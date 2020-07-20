‫زي تي أيه وأمديا تستضيفان معا ندوة على الإنترنت عن الـ 5 جي أس أيه

شنجن، الصين، 20 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها استضافت ندوة بث مباشر على الإنترنت عن الـ 5 جي أس أيه بالشراكة مع شركة أومديا، وهي شركة رائدة كبيرة في ميدان أبحاث التكنولوجيا.

في هذه الندوة عبر الويب، تبادل خبراء منأومدياوزي تي إيرؤاهم حول اتجاهات الصناعة العالمية لـ 5 جي أس أيه، واستكشفوا مختلف ممارسات نشر 5 جي أس أيهفي الصين.

وقال داريو تالميسيو، مدير الأبحاث في استراتيجية مقدمي الخدمات فيأومديا، “إن 56٪ من مزودي خدمات الاتصالات يستعدون لنشر شبكات 5 جي الأساسية وشبكات 5 جي أس أيهفي الأشهر الـ 24 المقبلة. لذلك، توفر الصين فرصًا تعليمية مهمة من التطبيقات الواقعية، حيث أصبحت شركات الاتصالات الصينية رائدة في شركة 5 جي أس أيهالآن.”

وشرح جيسون تو، العالم الرئيسي لمنتجات أن في أف/أس دي أن فيزي تي إي، فوائد نشر شبكات 5 جي أس أيهأيضًا. وقال جيسون: “أصبحت المحطات ثنائية الوضعية NSA / SA تحظى بشعبية كبيرة الآن في السوق. لقد أثبتت عمليات النشر الواسعة النطاق لشبكات 5 جي أس أيهفي السوق الصينية بنجاح حلول 5 جي أس أيهالشاملة“.

وأضاف جيسون: “بصفتها البنية المستهدفة لشبكات 5 جي، ستساعد شبكات 5 جي أس أيهالمشغلين على فتح أسواق الأعمال للأعمال الجديدة. من خلال بيع شرائح مختلفة مضمونة من SLA إلى الصناعات الرأسية، سيحصل المشغلون على مصدر جديد للإيرادات.” وهو يعتقد أن تسريع التطور لشبكاتأس أيهوحتى القفز مباشرة إليها يبدو خيارًا معقولًا الآن.

وقال أليكس وانغ، المدير الإداري لحلول 5 جي ران في زي تي إي: “بخبرة واسعة في نشر حلول 5 جي أس أيهفي الصين وآسيا وأوروبا، فإنزي تي إيفي وضع جيد للعمل مع المشغلين العالميين وتزويدهم بشبكات 5 جي المشتركة الأساسية أوأس أيهأو شبكات الراديو الهجينة أو SA / NSA.

وقد زادت شركة زي تي إي من تغطية وقدرة شبكات 5 جي أس أيه من خلال نظام فاست (FDD Assisted Super TDD)، كما عززت القدرة بفضل الكمون المنخفض، وحوسبة برمجيات الحافة، وتشريح الشبكة ومشاركة الشبكة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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مارغريت ما

شركة زي تي إي

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