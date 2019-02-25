‫زي تي إي تكشف عن المجموعة الكاملة لمنتجاتها التجارية للـ 5 جي في مؤتمر الجوال العالمي 2019

تشغل نشر الشبكة حسب السيناريو الكامل

شنجن، الصين، 26 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن الطيف الكامل لمنتجاتها التجارية للـ 5 جي في مؤتمر الجوال العالمي 2019 في برشلونة. وستدعم منتجات زي تي إي التجارية للـ 5 جي، التي بنيت على أساس الجيل الثالث من موجتها الأساسية ورقاقة آر أف المصممة ذاتيا، متطلبات النشر الكاملة الموجة والسيناريوهات المختلفة، ما يساعد المشغلين على بناء شبكات 5 جي تتمتع بالتغطية الواسعة والنشر السريع وفعالية الكلفة.

أوضاع متعددة بي بي يو لبناء شبكة عالية الأداء

الجيل الجديد من بي بي يو، المدعوم بمنصة المحاكاة الافتراضية وسنوات من الأبحاث والتطوير والاختبارات الميدانية، هي وحدة2U NG BBU الرائدة في الصناعة ذات السعة الكبيرة والمتوافقة مع 2 جي، 3 جي، 4 جي و5 جي. فهي قادرة على معالجة 30 خلية 100 ميغاهرتز أن آر لكل رف وتتميز بقدرة المعالجة القصوى للصناعة. في الوقت الذي تدمج فيه مزايا المحاكاة الافتراضية وتقنية منصات تكنولوجيا المعلومات، فإنها تحقق القدرة المرنة للشبكة اللاسلكية والواجهة المفتوحة، وتمكن من توطين الأعمال المبتكرة، وتدعم سي – ران ودي – ران والشبكات المرنة.

أيه أيه يو متسلسلة لتحقيق التغطية الكلية

تستطيع سلسلة أيه أيه يو 5 جي من زي تي إي، دعماً لعدد القنوات من 64TR، و 32TR، و 16TR إلى 4TR، تلبية متطلبات التغطية والسعة في المناطق الحضرية الكثيفة، والمناطق الحضرية العامة، والضواحي، والقرى، وسيناريوهات أخرى مع مراعاة خصائص كل سيناريو وفقا للظروف المحلية، لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار. ومن بينها فإن أيه أيه يو 64TR-200M مناسبة للمناطق الحضرية الكثيفة وسيناريوهات التغطية الحضرية العامة، وقد تم نشرها في عدد من التجارب التجارية، وهو أفضل خيار للمرحلة الأولى من نشر 5 جي.

بالنسبة للسيناريوهات في الضواحي والريف، هناك حلول 32TR و 16الأكثر TR اقتصادية، مع منتج 32TR مزدوج النطاق قوي يدعم 2.6 غيغاهرتز و 3.5 غيغاهرتز. علاوة على ذلك، فإن أيه أيه يو 64TR-400m ، المستخدمة في سيناريو نقطة التردد المنفصلة في نطاق N78، تتميز بقدرات دعم النطاق الترددي القصوى في الصناعة.

لوحة 5 جي لدعم سيناريوهات النقطة العمياء أو الساخنة

تتضمن منتجات باد المتسلسلة من زي تي إي Pad RRUs و Pad BBU و Pad power وهي مناسبة للنقاط العمياء أو الساخنة مثل الأزقة الضيقة في الشوارع والأنفاق الجسرية والأماكن الصغيرة والأماكن السياحية والترفيهية. بفضل التصميم المدمج والهوائي المدمج، يتميز جهاز 5 جي باد بالكشف السريع عن الموقع والتثبيت السهل.

أوسيل 5 جي لتعميق التغطية في الأماكن المغلقة

للتغطية الداخلية، أصدرت زي تي إي منتجات أوسيل 4 جي و 5 جي المتعددة الوضع بسعة كبيرة جدًا. ويمكن تركيبها بسهولة وبسرعة في سيناريوهات التغطية الداخلية عالية الكثافة والعميقة، مثل مراكز التسوق والصالات الرياضية ومباني المكاتب والمطارات. وتتم إدارتها بطريقة مرئية للتشغيل والصيانة الموحدتين.

ومع مزايا التكنولوجيا المتكاملة، تلتزم زي تي إي بإنشاء شبكة لاسلكية ذات خبرات عالية وبساطة فائقة وذكاء للمشغلين في عصر الـ 5 جي. وحتى الآن، تعاونت زي تي إي مع 30 مشغلا في نشر الـ 5 جي في جميع أنحاء العالم، وأطلقت منتجات تجارية شاملة للـ 5 جي، مما يلبي تماما احتياجات الموجة الأولى من عمليات نشر شبكات 5 جي.

في المستقبل، ستواصل زي تي إي العمل مع شركائها لتعزيز اختبارات 5 جي وتسريع تسويق 5 جي في جميع أنحاء العالم، وذلك لتزويد المستخدمين العالميين بتجارب 5 جي متنوعة.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

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