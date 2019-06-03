‫زنشاين تقدم وحدات شمسية بقدرة 100 ميغاواط لمشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في دبي

غوانغجو، الصين،3 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تفخر شركة زنشاين بي في تيك، وهي شركة صينية من الدرجة الأولى مصنعة للوحدات الشمسية، أن تعلن عن توقيع اتفاق تقديم وحدات شمسية بقدرة 100 ميغاواط مع خدمات طاقة الاتحاد وذلك نتيجة لمشاركة زنشاين في العطاء الذي أعلنته ديوا (هيئة الكهرباء والمياه في دبي) في شهر كانون الثاني/يناير الماضي. وقال السيد وليام وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة زنشاين: “نحن فخورون أن نفوز بهذا العطاء ونشعر بالامتنان للثقة التي أولانا إياها الفريق كله، لا سيما السيد علي محمد الجاسم، رئيس خدمات الاتحاد للطاقة الذي شرفنا بزيارة لمصانعنا في الصين.”

وأوضح السيد علي محمد الجاسم أنه سيتم استخدام الوحدات في مشاريع مختلفة كجزء من مشروع “شمس دبي”، المبادرة الرائدة التي تدعم رؤيا الحكومة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم؛ كما يدعم تنويع مزيج الطاقة من خلال الترويج لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لبناء مستقبل مستدام للإمارة.

سيتم استخدام وحداتزنشاينالشمسية على أسطح الفلل في الإمارة.

هذه الفلل هي جزء من مشروع تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي واتحاد إسكو، اللذان يسعيان لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات من شأنها توليد ملايين الدولارات من توفير الطاقة نتيجة الإجراءات التحديثية لأسطح هذه الفلل ونشر الطاقة الشمسية على الأسطح بحلول العام 2030.

وقالتالرئيسة التنفيذية لشركةساكوتيلزنشاينالشرق الأوسط، الشركة المشتركة بين ساكوتل وزنشاين،

جمانة الحصري “تركز شركةزنشاينعلى الشرق الأوسط منذ العام 2018 وتريد أن تلعب دورًا رئيسيًا في مواكبة خارطة الطريق الطموحة للاستدامة في المنطقة. اتفاقية توريد 100 ميغاوات هي إنجاز رئيسي لنا في الشرق الأوسط، ونأمل أن تكون الأولى من العديد مثلها في المستقبل.”

وأضافت السيدة جمانة الحصري قائلة “الميزة التنافسية لـزنشاينهي طلاء الغرافين الذي يمنح وحداتزنشاينميزة التنظيف الذاتي.”

يعتقد ماريو فارينا، مدير الطاقة الشمسية في اتحاد إسكو، أن طلاء الغرافين يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في مناخ الإمارات العربية المتحدة حيث تؤثر رواسب الغبار والرمل على كفاءة الوحدات.

تهدفزنشاينإلى توفير مزيج من الوحدات الزجاجية الفردية والوحدات الزجاجية المزدوجة لهذه الوحدات بقدرة 100 ميغاواط، حيث أن الوحدات الزجاجية المزدوجة أكثر ملاءمة للمباني الشاهقة. وقد بدأ تسليم الدُفعات الأولى في الموعد المحدد.