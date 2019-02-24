‫زي تي إي تفوز بجائزة جي تي آي للاختراقات الابتكارية قي جوائز تقنيات الجوال 2018

شنجن، الصين، 25 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم بجائزة الاختراق الابتكاري في جائزة تقنيات الجوال 2018 في حفل جوائز مبادرة تي دي – أل تي إي العالمية الذي نُظم في برشلونة. وقد منحت هذه الجائزة تقديرا لإنجازات زي تي إي في ابتكارات تقنيات الـ 5 جي وتطوير المنتج المتكامل، والتثبت من هيكلية الشبكة.

قدمت زي تي إي مساهمات كبيرة للبحث والاختبار والتعاون الصناعي وتسويق بنية الشبكة المنفردة. وفي العام 2018، أخذت زي تي إي زمام المبادرة لإطلاق حل شبكة منفردة ذات طبيعة تجارية، مع منتجات طبقة كاملة، والسيناريو الكامل المتسلسل التي تدعم نشر 5 جي الواسع النطاق والتسويق المبكر للشبكة المنفردة لـ 5 جي.

وبالتعاون مع المشغلين العالميين، بنت شركة زي تي إي أول شبكات تجريبية من شبكات 5 جي المنفردة في كل من الصين وأوروبا، وأجرت أول اتصال 5 جي للشبكة المنفردة 3GPP 2.6 غيغاهرتز و 3.5 غيغاهرتز، وأكملت أول اتصال متوافق مع معيار أن آر لإنترنت الأشياء بمواصفات 3 جي بي بي للشبكات المنفردة. ولذلك، فقد تحققت شركة زي تي إي بشكل كامل من جدوى ومزايا الشبكات المنفردة، ما ساعدها في مراكمة تجربة غنية لديها في تسويق الـ 5 جي.

وقال الدكتور هان غانغ، نائب رئيس قسم تي دي دي في زي تي إي ومنتجات الـ 5 جي: “إنه شرف لزي تي إي أن تفوز بجائزة جي تي آي للاختراق المبتكر في تكنولوجيا الهواتف الجوالة، والتي تعترف تمامًا بجهودنا في تعزيز 5 جي. ستعمل زي تي إي بشكل مستمر مع شركاء جي تي آي لتعزيز تي دي أل تي إي وتطوير 5 جي الصناعي.”

منذ العام 2011، تلتزم جي تي آي بتعزيز نضج تي دي أل تي إي وتسويقه عالمياً، فضلاً عن تقارب تي دي دي وأف دي دي. في مطلع العام 2016، أصدرت جي تي آي GTI 2.0 في مؤتمر الجوال العالمي، الذي هدف إلى مواصلة الدفع قدما بنشر تي دي أل تي إي وتطور الـ 4 جي إلى 5 جي، ونضج نظام الـ 5 جي.

وكداعم قوي لـ تي دي أل تي إي و5 جي، حققت زي تي إي إنجازات بارزة في تي دي أل تي إي و تعيير ال 5 جي، وتطوير الأجهزة والشرائح، وعمليات نشر الشبكات العالمية.

حتى الآن، دخلت زي تي إي في تعاون لأعمال الـ 5 جي ونفذت اختبارات مع أكثر من 20 مشغلاً مشهورًا في جميع أنحاء العالم، وأطلقت سلسلة من المنتجات التجارية المتكاملة من 5 جي، تلبي تمامًا احتياجات الموجة الأولى من نشر شبكة الـ 5 جي. وفي المستقبل، ستواصل زي تي إي العمل مع شركائها في اختبارات 5 جي وتسريع تسويق 5 جي في جميع أنحاء العالم.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

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