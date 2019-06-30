‫زي تي إي تفوظ بجائزة أفضل خدمة جوال للعيش المتصل في آسيا على حلها من الأرض للجو للنطاق العريض في الجو

شنجن، 1 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها فازت بجائزة أفضل خدمة جوال للعيش المتصل في آسيا في مؤتمر الهاتف الجوال شنغهاي 2019 على حلها للنطاق الهوائي العريض أيه تي جي.

حل زي تي إيه من الجو للأرض (أيه تي جي) يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة البرية الناضج لإنشاء شبكة نطاق عريض ثلاثية الأبعاد من الأرض إلى الجو، وتوفير الترفيه على الطائرة، والمكتب على الطائرة، والخدمات المخصصة وخدمات التطبيقات الصناعية الشاملة. يدعم حل حل زي تي إيه من الجو للأرض سرعة عالية فائقة تبلغ 1200 كم / ساعة مع نصف قطر تغطية يبلغ 300 كم، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة خدمة مستقرة وعالية السرعة في الجو.

دخلت زي تي إي مجال التغطية من الأرض إلى الجو منذ العام 2009. من خلال تراكم تقنيات الاتصالات الأرضية، تغلبت زي تي إي على سلسلة من الصعوبات، مثل التطبيقات في السيناريوهات الخاصة، وتغطية المناطق الخاصة وتداخل الشبكة الأرضية.

كانت زي تي إي رائدة في مجال التغطية من الأرض للجو لسنوات عديدة. في العام 2009، طورتزي تي إيأول شبكة3 جي أيه تي جي. في العام 2014، أجرت زي تي إي أول اختبار أل تي إي أيه تي جي في الصناعة بالتعاون مع أير تشاينا، وافتتحت طريقين جويين قبل التجارة. في العام 2017، تم بنجاح إقلاع أول طائرة مزودة بتقنية أيه تي جي للتردد الشائع من جي 4. الآن، تلتزم زي تي إي بتطوير حلول 5 جي أيه تي جي والبحث فيها، لتوفير تجربة 5 جي جوية.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn.

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

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