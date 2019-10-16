‫زي تي إيه تطلق البوابة المنزلية الهجينة الأولى في الصناعة 5G+VDSL2

شنجن، 16 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة زي تي إي كوربوريشن ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم البوابة المنزلية الهجينة الأولى في الصناعة 5G+VDSL2، بوابة H339X، وذلك في معرض عالم النطاق العريض 2019.

وإذ تدعم عددًا من تقنيات الوصول، مثل 5 جي و VDSL2 و PON و Ethernet WAN، تم تصميم هذا الجهاز لتزويد المشغلين بحلول متعددة لتطوير النطاق العريض ومساعدتهم على بناء شبكات فائقة الأداء.

تتيح البوابة الرئيسية الهجينة H339X 5G + VDSL2 الوصول إلى النطاق العريض في العديد من السيناريوهات. في المناطق ذات البنية التحتية النحاسية القديمة، يمكن للمستخدمين استخدام H339X للتغلب على قيود عرض النطاق الترددي لـ xDSL وتحقيق سرعات غيغابايت من مجموعة من شبكات 5 جي و xDSL.

وفي المناطق التي يتعذر فيها الوصول إلى الكابلات النحاسية أو الليفية، تتيح H339X للمستخدمين الوصول إلى خدمات النطاق العريض عبر شبكة 5 جي والاستمتاع بتجربة شبكة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكمون.

بفضل قفص SFP الذي يمكنه أن يتقبل وحدة GPON / XG-PON / XGS-PON، فإن H339X تسمح لشبكة الوصول بالتحديث السلس من DSL إلى PON، وبالتالي تمكين المشغلين من إجراء عمليات نشر الألياف العميقة. علاوة على ذلك، تدعم H339X الوصول إلى شبكة إيثرنت 10GE EGE، مما يجعل من الممكن إنشاء شبكة منزلية في وضع جهاز راوتر SFU+. يمكن إعادة استخدام H339X في ترقيات الشبكة لمساعدة المشغلين على تقليل تكلفة الأجهزة والعمليات.

على جانب المستخدم، تدعم البوابة الرئيسية الهجينة H339X 5G + VDSL2 شبكة Wi-Fi 6 و 4×4 11ax@2.4GHz+4×4 11ax@5GHz MU-MIMO، مما يوفر معدلات مادية تصل إلى 3.6 غيغابت في الثانية، أي ثلاثة أضعاف سرعة البوابات المنزلية AC1200. بفضل المنفذ 10GE LAN وواجهته ذات النطاق الترددي العالي 5 جي، تستطيع H339X أن تجلب للمستخدمين تجربة النطاق العريض القصوى.

وإذ هي متوافقة مع معيار EasyMesh، تتوافق H339X مع أجهزة مختلف البائعين، وذلك لمساعدة المشغلين على طرح خدمات الشبكة المنزلية والسماح لهم ببناء شبكة واي فاي ذكية للشبكات.

وبالنسبة إلى تصميم الجهاز، تتميز البوابة الرئيسية الهجينة H339X 5G + VDSL2 بمجموعة من الهوائيات المتقدمة بحيث لا تتداخل نطاقات تردد الراديو الخاصة بشبكات 5 جي و واي فاي مع بعضها البعض. يرمز الشكل X لجهاز H339X إلى مستقبل من الاحتمالات التي لا نهاية لها، مرددًا تكامل المنتج لتقنيات الوصول المتعددة.

تتصدر شركة زي تي إي مجال معدات موقع العميل CPE بفضل قدراتها القوية في مجال البحث والتطوير واعتماد منتجاتها على نطاق واسع في الأسواق العالمية. في الربع الأول من العام 2019، احتلت زي تي إي المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية العالمية لأجهزة معدات موقع العميل، وفقًا لتقرير بيانات شركة الأبحاث آي أتش ماركيت.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 25 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

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