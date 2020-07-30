‫زي تي أيه وترو كوربوريشن تعلنان عن تعاون لبناء شبكة 5 جي تجارية في تايلند

ستوفرزي تي إيلشركة ترو سلسلة من المنتجات، بما في ذلك المحطات الكبيرة 5G 64TR/32TR/8TR/4TR ومحطات QCell أحادية النطاق / متعددة النطاقات، لبناء شبكة 5 جي كاملة السيناريوهات وثلاثية النطاق، عالية الأداء على 700MHz، 2.6 غيغا هرتز و 26 غيغا هرتز.

بفضل تمتعها بالكمون المنخفض جدًا والقنوات المتعددة للغاية والنطاق الترددي العالي للغاية، ستتيح منتجات وتقنيات 5 جيمنزي تي إيلشركةتروإمكانية تحسين سعة النظام اللاسلكي وتجربة المستخدم بسرعة، وبالتالي دعمتروفي بناء شبكة 5 جي رائدة في جنوب شرق آسيا في عام 2020 .

منذ العام 2019، تعمل زي تي إي مع ترو في العديد من الاختبارات الفنية، حيث تتحقق بشكل مشترك من عدد من منتجات في جي، بما في ذلك MIMO الضخم 3.5 قناة بتردد 3.5 غيغاهرتز و MIMO الضخم بتردد 2.6 غيغاهرتز وQCell 2.6 غيغاهرتز. بالإضافة إلى ذلك، تحققت كل من زي تي إي و ترو من تقنيات 5 جي الرائدة، مثل داونلنك 16 ستريم MU-MIMO والمشاركة الديناميكية لحامل 4/5 جي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف:+86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn