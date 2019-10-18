‫زي تي إي وتشاينا يونيكوم تفوزان بجائزة أفضل ذكاء شبكة في حفل جوائز النطاق العريض 2019

شنجن، 18 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها وفرع شركة تشاينا يونيكوم في غوانغدونغ قد فازتا بجائزة أحسن ذكاء شبكات في حفل النطاق العريض 2019 في أمستردام بهولندة بفضل فحص التكوين الذكي القائم على “دور البصمة”.

استنادًا إلى منتج النقل من زي تي إي للإدارة والتحكم المتكاملين ZTEIC ONE، يعتمد الحل تقنية الخوارزمية والتشغيل الآلي الرائدة في الصناعة من أجل السماح بفحص التكوين الذكي لأجهزة شبكة النقل. يحسن الحل القدرة الكبيرة على تحسين كفاءة فحص التهيئة بنسبة 90٪، ومعدل التكوين غير الطبيعي إلى 85٪، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة التشغيل والصيانة.

يستخدم اختبار التكوين الذكي المستند إلى “دور البصمة” الذي طورته شركة زي تي إي وفرع تشاينا يونيكوم في غوانغدونغ خوارزمية الذكاء الاصطناعي لاستخراج ميزة بنية التكوين الخاصة بالجهاز من بيانات تكوين الشبكة الحالي لإنشاء دور بصمة الجهاز.

يعمل فحص التهيئة الذكي على إنشاء نموذج بروتوكول يستند إلى الرسم البياني لمعرفة الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتنفيذ التعلم الذاتي لأدوار الشبكة الخاصة بالأجهزة، وذلك لاكتشاف أخطاء التكوين مسبقًا. تتضمن هذه الوظيفة التعرف الدلالي، واستخراج البيانات، وتحليل البيانات الضخمة.

علاوة على ذلك، فإنه يستخدم العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل NLP والرسم البياني للمعرفة، لتغيير طريقة التحقق من التكوين اليدوي التقليدية. نتيجة لذلك، يعمل فحص التكوين التلقائي على تقصير الطريقة التقليدية من 90 يومًا إلى 7 أيام عمل، مما يعمل على تحسين كفاءة فحص التكوين ومعدل تحديد مخاطر التكوين بشكل فعال.

تم تطوير ZENIC ONE استنادًا إلى بنية الخدمة الصغيرة. إنه أول نظام SDN في الصناعة يدمج الإدارة الذكية للشبكات والتحكم فيها وتنسيقها والضمان والتحليل استنادًا إلى المفهوم الأصلي السحابي. يغطي ZENIC ONE جميع سيناريوهات شبكة النقل 4 جي/5 جي، بما في ذلك PTN / SPN و IP / IPRAN و OTN والتشريح. وقد تم تصميمه لتوفير إمكانات إدارة وتحكم للشبكة أكثر ذكاءً لشبكة النقل.

تم تصنيف ZENIC ONE على أنه “قوي جدًا” من قبل غلوبال داتا في تقرير بعنوان “وان أس دي أن: تقييم المشهد التنافسي” الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وفي آب/أغسطس 2019، حصل ZENIC ONE على 94 براءة اختراع. وقد تم تضمينه في مقترحات حوالي 70 معيارًا دوليًا، وتم استخدامه في أكثر من 20 مشروعًا بحثيًا في جامعات معروفة.

تعترف جوائز النطاق العريض بالأفضل في مجال النطاق العريض وتسلط الضوء على الإنجازات في الاتصالات والتطبيقات والخدمات والاستراتيجيات من الجيل التالي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 25 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

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