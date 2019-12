You are here:

‫رفع قضية ضد فوكسام، البنك السويدي والسلطات السويدية، بسبب جرائم مشتبه في ارتكابها مذكورة في قانون آر آي سي أو من قبل المستشار المالي السويدي فيكتور كارلستروم بقيمة 4.2 مليار دولار