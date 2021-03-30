‫ريفيتالاش لمستحضرات التجميل تعلن عن حملة The Curl Effect®

فينتورا، كاليفورنيا، 30 مارس 2021 /PRNewswire/ — تُعلن شركة RevitaLashCosmetics ( ريفيتالاش لمستحضرات التجميل)، القائدة والرائدة في فئة الجمال وصحة الشعر، إطلاق أول حملة من نوعها وهيCurl Effect ، وهي طريقة جديدة تمامًا ستحدث تغييرًا جذريًا لإضافة تجعيد طبيعي لرموشك من خلال سيروم الرموش المتقدم من RevitaLash®، وهو منتج العلامة التجارية الحائز على جوائز والأكثر مبيعًا والمعترف به عالميًا.

وفقًا لبيانات السوق الخاصة بـ NDP، تعد الماسكارا ثاني منتج تجميلي للعيون يتم شراؤه، وعند شراء الماسكارا، تعد “curl” (اللفة) ثالث أكثر الفوائد الرئيسية التي يبحث عنها المستهلك.وبفهم طلب المستهلكين، سعت شركة ريفيتالاش لمستحضرات التجميل (RevitaLash Cosmetics) إلى توفير لفة طبيعية للرموش، دون إضافة أي لون، لم يكن فقط مقاومًا للماء ومقاومًا للرطوبة ولا يحتاج لإعادة الضبط كثيرًا ولكن أيضًا يستمر لمدة طويلة.

و باستخدام تكنولوجيا متقدمة علميًا في صياغته، تتميز ريفيتالاش أدفانسد بتقنية Curl Effect الحاصلة على براءة اختراع من خلال BioPeptin Complex®، وهو المنتج الذي يعمل على ترطيب الرموش الطبيعية وتحسين مظهرها، مما يجعلها تبدو رائعة وملفوفة، دون أي لون مضاف.

يصرح الدكتور مايكل برينكينهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفيتالاش لمستحضرات التجميل، “”بصفتنا مبتكرين في مجال رسمة الرموش والحواجب والشعر، فإننا ملتزمون باستمرار بتقديم أحدث التطورات في مجموعة منتجاتنا، بدءًا من ريفيتالاش أدفانسد (RevitaLash Advanced) الشهير والحائز على جوائز.و”للمرة الأولى على الإطلاق، نفخر بتقديم حملتنا العالمية، Curl Effect، التي تميّز شركة ريفيتالاش لمستحضرات التجميل، مما يعزز مكانتنا كقادة في فئة الرموش”.

يتوفر RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner (مطول الرموش ريفيتالاش أدفانسد)، والمميز بـ Curl Effect، الحائز على براءات اختراع، عالميًا ويأتي في ثلاثة أحجام وأسعار مناسبة:

3.5 مل مقابل 150 دولارًا أمريكيا، 2.0 مل مقابل 98 دولارًا أمريكيا، و 1 مل مقابل 55 دولارًا أمريكيا.

نبذة عن ريفيتالاش لمستحضرات التجميل

ريفيتالاش لمستحضرات التجميل (RevitaLash Cosmetics) هي شركة عالمية رائدة في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر.تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، مطول الرموش المتقدم RevitaLash® ومطول الرموش المتقدم RevitaBrow®، ومتوفر في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة.تتبرع الشركة، وهي من المؤيدين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر.لمزيد من المعلومات:www.revitalash.com.[ ريفيتالاش أدفانسد غير متوفر في كاليفورنيا]