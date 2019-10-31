‫زي تي إي تصدر “الورقة البيضاء حول الحافة المشتركة” لتشاطر معرفتها حول أم إي سي

شنجن، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة زي تي إي كوربوريشن ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم “الورقة البيضاء حول الحافة المشتركة” لطرح منصتها كلاود للحافة المشتركة، الحافة المشتركة. تتضمن حلول زي تي إي للحافة المشتركة منصة قدرات النشر أم إي بي، سحابة الحافة الخفيفة الوزن، وطائفة كاملة من خوادم الحافة وتسريع حوسبة الحافة.

يتميز الحل بقدرة نشر الشبكة. يتعرض أكثر من 100 نوع من معلومات وقدرات الشبكة المتطورة، مثل موقعة الشبكة اللاسلكية الداخلية، وخدمة معلومات الشبكة اللاسلكية، و تي سي بي أو (خدمة تحسين تي سي بي) و (خدمة تحسين الفيديو) إلى ابتكار الخدمة الخارجي المتسارع.

حل زي تي إي Common Edge موجه إلى الاتصال الكامل، ويدمج الوصول إلى الشبكات اللاسلكية والشبكات الثابتة، ويدعم أنظمة متعددة، مثل 4 جي/5 جي/واي فاي.

من خلال التكامل العميق بين OpenStack و Kubernetes، يوفر الحل للمشغلين رؤيا موحدة للحوسبة السحابية ونظام إدارة موارد ناضجًا يتضمن حوسبة موحدة وشبكة موحدة وتخزينًا موحدًا وأمنًا، وبالتالي تحسين كفاءة الإدارة واستخدام الموارد.

باعتبارها منصة أم إي سي (منصة حوسبة الحافة المتعددة الوصول) لإدارة سحابة موحدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الحل يوفر إدارة موحدة للتيار المستمر المركزي والحوسبة السحابية لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة التلقائية غير المراقبة والتلقائية للحافة السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل Common Edge من زي تي إي خادمًا قصيرًا E5410 / E5430 (U9103) بطول 450 مم مزودًا بـ 14 فتحة PCIe وتصميمًا سهلًا للصيانة الأمامية والصيانة لمساحة صغيرة من حواف الدي سي، مما يلبي متطلبات تسريع وتوسعة الأجهزة المتطورة.

في هذه الورقة البيضاء، توفر زي تي إي أيضًا تحليلًا متعمقًا للتحديات التي تواجه تطوير أم إي سي، وتقترح اقتراحات بشأن إنشاء أم إي سي ونشرها، وتستكشف سيناريوهات تطبيق أم إي سي.

استنادًا إلى الأبحاث والفهم العميقين لـ 5 جي أم إي سي، تعمل زي تي إي على تعزيز تطوير التقنيات الرئيسية ومعايير الصناعة، مما يزيد من تحسين افتراضية منصة الحافة وقدرة بروز الشبكة.

تعمل زي تي إي عن كثب مع المشغلين العالميين لتنفيذ التحقق من حلول أم إي سي والشبكات التجريبية. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الشركة مع أكثر من 200 من عملاء الصناعة وأكثر من 100 شريك استراتيجي في مجالات التحكم في الصناعة، إنترنت المركبات، الزراعة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، وذلك للبناء على بيئة أم إي سي مربحة للجميع وتسريع التحول الرقمي للعديد من الصناعات.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

التالي هو الرابط لورقة زي تي إي البضاء حول الحافة المشتركة: https://sdnfv.zte.com.cn/en/insights/2019/10/ZTE-Common-Edge-White-Paper

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn