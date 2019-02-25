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‫زي تي إي وكوالكوم تكنولوجيز تعرضان خدمات 5 جي حية باستخدام معدات 5 جي تجارية كاملة

February 26, 2019   

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شنجن، الصين، 26 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، خدمات شبكة 5 جي على نظام تجاري كامل بقوة 6 غيغاهرتز، بالتعاون مع قدرات تقنيات شركة كوالكوم تكنولوجيز القوية لتحقيق تسويق 5 جي الكامل تجاريا.

وتستفيد هذه العروض عبر راديو أن آر 5 جي من الشبكة الأرضية المتكاملة 5 جي أن آر التي يتم تصنيعها باستخدام الشبكة الأساسية التجارية ومحطات قاعدة الراديو اللاسلكية لشركة  زي تي إي، بالإضافة إلى هاتف  زي تي إي  5 جي  الذكي الذي يتم تشغيله من خلال أول منصة جوال تجارية 5 جي  في العالم – منصة كوالكوم Qualcomm® Snapdragon™ 855Mobile  مقترنا مع مودمSnapdragon X50 ، بالإضافة إلى مستقبل آر أف من كوالكوم تكنولوجيز وحلول آرف أف من كوالكوم تكنولوجيز. وإذ هي متوافقة تماما مع 3GPP R15، يستند هذا الاستعراض على وضع شبكة  غير منفردة،  وموجة  N78 5G ويسخر موجة  LTE B1 كمرساة وصول.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_il2jhklb/def_height/400/def_width/400/version/100031/type/1
وقد وفرت زي تي إي حلاً شاملاً وكاملاً لهذا العرض، بما في ذلك حل منصة محطة القاعدة واحدة من أجل الجميع على الجانب اللاسلكي لدعم تطبيقات 2 جي / 3 جي / 4 جي و 5 جي على موقع واحد بالإضافة إلى وحدات النطاق الأساسي متعددة الأوضاع التي توفر الحد الأقصى من قدرة معالجة 2 جي / 3 جي / 4 جي و 5 جي وأكبر عدد من الواجهات في الصناعة.

علاوة على ذلك، يتبنى العرض شبكة Common Core  الأساسية لزي تي إي مع التقارب الكامل لشبكات 2 جي / 3 جي / 4 جي و 5 جي الثابتة و يو أم إي، وهو حل إدارة الشبكة المتقاربة للتشغيل والصيانة الذكية.

وقال شو زيانغ، الرئيس التنفيذي لشركة  زي تي إي إن “التعاون بين  زي تي إي والكوم تكنولوجيز في مؤتمر الجوال العالمي 2019، في شأن عرض خدمات 5 جي على أساس هاتف ونظام زي تي إي 5 جي، هو دليل على جهودنا لتسويق 5 جي. إنه يشير إلى خطوة كبيرة نحو جعل 5 جي حقيقة تجارية.”

وقال فرانك مينغ، رئيس مجلس إدارة كوالكوم الصين: “إن عرض الـ 5 جي لخدمة الشبكة غير المنفردة مباشرة في مؤتمر الجوال العالمي، على أساس البنية التحتية التجارية من  زي تي إي باستخدام مودم 5 جي من شركة  كوالكوم تكنولوجيز وآر أف يقدم لنا لمحة عن تجارب المستخدم لشبكة 5 جي المتوقعة على الأجهزة التجارية في العام 2019. نتطلع إلى مواصلة العمل مع  زي تي إي وغيرها من الشركات الرائدة عبر النظام البيئي في تسريع طرح شبكات وأجهزة 5 جي.”

في عملية الترويج لتسويق 5 جي، تعمل  زي تي إي بنشاط مع شركاء الصناعة على التحقق من التقنيات والحلول الأساسية، بالإضافة إلى نشر الشبكات. زي تي إي هي أيضا الرائدة في تقدم الاختبارات والأداء. ومدعومًا بإختبارات 5 جي والتعاون مع أكثر من 30 مشغلًا حول العالم، فإن  زي تي إي جاهزة لتسويق  5 جي المقبل وإطلاقه.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  www.zte.com.cn

كوالكوم وسنابدراغون هما ماركتان تجارية تابعتان لكوالكوم إنكوربوريتد، مسجلتان في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

كوالكوم سنابدراغون هو منتج لكوالكوم تكنولوجيز إنك أو/و الشركات التابعة لها.

اتصالات الإعلام

مارغريت ما
زي تي إي كوربوريشن
هاتف: 26775189 755 86+
إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/826129/ZTE_and_Qualcomm.jpg

 

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