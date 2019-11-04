‫زي تي إي وتشاينا موبايل تفوزان بجائزة الحل الأفضل في الصناعة من قسم تقنية المعلومات والاتصالات في معرض بي تي الصيني 2019

شنجن، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، وفرع شركة تشاينا موبايل في غوانغدونغ بجائزة أفضل الحلول في الصناعة من قسم تقنية المعلومات والاتصالات بفضل حلها الحافة المشتركة (Common Edge)، وذلك في معرض بي تي الصيني 2019.

استنادًا إلى نظام Common Edge من زي تي إي، قام فرع غواندونغ من تشاينا موبايل و زي تي إي بتجريب خدمات الحوسبة المتطورة أم إي سي، وإجراء التحقق قبل التجاري لشبكات أس أيه، ووضع البناء، وسيناريوهات تطبيق خدمة الحافة، ووضع التعاون مع أطراف ثالثة.

يوفر حل Common Edge من زي تي إي وصولاً متقاربًا للشبكة اللاسلكية والشبكة الثابتة، والتي تدعم أنظمة متعددة مثل 4 جي، 5 جي وواي فاي، وبالتالي بناء منصة موحدة ومنصة متقاربة جوالة.

علاوة على ذلك، يدعم هذا الحل النشر المستند إلى السحابة والتشغيل والصيانة الموحد. يتم نشر أم إي سي المضمّنة وأم إي سي الحافة والسحابة المركزية على نفس القاعدة في وضع التوزيع. توفر وظيفة القيادة ثنائية النواة (OpenStack + K8S) قوة حوسبة تتسم بالكفاءة والمرونة والتدفق، مما يوفر رؤية سحابية موحدة للحافة وتحسين كفاءة الإدارة. استنادًا إلى محركات الذكاء الاصطناعي، تعاون الحوسبة السحابية والتعاون من الحافة إلى الحافة، يطبق الحل تدفقات خدمة المتابعة الديناميكية والتحسين الذكي للطاقة. عن طريق الإدارة الموحدة والتشغيل والصيانة المحلية غير المراقبة، يعمل هذا الحل على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الحل بأجهزة مدمجة في غرفة معدات الموقع، مثل IT BBU V9200 و TITAN C600، لتطبيق النشر على الموقع القريب والقريب من المستخدم. ومع تصميم الأسلاك الأمامية، من السهل الحفاظ على خوادم الشاسيه القصير E5410 / E5430 في غرفة معدات الحافة المتطورة والمتوافقة مع أجهزة تسريع التيار الرئيسي (GPU / FPGA / SmartNIC)، والتي تدعم الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور ومعالجة الفيديو.

يحدث حل Common Edge من زي تي إي ثورة في بنية شبكات الاتصالات المغلقة التقليدية، ويكشف البنية الأساسية لشبكة الحافة، وإمكانية تسريع الأجهزة، وقدرة تحويل شبكة الحافة، وإمكانية إدراك الشبكة اللاسلكية لتطبيقات الطرف الثالث، مما يساعد الصناعات المختلفة على بناء نظام 5 جي المربح للجميع.

تم تطبيق حل Common Edge من زي تي إي على نطاق واسع في التصنيع الصناعي، والشبكات الذكية، وإنترنت المركبات، والترفيه والإعلام، والأمن العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمالية، والزراعة، وغيرها من المجالات. وهو يركز على التطبيقات الصناعية إبراز قدرة الشبكة اللاسلكية، الفيديو الكبير، وإنترنت المركبات، التصنيع الذكي، وإمدادات الطاقة. بدعم من هذا الحل، نفذت زي تي إي تعاونًا واسعًا ومشاريع رائدة مع أكثر من 100 شريك استراتيجي، وأكثر من 200 مستخدم صناعي لتسريع نفاذ الـ 5 جي في العديد من الصناعات المختلفة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn