‫زومليون تسلط الضوء على معدات البناء الذكية من إنتاجها في معرض بيسيز 2019

بكين، 29 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستشارك شركة زومليون للصناعات الثقيلة والعلوم والتكنولوجيا المحدودة (زومليون) في المعرض الصيني وحلقة البحث الدولية في بكين لمعدات البناء، معدات مواد البناء والتعدين (بيسيز 2019) من 4 -7 أيلول/سبتمبر في العاصمة الصينية بكين، إذ ستعرض 32 منتجا ذكيا في ست فئات تظهر قوة الماركة التجارية والإنجازات الابتكارية للشركة.

تشمل المجموعة الشاملة من منتجات زومليون في معرض بيسيز 2019 الجيل الجديد من معدات الجرف ومنصة العمل الجوية الرائدة في الصناعة والآلات الخرسانية التي تلبي معايير المؤحلة السادسة للانبعاثات الوطنية في الصين بالإضافة إلى آلات الرفع الهندسية.

وقال غوه شيويهونغ، نائب رئيس زومليون: “سيكون معرض بيسيز 2019 بمثابة مسرح لـ زومليون لعرض ابتكاراتنا التكنولوجية في التصنيع الذكي. وكرائدة في هذا المجال، فإن هدفنا هو تحقيق تنمية خضراء وذكية ومستدامة وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء.”

وباعتباره قطاعًا مهمًا في استراتيجية التطوير الخاصة بـ زومليون، سيتم تسليط الضوء بشكل خاص على آلات جرف التربة في المعرض التجاري. وستكشف العلامة التجارية عن الجيل الجديد من سلسلة الحفارات E-10 التي طورها معهد زومليون للأبحاث ومركز البحث والتطوير التابع لها في أميركا الشمالية، والتي تتمتع بمزايا عالية في التكوين والكفاءة والذكاء، وانخفاض استهلاك الوقود، ومعدل الأعطال وتكلفة الصيانة.

مع تطبيق الصين لمعايير الانبعاثات الخاصة بالمرحلة السادسة، تأخذ شركة زومليون زمام المبادرة لإطلاق ماكينات خرسانة جديدة تلبي اتجاهات السوق، بما في ذلك شاحنة مضخة الخرسانة وشاحنة الخلاط ومضخة الخرسانة المثبتة على الشاحنة ورافعة الشاحنة.

كما ستعرض زومليون عشر منصات عمل جوية بما في ذلك رافعات مقصية ورافعة ذراع مفصلية وتلسكوبية. تم تصميم خمس رافعات مقصية بمصادر طاقة بطارية الليثيوم من زومليون الأصلية والصديقة للبيئة. يتم تشغيل سلسلة الرافعات الذكية الكاملة على نظام ذكي للتحكم عن بعد وإدارة الاستئجار حسب الطلب من زومليون فالي.

إن الرافعة المفصلية ZA14JE مع الذراع الكهربائي المنحني بطول 14 مترًا هو منتج جديد سيتم عرضه في معرض بيسيز، وهي رافعة تتميز بسعة الحمولة الفائقة وميزات ذكية رائدة بين المنتجات المماثلة في الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض منصة الحفر ZR160C-3 القوية والموثوقة وخمس مركبات صناعية صديقة للبيئة في جناح زومليون بالمعرض .

سوف تكون معروضات زومليون في الكشك رقم S101.

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (Zoomlion) (000157.SZ) في العام 1992، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات المتطورة التي تجمع بين الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 460 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية. زومليون هي أول شركة بناء صينية يتم إدراجها على مؤشر شنجن وهونغ كونغ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://en.zoomlion.com

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