‫زي تي إي تعرض استعداداتها الكاملة للاستخدام الشامل للـ 5 جي في مؤتمر عالم الموبايل شنغهاي 2019

شنجن، 26 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعرض شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، أحدث التطورات التجارية للتقينات الشاملة لشبكة الـ 5 جي في مؤتمر عالم الموبايل شنغهاي 2019، الذي سينطلق يوم 26 حزيران/يونيو، 2019.

ستركز زي تي إي على مبدأ “تمكين شبكات 5 جي من خلال أربع عمليات حسابية أساسية – الجمع والطرح والضرب والقسمة” وتقديم أحدث الإنجازات وسلسلة من محطات 5 جي في مجال حلول 5 جي المتكاملة وتغطية المشهد الكاملة 4 جي و 5 جي، النشر التجاري للـ 5 جي، زيادة ذكاء شبكة الذكاء الاصطناعي، الشبكة حسب الطلب، بيئة 5 جي المفتوحة والتطبيقات الصناعية المميزة. تقدم زي تي إي رسالة إلى العالم: زي تي إي مستعدة للاستخدام التجاري الكامل في عصر 5 جي المتكامل.

تلتزم زي تي إي ببناء شبكة 5 جي مثالية للمشغلين من خلال الالتزام بمبدأ “الجمع والطرح والضرب والقسمة”.

الطرح: بهدف إنشاء “شبكة بسيطة فائقة”، يوفر حل الموقع المصغر UniSite حلول مطابقة متباينة لمختلف السيناريوهات، مثل المناطق الحضرية الكثيفة والمناطق الداخلية والشوارع الساخنة والمناطق الحضرية العامة وأنفاق السكك الحديدية عالية السرعة. تدمج موجة الراديو الفائقة ثلاثة نطاقات تردد رئيسية: 900 متر، 1800 متر و 2100 متر، بحيث يتم تقليل عدد معدات الموقع بمقدار الثلثين. إلى جانب الموحد المدمج آر آر يو، يمكن الهوائي الفردي أن يوفر نشر موقع Sub3GHz في نطاق الترددات 2/3/4 / 5 جي لتحقيق أبسط نشر للهوائي.

وإذ هي موجهة نحو التعايش طويل المدى والتطور المتكامل لـ 4 / 5 جي، تم إطلاق أول محطة قاعدة صناعية تدعم كلا من الوضع المزدوج 4 / 5 جي والـ 5 جي NSA&SA . وهذا يعني أن مجموعة من شبكة الأجهزة ثلاثية الوضعية تساعد المشغل على تحقيق تنمية طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، ولتلبية متطلبات المشغلين من أجل المشاركة والبناء المشترك، تم إطلاق محطة القاعدة ذات النطاق الترددي الكبير والعالي التكامل 200 ميغاهرتز لتوفير الاستثمار الكلي في الشبكة وتسريع الاستخدام التجاري لـ 5 جي.

ولدمج بنية الشبكة في بنية بسيطة، أطلقت زي تي إي منصة IT BBU فائقة القدرة لجميع المعايير، التي تدعم تكامل الشبكات متعددة الوضعيات والتطور طويل الأجل مع أبسط نطاق أساسي.

تم إطلاق أول أساس عام لـ 5 جي في الصناعة بواسطة زي تي إي أيضًا. وهو يدعم التكامل والوصول الكامل لـ 2/3/4 / 5 جي الثابت، و 3GPP R15 SA and NSA ويوفر 40 ٪ من استثمار للناقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم بناء شبكة نقل مبسطة ومرنة. يتم تبسيط طبقات الشبكة من خلال منتج متعدد الإمكانات متكامل للغاية. يتم تبسيط بنية البروتوكول التقليدية لتنخفض من ست طبقات إلى أربع طبقات بحيث يتم تنفيذ توفير الخدمة بسرعة. يتم استخدام مختلف تقنيات أتمتة الشبكات المبتكرة لتحقيق تحديد موقع الخطأ سريعا.

تعمل الشريحة 3 في 1 ذاتية التطوير على دمج FlexE و NP (معالج الشبكة) و SA (وصول البدال) لتقليل استهلاك طاقة المعدات بأكثر من 40٪ لكل غيغابيت.

الإضافة + MEC ستحقق التفوق في التفعيل؛ الذكاء الاصطناعي شيضيف الذكاء إلى الشبكة. يدعم جهاز MEC من زي تي إي الوصول المتكامل للشبكات اللاسلكية والثابتة، بالإضافة إلى أنظمة واي فاي 4 جي، 5 جي المتعددة التي توفر إمكانية استشعار لاسلكية مفتوحة للتطبيقات الصناعية 5 جي. تعمل المنصة السحابية ثنائية النواة بشكل كبير على تحسين استخدام الموارد.

يمكن أن تتطابق السلسلة الكاملة من خوادم MEC من زي تي إي مع سيناريوهات التطبيق المختلفة، وتدعم تسريع الأجهزة لتلبية متطلبات النطاق الترددي المنخفض للغاية ومتطلبات النطاق الترددي العالي للغاية لخدمات الحافة وتقليل استهلاك موارد وحدة المعالجة المركزية ومتطلبات البصمة.

تم تطبيق سلسلة محرك الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة زي تي إي في سيناريوهات 5 جي الكاملة لتحقيق لمسة الصفر وموقع الأعطال السريع والتعظيم الذاتي للشبكة، بالإضافة إلى تمكين الشبكة اللاسلكية المستندة المتواصلة التطور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

القسمة: لتحقيق إعادة استخدام الشبكة، وتقليل تكاليف إنشاء الشبكة وعمليات التشغيل والصيانة، وتقليل إصدارات تطبيقات الأخطاء وزيادة السرعة عبر الإنترنت، تستفيد زي تي إي استفادة كاملة من تشريح الشبكة. يمكن تخصيص متجر تشريح الشبكة 5 جي من زي تي إي وتعديله حسب الطلب. وهو قادر على خدمة عملاء رأسيين متعددين في نفس الوقت، وتمكين الآلاف من الخدمات في شبكة واحدة.

الضرب: شبكة 5 جي تأتي مضاعفة في الصناعة العمودية. بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والحوسبة المتطورة وإنترنت الأشياء، يتم تطبيق 5 جي على جميع الصناعات الرأسية لتوسيع المحيط الأزرق الجديد من خدمات 5 جي.

مع إصدار تراخيص 5 جي التجارية في الصين، بدأت زي تي إي والمشغلون الرئيسيون الثلاثة في إنشاء شبكة كاملة. في معرض عالم الجوال شنغهاي 2019، ستعرض زي تي إي العديد من تقنيات 5 جي في أكشاك ثلاثة مشغلين رئيسيين، مثل العرض التوضيحي متعدد المستخدمين MIMO في بيئة شبكة 5 جي التجارية الكاملة، وعرض الفيديو عالي الدقة ذي 16 قناة 4 كي أتش دي mmWave، والقيادة غير المأهولة عن بُعد للسيارات، والتحكم الدقيق عن بعد بواسطة الروبوت، والاتصال ثلاثي الأبعاد بتقنية 5G+AR في الفضاء الافتراضي، والهواتف المحمولة 5 جي من علامات تجارية متعددة تحمل ألعابًا سحابية استنادًا إلى معدات زي تي إي التجارية لواجهة 5 جي جوية جديدة.

خارج قاعة المعرض، ستوفر زي تي إي تجارب خدمة سلسة، مثل البث المباشر بمسجل الفيديو 8 كي عالي الدقة و16 قناة من فيديو أتش دي. وسيفتح مركز الأبحاث والتطوير لزي تي إي في شنغهاي للعملاء أيضًا للقيام بزيارته. سيركز المركز على ستة تطبيقات صناعية رئيسية للـ 5 جي، بما في ذلك البث المباشر للفيديو الواضح للغاية5G+8K وتحليل الفيديو 5 جي من جميع النواحي، وروبوت الدورية 5 جي، والتحكم الذكي بالمياه 5 جي، ومسجل الفيديو الصفي (التعليم) ومنصة AR الذاتية التطوير، في انتظار قيام العملاء بإطلاق رحلة الابتكار 5 جي.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض زي تي إي سلسلة من الأجهزة الطرفية 5 جي المتنوعة، بما في ذلك 5 جي الهاتف الذكي، راوتر 5 جي الداخلي، راوتر 5 جي الخارجي، راوتر واي فاي لهاتف 5 جي الجوال، 5 جي إيثرنت بوكس ووحدة 5 جي، وما إلى ذلك في مؤتمر عالم الجوال شنغهاي 2019 لأول مرة زمن.

تلتزم زي تي إي بتعزيز التحول الرقمي للصناعة بأكملها وتمكين الاتصال الذكي. يتيح كل من زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي وزي تي إي 5 جي راوتر الداخلي MC801 للمستهلكين الحصول على تجارب أيه آر 5 جي لا تصدق، والألعاب السحابية، والفيديو 4 كي والسرعات الفائقة، وكذلك البث المباشر 5 جي + 8K، وتحليل الفيديو 5 جي الكامل، 5 جي روبوت الدورية، ونظام التعاون عن بعد السحابي أكس آر، ومسجل االفيديو الصفي (التعليم)، وسيناريوهات التطبيقات الصناعية المشجعة في بيئة شبكة 5 جي في مؤتمر عالم الجوال شنغهاي 2019، والتي تقدم تجربة الإنترنت عبر الهاتف المحمول التي تمت ترقيتها على أساس التغطية الكاملة للمشهد، والاتصال الكبير، والكمون المنخفض في عصر 5 جي.

في الوقت نفسه، تقوم زي تي إي بنشر محفظة إنترنت الأشياء الخاصة بها المصممة لثلاث فئات رأسية “الأفراد والمركبات والمنازل”. ترسم المحفظة الصورة المستقبلية لحياة أكثر ذكاءً من أجل السلامة الشخصية، المنزل الذكي، السفر الذكي، تتبع المركبات والأصول، المساعد الصوتي، أجهزة التوجيه الشبكية، تي بوكس، سي في 2 أكس (حلول شبكات السيارات الخلوية إلى كل شيء) و أكثر بكثير.

تم الإعلان عن أكسون 10 برو 5 جي من زي تي إي جي في الصين وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وفنلندا والنمسا في النصف الأول من العام 2019. وهي متوفرة في فنلندا والإمارات العربية المتحدة الآن. إلى جانب منح تراخيص 5 جي في الصين، ستتاح زي تي إي أكسون 10 برو 5 جي للمستهلكين قريبًا في تموز/يوليو في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، في ندوة مؤتمر عالم الجوال شنغهاي الرسمية، ستشارك زي تي إي وجهات نظرها حول كيفية تحقيق وضع مربح للجانبين في عصر 5 جي من خلال ابتكارات 5 جي، وعلى محطات 5 جي، الطاقة الجديدة، التطبيقات المبتكرة أم إي سي 5 جي، نموذج أعمال تشريح شبكة 5 جي والتشغيل، وتمكين الذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات بناء شبكة 5 جي و 5 جي سي.

وفي الساعة 14:30 مساءً في 26 حزيران/يونيو، وفي فندق كيري بودونغ، ستعقد زي تي إي منتدى قمة تطوير صناعة 5 جي لمناقشة تعاون صناعة 5 جي مع منظمات الصناعة والمشغلين وشركاء الصناعة، في محاولة لتعزيز تقنيات 5 جي وابتكار التطبيقات.

وإذ هي ملتزمة بتعزيز النشر التجاري لـ 5 جي، تعاونت زي تي إي مع أكثر من 60 مشغلا في جميع أنحاء العالم بشأن الـ 5 جي. لدى زي تي إي أكثر من 200 شريك استراتيجي يشملون نواحي التصنيع الذكي والوسائط الجديدة والإنترنت للمركبات والشبكات الذكية. نظرًا لأن زي تي إي قادرة تمامًا على توفير حلول 5 جي متكاملة، فهي على استعداد للعمل بشكل وثيق مع شركاء الصناعة للترويج الفعال لتطبيقات وممارسات خدمة 5 جي، لتسهيل التحول الرقمي للصناعات الرأسية.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn.

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

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