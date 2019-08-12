‫زي تي إي وتشاينا موبايل توفران بث في الصين على شبكة 5 جي لأحداث رياضية بحلول التلفزيون الحي التي تعمل على 5 جي

توفران خبرة مشاهدة ابتكارية، متعددة الزوايا للدورة الثانية للألعاب الشبابية الوطنية

شنجن، الصين، 12 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها وفرع شركة تشاينا موبايل في شانشي قامتا ببث الدورة الثانية للألعاب الشبابية الوطنية الصينية على الهواء مباشرة عبر حلول بث تلفزيوني حي تعمل بشبكة 5 جي المدمجة. وبفضل تقنيات 5 جي من زي تي إي التي يتم تبنيها على نطاق واسع في جمع الفيديو، والتحرير والبث من أجل البث الحي المباشر على الإنترنت للألعاب الشبابية الوطنية الصينية الثانية، فإن هذه الأحداث الرياضية هي أول أحداث صينية يتم بثها بفضل شبكة 5 جي.

يغطي حل نظام 5 جي – كيوسيل الرقمي الذكي المنزلي من زي تي إي أماكن متعددة رئيسية، بما في ذلك الملعب الرئيسي. يوفر هذا الحل تجربة مشاهدة مبتكرة من خلال تزويد الجمهور بثلاثة سيناريوهات 5 جي مميزة، بما في ذلك طرق العرض متعددة الزوايا، والتكبير المرن، والمشاهدة المجانية، بما يلبي بالكامل احتياجات الجمهور المخصصة لمشاهدة اللعبة.

حلول زي تي إي للتلفزيون الحي، المدعومة بتقنيات مثل أم إي سي وترميز الكمون المنخفض، تخفض زمن الوصول المباشر إلى أقل من ثانية واحدة، بحيث يمكن للجمهور خارج الموقع تجربة الألعاب في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، من خلال تقنيات إنتاج وتشغيل الفيديو الرائدة في الصناعة، يمكن للمشاهدين في الموقع الاستمتاع بتجربة مشاهدة خاصة على تطبيق البث المباشر متعدد الزوايا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي التلفزيون على بروتوكول الإنترنت مع شركة تشاينا موبايل الفرعية في شانشي أيضًا الوصول إلى ألعاب يو أتش دي متعددة الزوايا في الوقت الفعلي على منصة التلفزيون على الإنترنت، ومشاهدة اللعبة عالية الوضوح من أربع زوايا مشاهدة مختلفة، وبالتالي تزويد المشتركين بتجربة مشاهدة مخصصة للعبة.

وفي الوقت نفسه، ستوفر زي تي إي حل نشر 5 جي كيوسيل لتوسيع سعة الشبكة في المستقبل ووظائف الخدمة الجديدة، مثل أم إي سي وأل بي أس (الخدمات القائمة على الموقع.)

في أيار/مايو 2019، وقعت زي تي إي اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مكتب الرياضة بمقاطعة شانشي ومحطة راديو وتلفزيون شانشي وفرع شانشي التابع لتشاينا موبايل، في محاولة لخلق تجربة بث مباشر مميزة لأول ألعاب رياضية وطنية في الصين تُبث على شبكة 5 جي.

يُعد تطبيق حلول التلفزيون الحي على 5 جي في دورة الألعاب الوطنية الثانية للشباب مثالًا رائعًا على البث المباشر للأحداث الرياضية في المستقبل. بفضل عمليات النشر الواسعة النطاق لشبكات 5 جي والتطور القوي لتقنيات الفيديو 8K/VR/AR ، ستواصل زي تي إي الترويج لتسويق التلفزيون الحي على 5 جي بالتعاون مع الشركاء، واستكشاف حلول البث المباشر، وتطبيقات الصناعة، والتعاون المتعمق بين لاعبي الصناعة في سيناريوهات 5 جي.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn.

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