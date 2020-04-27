‫زي تي إي تتعهد بإنفاق أكثر من 15% من عائداتها على البحث والتطوير في الربع الأول من العام 2020

مبقية على تطوير الأعمال العالمي الثابت مع تسريع نشر البنية التحتية لشبكة الـ 5 جي

شنجن، الصين، 27 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن نتائجها للربع الأول من العام الذي انتهى يوم 31 آذار/مارس 2020.

وفقًا للإعلان، أعلنت شركةزي تي إيعن إيرادات التشغيل التي بلغت 21.484 مليار يوان للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار/مارس 2020. وبلغ صافي الربح العائد لحاملي الأسهم العادية للشركة المدرجة 780 مليون يوان، وبلغ صافي الربح بعد البنود غير العادية المنسوبة لحاملي الأسهم العادية للشركة المدرجة 160 مليون يوان، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.5٪. وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.18 يوان.

واصلت الشركة تعزيز استثماراتها في مجال البحث والتطوير لبناء قدرتها التنافسية الأساسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار/مارس 2020، بلغت تكاليف البحث والتطوير 3.241 مليار يوان، ما يمثل نسبة 15.1٪ من الإيرادات التشغيلية، بزيادة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

خلال الربع الأول من العام 2020، حددتزي تي إي صحة موظفيها وخدمات العملاء العالميين لديها كأولوية كبيرة من خلال بناء وترقية منصة المكتب عن بعد وخدمة العملاء لجميع موظفيها على الفور. علاوة على ذلك، قامت الشركة بالتنسيق مع الشركاء لمحاربةكوفيد-19وتسهيل استئناف الإنتاج بالوسائل الرقمية بطريقة منظمة.

وفي الوقت نفسه، تمارسزي تي إيبنشاط مسؤولياتها الاجتماعية. وتعاونت الشركة مع المشغلين لضمان خدمات الاتصال للخط الأمامي لمكافحة وباءكوفيد-19. وقامت ببناء شبكات 4 جي/5 جي وأنظمة تشخيص الطب عن بعد لمئات المستشفيات في الصين.

وكمواطنة شركاتية مسؤولة، تبرعتزي تي إيبمواد لدعم مدينة ووهان ومناطق أخرى في مقاطعة هوبي، ووزعت أقنعة للوجه وأجهزة تنفس اصطناعي ومواد أخرى للمنظمات والمستشفيات المحلية حول العالم. بالتعاون مع العديد من المشغلين الأجانب، ساعدتزي تي إيأيضًا في أعمال التشخيص مع المستشفيات، وزودت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرافق مكتبية وسلسلة من برامج مكافحة كوفيد-19 أيضًا.

وبالتعاون مع شركائها في الصناعة، التزمتزي تي إيبتمكين مختلف الصناعات من محاربةكوفيد-19من خلال الاستفادة من قوتها التكنولوجية الرائدة مثل 5 جي والذكاء الاصطناعي. وعلى وجه التحديد، أصدرتزي تي إيخدمات 5 جيللتشخيص عن بعد والتشخيص المحمول، بالإضافة إلى حل سحابة الفيديو الذكي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

علاوة على ذلك، أطلقت الشركة خدمات “الفصول الدراسية السحابية” لدعم التعليم عبر الإنترنت. يتميز حلزي تي إيالمكتبي عن بعد الآمن بكفاءة وتعاونية عالية، وقد مكّن المستخدمين من مختلف الصناعات من الحصول على خدمات المكاتب البعيدة خلال اندلاع كوفيد-19، وبالتالي تسهيل الاستئناف الآمن والسريع للعمل وتعزيز الصلابة الاقتصادية.

مع تسارع البنى التحتية الجديدة، مثل 5 جيوالإنترنت الصناعي، شاركتزي تي إيبنشاط في نشر البنية التحتية 5 جيللمشغلين، ووسعت باستمرار قدرتها الإنتاجية في الـ 5 جي وفي الوقت نفسه، عززت الشركة تعاونها مع كبار اللاعبين في الصناعة لتعزيز التحول الرقمي للطاقة والنقل والتمويل والشؤون الحكومية وغيرها من الصناعات الرئيسية.

بحلول نهاية الربع الأول من العام 2020، حصلتزي تي إيعلى التوالي على حصة كبيرة لشبكة 5جي ران، والشبكة الأساسية 5 جي أس أيه و5 جي للشراء المركزي للنقل لشركة تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم. قامت الشركة ببناء شبكات عرض 5 جيفي مدن متعددة في الصين، مما حقق تجربة تغطية مستمرةGiga+ 5G . وعلاوة على ذلك، أكملت الشركة عمليات النشر التجارية للـ 5 جي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وغيرها من أسواق 5 جي الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، حافظتزي تي إيعلى نمو مرتفع في حصص السوق في الشبكات البصرية، وكذلك في قطاعات مترو دبليو دي أم والشبكة الأسايةس دبليو دي أم. واستكشفت الشركة وشركاؤها بشكل مشترك 86 سيناريوهات تطبيق ونفذت أكثر من 60 مشروعً عرض على نطاق عالمي، وبناء سلسلة من مشروعات عرض التصنيع الذكي 5 جي بالتعاون مع أفضل اللاعبين في الصناعة.

في مجال الأجهزة الطرفية، كشفتزي تي إيالنقاب عن أول هاتف ذكي فيديو 5 جي زي تي إي آكسون 11 5 جي. وعززت الشركة بشكل مستمر تعاونها في الأجهزة الطرفية 5 جي مع أكثر من 30 مشغلا حول العالم. وقد بدأت في الدخول إلى سوق محطات الـ 5 جي في اليابان من خلال الشراكة مع المشغلين.

وبالمضي قدمًا، ستولي زي تي إي اهتمامًا وثيقًا للوضع العالمي للوباء، وستقوم بالتنسيق المعقول وفقًا لذلك مع عملائها وشركائها العالميين للتعامل مع الوباء العالمي. ستركز الشركة بثبات على أعمالها الرئيسية مع الاستفادة من فرص بناء البنية التحتية الجديدة، وتتوقع خلق المزيد من القيمة لعملائها والمجتمع.