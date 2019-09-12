‫سامي نافانتيا للصناعات البحرية توقع عقداً بقيمة 900 مليون يورو مع نافانتيا لتوطين 60% من الصناعات البحرية ونقل التقنية

الرياض، 11 سبتمبر 2019م: وقعت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية، يوم أمس، عقداً ضخماً بقيمة 900 مليون يورو (ما يقارب 3.7 مليار ريال سعودي)، مع مُصنِّع السفن الحربية الإسباني شركة نافانتيا، يقوم الطرفان بموجبه بالتعاون لتنفيذ برنامجٍ خاصٍ لدمج أنظمة قتالٍ ضمن سفن “أفانتي 2200” لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

سيساهم العقد في تطوير منظومة الدفاع السعودية من خلال نقل التقنية وخلق فرص عمل جديدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول العام 2030م. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستساهم في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة والمساهمة في تطوير وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية.

وتم توقيع العقد في جناح شركة SAMI بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2019، والذي يقام في أرض المعارض ExCeL بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسة مجلس إدارة شركة نافانتيا سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI د. أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين من كلا الطرفين.

وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران، أن “اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة نافانتيا تعد إنجازاً مهماً لشركة سامي نافانتيا، إذ ستشكل انطلاقةً بارزة لمسيرتها الواعدة في مسعى إلى دعم تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في القطاع الدفاعي. كما ستخلق فرصة مهمة للاستفادة من الخبرة الواسعة لشريكنا الإستراتيجي في تصميم وبناء وتكامل السفن الحربية، وذلك لتطوير قدراتنا في هذا المجال”.

ومن جهتها، سلّطت رئيسة مجلس إدارة شركة نافانتيا سوزانا دي ساريا الضوء على أهمية هذا العقد، قائلة: “يُعد هذا العقد دليل التزام شركة نافانتيا على دعم المملكة العربية السعودية في رحلة تطوير قدراتها الصناعية في قطاع الدفاع. وسيكون هذا أول تعاون طويل الأجل بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا”.

وبالإضافة إلى دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، ستركز الاتفاقية الجديدة على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

شرح الصورة (من اليسار إلى اليمين): الأستاذ فيسنتي سانتاماريا مدير أنظمة في شركة نافانتيا ؛ الأستاذ غونزالو ماتيو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نافانتيا ؛ الأستاذة سوزانا دي ساريا رئيسة مجلس إدارة شركة نافانتيا ؛ معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ؛ د. أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ؛ الأستاذ أنطونيو رودريغيز باربيران الرئيس التنفيذي لشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية ؛ الأستاذ أحمد الغنيم الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

نبذة عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI:

الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيانٌ وطنيٌ تأسس في مايو 2017م، يُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دوراً رئيسياً في ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

تستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ عسكريةٍ مبتكرةٍ ‏بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خلال وحدات أعمال رئيسية، هي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات ‏الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات العسكرية الوطني.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الرسمي على العنوان: www.sami.com.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@sami.com.sa

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