‫زي تي إي تطلق منتج 1 يو 5 جي إبران جديدا يتمتع بالتفاعلية الكاملةٍ

شنجن، الصين، 25 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها أطلقت أداة وصولها الجديدة المدمجة والذكية 5 جي إبران (5G IPRAN)، ZXCTN 6120H-C .

يمكن تركيب الجهاز الصغير بحجم آي يو في خزانة قياسية بعمق 300 مم، مما يوفر مجموعة متنوعة من الواجهات 25 جي إي/50 جي إي/100 جي إي. وبفضل سعة التحويل أحادية الاتجاه التي تصل إلى 320 غيغا، فهي تدعم زمن انتقال التوجيه المنخفض للغاية على مستوى الميكروثانية وتزامن الوقت بدقة فائقة (3A)، لذا فهي مناسبة بشكل خاص للسيناريوهات حيث مساحة غرفة المعدات صغيرة وإمدادات الطاقة لا تكفي لمساعدة المشغلين على نشر شبكات نقل الـ 5 جي بكفاءة وبتكلفة منخفضة.

يدعم منتج طبقة الوصول 5 جي إبرانالجديد واجهات 25 جي إي/50 جي إي/100 جي إي لتلبية متطلبات دورة حياة 5 جيالكاملة. تصل سعة التبديل أحادي الاتجاه إلى 320 غيغابت في الثانية، والتي يمكنها تلبية متطلبات الوصول ذات السعة الكبيرة للمستخدمين في عصر 5 جي.

يدعم الجهاز تقنية FlexE، مما يسمح بكمون إعادة توجيه البيانات على مستوى الميكروثانية لقناة L1 لتشريح البيانات، وتقديم شرائح صلبة للخدمات ذات زمن الاستجابة المنخفض والموثوقية العالية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز أس آر أيضا. استنادًا إلى شرائحزي تي إيالأساسية المصنعة داخليا، يصل عمق المكدس إلى 10 طبقات، وهو ما يمثل أعلى مستوى في الصناعة.

كما أنه يدعم التزامن الذاتي عالي الدقة (3A) المطوّر ذاتيا من زي تي إي (مصدر وقت دقيق، ختم وقت متقدم وخوارزمية وقت التكيف الذاتي) لدعم خدمات الموقع عالية الدقة الداخلية وخدمات الموقع السلسة الخارجية أيضا. مع ارتفاع 1U فقط وعمق 270 مم، يتميز الجهاز بمزايا مثل الحجم الصغير، الوزن المنخفض والتركيب البسيط. لذلك، يعد الجهاز اختيارًا أفضل للمشغلين في السيناريوهات التي تتسم بظروف بناء قاسية ومساحات صغيرة وميزانيات محدودة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.