‫زومليون تعرض معدات زراعية وإنشائية “جاهزة لأفريقيا” في أول معرض صيني أفريقي تجاري

تشانغشا، الصين، 17 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعرض شركة زومليون للصناعات الثقيلة العلمية والتكنولوجية منتجاتها في أول معرض صيني أفريقي اقتصادي وتجاري (“المعرض”) الذي سيتم تنظيمه في الفترة بين 27 و29 حزيران/يونيو في تشانغشا بإقليم هونان الصيني، والتي تضم منتجات المعدات الزراعية والإنشائية.

سيركز المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على التجارة والزراعة وصناعة الخدمات والتمويل والبنية التحتية. يضم الحاضرون ممثلين من 53 دولة افريقية ومنظمة دولية و 31 إقليما ومدينة صينية.

طورت زومليون وحدثت سلسلة من المعدات الزراعية والبناء “الجاهزة لأفريقيا” التي تناسب البيئة المرتفعة الحرارة والرطوبة في القارة، فضلا عن التفوق في الأداء الوظيفي والمتانة والجدوى الاقتصادية.

ستغطي مساحة كشك عرض زومليون 500 متر مربع. تشمل المعدات الزراعية التي ستعرضها زومليون حصادة للقمح وحصادة للأرز وحصادة قصب السكر فضلا عن الجرارات. وتشمل معدات البناء خلاطات الخرسانة والحفارات والرافعات والشاحنات الصناعية.

منذ دخول السوق الأفريقية في العام 2007، أنشأت زومليون شبكة شاملة مع دعم قوي لقطع الغيار والخدمات لدعم مجموعة منتجاتها عبر أكثر من 10 بلدان أفريقية. وباعت الشركة أكثر من 4000 قطعة من المعدات في أفريقيا وهي أكبر شركة مصنعة لآلات البناء الصينية، كما أنها من بين شركات المراكز الثلاثة الأولى في القارة.

خلال 12 عامًا، قدمت زومليون دعمًا قويًا للتنمية العمرانية والنمو الاقتصادي في إفريقيا من خلال المشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطريق السريع بين الشرق والغرب في الجزائر ومحطة مطار العاصمة، وبناء مواقع كأس العالم لكرة القدم بجنوب إفريقيا، وخط سكة الحديد مومباسا – نيروبي في كينيا، ومشاريع النفط في مومباسا.

وقال فو هونغشنغ، المدير الإقليمي لأفريقيا لشركة زومليون للتجارة الدولية: “مع تطور الاقتصاد في إفريقيا بشكل أكبر، سوف تستغل زومليون المزيد من الفرص في هذا السوق. سيكون المعرض بمثابة منصة ممتازة لنا لتبادل الأفكار وتعزيز فرص التعاون. هدفنا هو دعم التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الممتازة والخدمات المحلية.”

حول زومليون

إذ تأسست في العام 1992، شركة زومليون للصناعات الثقيلة العلمية والتكنولوجية (زومليون) هي شركة تصنيع معدات متطورة تدمج الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 460 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية. تعتبر زومليون أول شركة في الصين لمعدات البناء يتم إدراجها في كل من بورصتي شنجن وهونك كونغ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://en.zoomlion.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/902964/Zoomlion_Africa_expo.jpg