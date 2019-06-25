‫زي تي إي توقع 25 عقدا تجاريا لشبكة الـ 5 جي

الشركة ملتزمة بالشراكات في مجال الـ 5 جي مع أكثر من 60 مشغلا عبر العالم

شنجن، 26 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها وقعت 25 عقدا تجاريا على مستوى العالم، وهي ملتزمة بالفعل بالشراكة في مجال الـ 5 جي مع أكثر من 60 مشغلا عبر العالم.

ومع الابتكار كقوة دافعة، جعلت زي تي إي من 5 جي إستراتيجيتها الأساسية للتنمية. تعتبر زي تي إي مساهما رئيسيا ومشاركا في أبحاث وتوحيد تكنولوجيا 5 جي العالمية. وفقًا لـIPlytics، وهي أداة لمعلومات السوق لتحليل اتجاهات التكنولوجيا وتطورات السوق والموقف التنافسي للشركة، فقد أعلنت زي تي إي اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو عن 1424 عائلة من براءات الاختراع الأساسية لـ 5 جي وتحتل طلباتها للحصول على براءات الاختراع للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد هذه العائلات.

قدمت زي تي إي أكثر من 3500 طلب براءة اختراع 5 جي، مع وجود أكثر من 30 خبيرًا في الشركة يشغلون مناصب رئيسية في مشروع تطوير الـ 5 جي، مثل منصب الرئيس والمقرر، في منظمات التقييس الدولية. وقدمت الشركة أكثر من 45000 ورقة إلى المنظمات، بما في ذلك أكثر من 7000 مقترح للمعايير الدولية لـ 5 جي NR/NexGenCore.

تشارك زي تي إي بمنتجاتها الشاملة وقدرات حلولها المتكاملة للـ 5 جي بالإضافة إلى تجربة غنية في إنشاء الشبكات، مشاركة كاملة في نشر شبكات 5 جي التجارية. وتستمر الشركة في الحفاظ على الريادة في التكنولوجيا، وتتعاون مع شركاء المنبع والمصب عبر الصناعة لتعزيز النشر التجاري لـ 5 جي.

وفي ما يتعلق بالوصول اللاسلكي، حققت سلسلة زي تي إي الكاملة من منتجات 5 جي AAU التجارية تغطية كاملة الطيف والتطبيق في جميع سيناريوهات 5 جي، مما يتيح البناء السريع لشبكات 5 جي من خلال محطات 5 جي NSA&SA ذات الوضعية المزدوجة ومحطات قاعدة UBR متعددة الوضعيات، تقاسم الطيف، وحلول الـ UniSite وغيرها من معدات طبقة الوصول المبسطة. توفر منصة BBU ذات السعة الكبيرة جدًا دعمًا لتقارب وتطور شبكة الوضعية المتعددة مع الحد الأدنى من التوصيلية.

أما بالنسبة للشبكات الأساسية، فإن الأساس العام 5 جي التجاري الذي أطلقته زي تي إي لأول مرة يدعم التقارب الكامل الموحد لشبكات 2 جي/3 جي/ 4 جي و5 جي الثابت والوصول الكامل، وكذلك 3GPP R15 SA و NSA، مما يخفض تكلفة الاستثمار بنسبة 40 ٪ للمشغلين.

وبالنسبة إلى شبكة النقل 5 جي، أصبحت المنتجات المتكاملة من زي تي إي 5 جي فليكسهول جاهزة للاستخدام التجاري، مع بدء النشر على نطاق واسع. يتفوق أداء الشبكة من حيث الكمون المنخفض للغاية بكثير على المنافسين، في حين أن المواصفات الفنية لمزامنة الساعة فائقة الدقة متوافقة تمامًا مع 3GPP، حيث تقترب من التعريف لشبكة ذات “تزامن مثالي”. يمكن لتقنية التشكيل متعددة الأبعاد والجيل القادم من أفي إي سي زيادة مسافة النقل لأكثر من 100 غيغابت بنسبة 30 ٪، مما يقلل بشكل كبير من صعوبة نشر أكثر من شبكات الـ 100 غيغابيت وكذلك تكلفة الترقية.

في مجال المحطات الطرفية، تعاونت زي تي إي مع أكثر من 20 مشغلا حول العالم في تطوير محطات 5 جي. تشمل حلول زي تي إي 5 جي الطرفية الهواتف الذكية 5 جي، وأجهزة التوجيه الخارجية 5 جي، وأجهزة التوجيه الداخلية 5 جي، والنقاط الساخنة المحمولة 5 جي، ومحطات بيانات 5 جي، ووحدات 5 جي، من بين المنتجات الطرفية الأخرى المتسلسلة والمتعددة الأشكال. توفر زي تي إي أيضًا العديد من الصناعات بحلول وحدات 5 جي المخصصة. وكشفت زي تي إي النقاب عن أول هواتفها الجوالة 5 جي الرائدة، آكسون 10 برو، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، إسبانيا، في شباط/فبراير 2019، حيث كانت رائدة في تسويق الهواتف المحمولة 5 جي. في النصف الأول من العام 2019، تم إصدار زي تي إي آكسون 10 برو في نسحته الـ 5 جي، على التوالي في الصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وفنلندا والنمسا وغيرها، مع بدء مبيعات الجهاز رسميًا في فنلندا والإمارات العربية المتحدة.

تساعد زي تي إي المشغلين على بناء شبكة 5 جي مثالية تستند إلى فلسفة ثلاثية “العظمة تكون في البساطة”، و “السرعة غير المرئية”، و “تصرف بصورة ديناميكية”، أثناء عملية بناء الشبكات، مع مراعاة العمليات الحسابية الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة.

يشير “الطرح” إلى فلسفة أن “العظمة تأتي من البساطة” من خلال بناء شبكة الحد الأدنى، وتوحيد طبقة التحكم في الشبكة، وتبسيط معدات الأجهزة لطبقة الوصول، وتحقيق قدرات الأجهزة المشتركة.

والإضافة تعني زيادة “حاصل الذكاء” أو “حاصل الذكاء” في الشبكة لجعلها أكثر ذكاءً مع تعزيز القدرة التنافسية لمعدات الشبكة.

أما القسمة فتعني تقسيم السيناريو واستخدام تقنية التشريح لتقسيم الشبكة الفعلية إلى عدة شبكات للهاتف المحمول الافتراضية التي تخدم عدة عملاء رأسيين في نفس الوقت. تسمح هذه الطريقة بإعادة استخدام الشبكة وتقليل تكلفة إنشاء الشبكة وتشغيلها وصيانتها، مع خفض التكلفة المرتبطة بتجربة التطبيق والخطأ مع تحسين السرعة عبر الإنترنت.

يعني الضرب عبر الحدود بعدة معان للكلمة، مع الإشارة بشكل أساسي إلى أن شبكة 5 جي تأتي “مضاعفة” عبر العديد من القطاعات الرأسية، مما يوفر تحكم 5 جي، و 5 جي يو أيه في، آيه آر/في آر وغيرها من القدرات، باستخدام التجميع التكنولوجي كوسيلة لتحقيق جمع صناعات كاملة معًا، أثناء تحويل أصول الصناعة إلى قيمة مضافة لشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها، وعند القيام بذلك، أطلق العنان لثورة تغير نموذج الأعمال لكل صناعة رأسيًا.

نظرًا للطلب القوي على تطبيقات الـ جي 5 والتغيير في نماذج كيفية تعاون الشركات في عالم الـ جي 5، نفذت زي تي إي وشركاؤها عددًا كبيرًا من المشاريع الاستكشافية في تطبيقات صناعة الـ جي 5، وعززت التكامل والتطور عبر الصناعة، ودعت لتنفيذ فكرة الموانئ الذكية، والصناعة الذكية، والأمن الذكي والتطبيقات الصناعية الأخرى، في خطوة لبناء نظام بيئي صناعي صحي وكامل معا.

وحتى الآن، تعاونت زي تي إي مع المشغلين والشركاء لإنشاء نماذج للتطبيق الرأسي للصناعة من 5 جي + في أكثر من 15 قطاعا رأسيا، وأقامت تعاونًا استراتيجيًا مع ما يقرب من 200 شريك داخل النظام لتعزيز التحول الرقمي للصناعة.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn.

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn