‫زي تي إي تكشف النقاب عن أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا تحت الشاشة أكسيون 20 5 جي

الهاتف الأول في الصناعة الكامل العرض فعلا الذي يصل إلى معايير الألوان السينمائية الحرفية ويتضمن أيضا النظام الصوتي الثلاث الأبعاد DTS:X Ultra لتقديم تجربة ترفيهية كاملة.

شنجن، الصين، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن هاتفها الجوال أكسون 20 5 جي (Axon 20 5G)، وهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مزودا بكاميرا تحت الشاشة، ما يقدم أول هواتف الصناعة الذي يقدم شاشة كاملة حقا.

وقال السيد ني في، رئيس قسم الأجهزة الجوالة فيزي تي إي: “يمثلأكسون 20 5 جي من زي تي إيبداية استراتيجية منتجاتزي تي إيالجديدة. ستعمل الهواتف الذكية كمجال أساسي لابتكار المنتجات لدينا. وفي الوقت نفسه، سنلتزم أيضًا بتطوير منتجات النطاق العريض للأجهزة المحمولة الشخصية والعائلية، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وغيرها من المنتجات الجديدة التي تتيح حياة ذكية متصلة بسلاسة بسيناريوهات 5 جي.”

أول كاميرا تحت الشاشة في العالم تعمل بخمس تقنيات أساسية

بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع المحطات الطرفية الذكية، تلتزم زي تي إيباختراق تقنيات الكاميرات تحت الشاشة. بفضل التقنيات الخمس الأساسية، بما في ذلك المواد الخاصة ورقائق التحكم المزدوجة ودوائر المحركات الفريدة ومصفوفة البكسل الخاصة وخوارزمية الصور الشخصية الداخلية، تغلبتزي تي إيعلى العديد من التحديات التقنية أثناء البحث والتطوير.

ولتحقيق التوازن بين أداء الشاشة والكاميرا الأمامية، اعتمدتزي تي إيمادة عالية الشفافية تتضمن أفلامًا عضوية وغير عضوية جديدة، ما يؤدي بالتالي إلى تحسين وصول الضوء إلى الكاميرا الأمامية.

علاوة على ذلك، تم استخدام شريحة تحكم مزدوجة مستقلة مدمجة ودوائر تشغيل متكاملة لتمكين مزامنة الألوان بين الكاميرا الأمامية والشاشة التقليدية. إلى جانب ذلك، تم استخدام التصميم الفريد لدائرة المحرك ومكونات التصغير الدقيقة لتجنب التداخل، وتقييد التأثير على الكاميرا الأمامية.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأتزي تي إيمصفوفة خاصة يمكنها تحسين البكسل وتحسين تناسق العرض، وبالتالي إنشاء عملية انتقال أكثر طبيعية.

علاوة على ذلك، حسّنت خوارزمية صور السيلفي للكاميرا الأمامية من زي تي إيأداء الكاميرا في ظل العديد من ظروف الإضاءة، ودعمت ضبط النطاق الديناميكي التلقائي، ما أدى بالتالي إلى التحسين الكبير في وضوح الصورة وتباين الصورة.

تجربة مستخدم ثورية مع شاشة عرض كاملة حقيقية

استفادتزي تي إيمن تقنيات عرض تحت الشاشة الإضافية، بما في ذلك مستشعرات الإضاءة المحيطة والصوت وبصمات الأصابع لتحقيق شاشة كاملة حقيقية دون أي ثقوب. يمكن لمستشعر الضوء المبتكر ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لبيئة الإضاءة، مما يسمح برؤية الشاشة بوضوح في أي وقت.

كأول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة في العالم، يمثلأكسون 20 5 جي من زي تي إيعلامة فارقة أخرى في استكشاف الهاتف الذكي بشاشة كاملة حقيقية. وهو يأتي مزودا بشاشة OLED مقاس 6.92 بوصة، ويدعم عمق ألوان 10 بت بالإضافة إلى تغطية 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3، مما يجعل أداء الشاشة يصل إلى معايير الألوان السينمائية الرقمية.

علاوة على ذلك، فإن دقة FHD + ومواد OLED تجعل ألوان الشاشة أكثر وضوحًا وجمالًا. بفضل نسبة الطول والعرض التي تبلغ 20.5:9 والصوت الثلاثي الأبعاد DTS: X Ultra ، يمكن للجهاز تقديم تجربة سينمائية.

التصميم يأتي أولاً

بسماكة 7.98 مم فقط، وتصميم نحيف للغاية لخطوط الكتف المزدوجة، ورثأكسون 20 5 جي من زي تي إيالنمط الأنيق لسلسلةزي تي إي أكسون.

يحتوي الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد الموجود في الخلف على عشر طبقات من الأكوام الهيكلية، والتي تم تصنيعها بعناية باستخدام 36 عملية مختلفة لإنشاء نسيج فريد ورائع. يأتيأكسون 20 5 جيبأربعة ألوان زاهية، بما في ذلك الأزرق والأسود والأرجواني والبرتقالي.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونتزي تي إيمع الرسام البريطاني الشهيرسام فالكونرلإنشاء حزمة حصرية لـأكسون 20 5 جي من زي تي إي. يهدف التصميم إلى تشجيع الشباب على استكشاف المزيد من إمكانيات التقنيات الحالية، من خلال التمثيل الفني للمساهمات العظيمة التي قدمها أربعة علماء مشهورين للبشرية.

تعزيز تجارب الـ 5 جي مع الهوائي الفائق 2.0

يتميزأكسون 20 5 جي من زي تي إيبتقنية الهوائي السوبر لضمان تجربة 5 جي فائقة السرعة في أي وقت وفي أي مكان. يعتبر الهوائي الفائق 2.0 منزي تي إي هوائي PDS متطور مع تصميم محيطي مدمج بزاوية 360 درجة وتقنية ضبط الحلقة المغلقة الذكية، وهو ما يمكن أن يحسن استقرار اتصال الشبكة وسرعة التنزيل.

علاوة على ذلك، تم دمج اثني عشر هوائيًا مختلفًا في السطح الخارجي للإطار الأوسط، والذي يكون بعيدًا عن اللوحة الأم والمكونات الداخلية، مما يسمح باستقبال إشارة أكثر حساسية وبحث أسرع في الشبكة.

حتى في السكك الحديدية عالية السرعة، يبقى من الممكن الانتقال بين شبكة السكك الحديدية الخاصة عالية السرعة وشبكة المحطة الأساسية، مما يضمن مكالمات عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار إشارة الشبكة مضمون في المصاعد، والمرائب تحت الأرض، وبيئات الإشارة الضعيفة الأخرى.

وإذ هو متوافق مع شبكات أربع شركات اتصالات صينية رئيسية، يتميزأكسون 20 5 جي من زي تي إيبتقنية تسريع الشبكة الذكية، والتي زادت من معدل التنزيل بنسبة 30٪، وفقًا لنتائج اختبار مختبرزي تي إي، وتجنب بذكاء نطاقات التردد ذات الإشارات المزدحمة.

وظائف متكاملة لتصوير وتحرير الفيديو

بذلتزي تي إيجهودًا متواصلة في تحسين وظائف الفيديو لهواتفها الذكية، في محاولة لتلبية متطلبات المستخدمين الأصغر سنًا في عصر الـ 5 جي.

يتميزأكسون 20 5 جي من زي تي إيبكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 64 ميغابكسل تدعم الفيديو عالي الدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ومشاهد ليلية فائقة، وجمال الفيديو وفيديو HDR في الوقت الحقيقي في ظروف إضاءة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم العدسات الرئيسية وذات الزاوية الواسعة تثبيت الصورة، مما يساعد على تصوير مقاطع فيديو بجودة أعلى.

علاوة على ذلك، يتميز برنامج الكاميرا بستة قوالب ذكية لإنتاج مقاطع فيديو مخصصة، والتي يمكنها مطابقة أنماط مختلفة من الموسيقى بذكاء مع تأثيرات انتقال خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم وضع تسجيل الأفلام بملء الشاشة الفريد، بنسبة أقل من 20.5:9، صور البورتريه وجمال الصورة، مما يوفر مزيدًا من تخصيص الفيديو.

علاوة على ذلك، يوفر وضع التصوير بالترجمة الصوتيةبالذكاء الاصطناعيوظائف تحرير الفيديو القوية، مثل الربط وتغيير السرعة والقص الإقليمي والتصفية وموسيقى الخلفية، وذلك لجعل تحرير الفيديو أكثر ملاءمة.

أداء شامل لتجارب ممتازة

وإذ يأتي مدعومًا بمنصة الهاتف المحمول Qualcomm® Snapdragon ™ 765G، يتميزأكسون 20 5 جي من زي تي إيبمحرك تحسين نظام كامل السيناريو من الجيل الجديد. بدعم من المحرك، يمكن زيادة سرعة بدء تشغيل تلك التطبيقات عالية الاستخدام بنسبة 40٪ بينما تم أيضًا تحسين تجارب الألعاب والفيديو، وفقًا لنتائج اختبار مختبرزي تي إي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم أحدث نظام MiFavor 10.5 UI تحسين الشاشة على مستوى الأفلام وعرض الشاشة الذكية، بينما يمكن للبطارية الكبيرة التي تبلغ 4220 مللي أمبير في الساعة دعم الشحن السريع بقوة 30 واط ووضع توفير الطاقة 5 جي الذي يحسن عمر البطارية بنسبة 35٪.

علاوة على ذلك، تم تجهيزأكسون 20 5 جي من زي تي إيبتسعة مستشعرات درجة الحرارة لاكتشاف درجة الحرارة بدقة. تم تحسين قدرات تبديد الحرارة من خلال نظام ثلاثي ذكي لتبديد الحرارة، والذي يتضمن دوران التبريد السائل، والوسادة الحرارية المصنوعة من ألياف الكربون النانوية، ومواد الغرافيت. يظل الهاتف الذكي رائعًا أثناء ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة أو مشاهدة الأفلام.

أظهر إطلاقأكسون 20 5 جي من زي تي إيقدراتزي تي إيفي تلبية احتياجات المستهلكين وقوتها في البحث والتطوير التقني وابتكارات المنتجات. وبالنسبة إلى المستقبل، ستواصلزي تي إيتكريس نفسها لبناء أسلوب حياة ذكي للمستهلكين الذين يبحثون عن علامات تجارية شابة ذات تقنية عالية وعصرية.

التسعير والتوافر

سيكون أكسون 20 5 جي من زي تي إي متوفرا في الصين للطلب المسبق بدءًا من 1 أيلول/سبتمبر 2020 على قنوات التجارة الإلكترونية بما في ذلك www.myzte.com, و zte.jd.com و zte.tmall.com. سيكون أكسون 20 5 جي من زي تي إي متوفرا في الصين بدءًا بسعر 2198 يوان.

أكسون 20 5 جي من زي تي إي في الصين

الشبكة 5G: n41/38/78/77/28/1/3/7

FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28

TDD: B34/38/39/40/41

UMTS: B1/2/4/5/8

GSM: B2/3/5/8

4*4MIMO

LTE: B1/3/7 المعالج Qualcomm® Snapdragon™ 765G التخزين 6/8GB RAM + 128/256 GB ROM نظام التشغيل Android Q الشاشة 6.92” FHD+(2460×1080), OLED الكاميرا Rear: 64MP + 8MP(120 degree wide angle) + 2MP(depth) +

2MP(macro)

Front: 32MP البطارية 4220mAh(typical), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, 30W واجهة المستخدم USB Type-C, nano + nano/micro SD(up to 2TB) الحجم والوزن 172.1*77.9*7.98mm

198g(approx.) السمات Under-display Camera, Under-display Fingerprint, Under-display Sound

GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS,

802.11a/b/g/n/ac, BT 5.1, Hi-Fi, NFC

Accelerometer, Proximity & Ambient, Compass, Gyroscope

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: +86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn