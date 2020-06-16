‫زي تي إي تعين ناي في رئيسا لقسم الأجهزة الجوالة فيها لتعزيز دمج الموارد لفرص الـ 5 جي

انضم ناي في إلى زي تي إي في العام 2001، وشارك في تشغيل المنتجات النهائية لشركة زي تي إي منذ العام 2004. وفي العام 2012، شارك في تأسيس شركة نوبيا كو وأصبح المدير العام لشركة الهواتف الذكية نوبيا. في شهر أيار/مايو 2019، عمل كرئيس لنوبيا.

ومع خبرة غنية في المنتجات النهائية والسوق المفتوحة المحلية والأسواق الخارجية، التزم السيد في بالابتكارات التقنية. لقد أخذ زمام المبادرة لإنشاء أول هاتف محمول كامل في الصين (Nubia Z5) . علاوة على ذلك، قاد السيد ني تصميم أول هاتف ذكي في العالم بدون حواف (Nubia Z9)، وأول منتج في العالم بشاشة بدون حواف (Z17S) . في العام 2018، شرع في تطوير سوق الهواتف المتخصصة في الألعاب على الإنترنت، حيث أطلق هاتف Redmagic.

وإذ تأخذ الأعمال الطرفية باعتبارها جزءًا مهمًا من قدرات الشركة الشاملة، ستستمرزي تي إيفي تعزيز المزايا التكنولوجية، وتعزيز استثماراتها في الـ 5 جي وإنترنت الأشياءومجموعة الشرائح وغيرها من المجالات ذات الصلة.

التزمتزي تي إيبتطوير سلسلة من مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية 5 جي المتنوعة، لتلبية المتطلبات المتنوعة للمشغلين ومستخدمي المؤسسات والمستهلكين في سيناريوهات الخدمة المتعددة. من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الطرفية 5 جي، تكرسزي تي إي نفسهالتمكين مجموعة واسعة من الصناعات وإثبات قدراتها الرائدة في حلول 5 جيمن النهاية إلى النهاية.

تتجهزي تي إينحو السوق الاستهلاكية، وستلتزم بإستراتيجية الجودة وتستكشف متطلبات السوق التي جلبتها التقنيات والخبرات الجديدة، وذلك من أجل تحقيق اختراق، مع التركيز على السوق المحلية المفتوحة للهواتف المحمولة.

وفي ما يتعلق بالصناعة والأسواق الحكومية وأسواق الشركات، فإن منصة السحابة الإلكترونيةزي تي إيهي الأساس. بالتركيز على المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل سي بي إي، الأجهزة الطرفية المركبة على المركبات، والوحدة، ستضعزي تي إيحلولًا متكاملة لإنترنت الأشياء الصناعي، وإنترنت الأشياء للمستهلك، وإنترنت الأشياء للمركبات.

وبالمضي قدمًا، سيقود ناي في الفريق لاغتنام الفرص المتوسطة والطويلة المدى لـ 5 جي وإنترنت الأشياء، لمعالجة التغييرات والتحديات في الأسواق النهائية العالمية.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.