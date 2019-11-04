‫زي تي إي تفوز بجائزة أفضل تطبيق ابتكار في الصناعة في معرض بي تي الصيني 2019 بفضل تطبيق زي تي إي 5 جي ZM9000

شنجن، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها فازت بجائزة أفضل تطبيقات الابتكار في الصناعة بفضل تطبيقها وحدة زي تي إي 5 جي ZM9000 في معرض بي تي إكسبو الصيني 2019. وسيروج هذا التطبيق من زي تي إي ZM9000 تطوير صناعة يو أتش دي 4 جي إلى 5 جي عن طريق توفير بث الفيديو المباشر عبر طريقة 5G+4K الجديدة.

تطبيق زي تي إي، المدعوم بالجيل الثاني من نظام Snapdragon X55 5G Modem-RF، يدعم تطبيق زي تي إي 5 جي Module ZM9000 كلا من شبكات أن أس أيه وأس أيه. ويغطي نطاقات التردد 4 جي/5 جي للمشغلين الصينيين الثلاثة الرئيسيين. يعتمد هذا الجهاز تقنية التغليف M.2 ويتميز بوظيفة التوصيل والتشغيل بالحجم القياسي 30 x 52 x 3.6 م. يمكن تكييف هذا المنتج بسرعة مع مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، بما في ذلك كاميرات الحماية الأمنية وأجهزة تلفزيون 5 جي 8 كي ومحطات مؤتمرات أتش دي.

بالإضافة إلى ذلك، يفتخر تطبيق زي تي إي 5G Module ZM9000 باستهلاك منخفض للغاية للطاقة في وضعية الانتظار وواجهات وفيرة. تخطط زي تي إي لوضع تطبيق 5 جي Module ZM9000 في الاستخدام التجاري في كانون الأول/ديسمبر 2019. وسيتم تطبيقه على نطاق واسع في مجالات التصنيع الذكية، بما في ذلك القيادة المستقلة والتحكم عن بعد والصيانة الوقائية للروبوت والكاميرات عالية الدقة والبوابات الصناعية والتنقيب عن النفط.

تعتبر زي تي إي رائدة في ترقية تطبيقات 5 جي من البث الفردي والعائلي والبث المباشر عالي الدقة إلى المزيد من السيناريوهات، من خلال تقديم واستخدام الأجهزة التجارية المتنوعة من 5 جي، مثل زي تي إي 5 جي أكسون 10 برو والراوتر الداخلي 5 جي MC801 و Module ZM9000من زي تي إي.

شكلت زي تي إي أكثر من 30 من حلول 5 جي متسلسلة ونفذت أكثر من 50 مشروعًا تجريبيًا في حوالي 20 قطاعًا، بما في ذلك الإنترنت الصناعي، الفيديو الكبير، الإنترنت للمركبات، وسائل الإعلام، الطاقة، السلامة العامة، الرعاية الصحية، التعليم، حماية البيئة والنقل. من خلال التعاون الاستراتيجي مع أكثر من 300 عميل في الصناعة، قامت زي تي إي بنشر تطبيقات الخدمة معهم وتعاونت مع أكثر من 200 من موفري المنتجات الرائدة في الصناعة لإطلاق حلول قائمة على 5 جي موجهة نحو صناعات مختلفة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

التالي هو الرابط لورقة زي تي إي البضاء حول الحافة المشتركة:

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn