد عن سايبر ماك، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.cybermakinfo.com.

نبذة عن Snow Software

شركة Snow Software هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول الذكاء التقني بما يضمن تحسين مستوى التقنيات المستخدمة إلى الحد الأمثل بما يحقق أقصى قدر من القيمة مقابل ما يتم إنفاقه من تريليونات الدولارات. تعتمد أكثر من 4000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم على منصة Snow لتوفير الرقابة الكاملة وتحسين الاستخدام والإنفاق إلى حدودهما القصوى والحد من المخاطر المتعلقة بالتشريعات. يقع مقر Snow في استوكهولم ولها مقرات محلية أخرى ومراكز دعم إقليمية أكثر من أية شركة أخرى لإدارة الأصول الإلكترونية والسحابية، إذ تحقق نتائج لا تُضاهى لعملائها وشركائها. للحصول على مزيد من المعلومات عن Snow Software، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.snowsoftware.com.

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