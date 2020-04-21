‫رفع القدرة الإنتاجية لأجهزة ماكسير لتلبية احتياجات مرضى كوفيد-19 من أجهزة الحماية التنفسية

جهاز MAXAIR CAPR الآلي لتوفير الهواء النقي يجمع بين السلامة والراحة للعمال الصحيين على الخطوط الأمامية الذين يقدمون الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19

إيرفاين، كاليفورنيا، 21 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — رفعت شركة بيو ميديكال ديفايسز Bio-Medical Devices, Intl (BMDI) بصورة كبيرة إنتاج أجهزة ماكسير كابر (MAXAIR® CAPR®) في محاولة لمواكبة الطلب العالي جدا على أجهزتها ذات الطلب العالي “بابر” (الأجهزة الآلية لتنقية الهواء) خلال فترة وباء كوفيد-19 الحالية.

وقال جيك هربرت، مدير العمليات والمستشار القانوني: “دعم المستخدمين الحاليين والجدد لأنظمة ماكسيرلدينا هو أولويتنا القصوى. يتم استخدام جميع موارد الشركة بالكامل لزيادة القدرة الإنتاجية خلال هذه الفترة الحرجة.”

من المعروف تماما أن الطلب على معدات الحماية الشخصية عال جدا بسبب الأزمة المفاجئة، وعلى الرغم من أنه يتم تحقيق زيادات كبيرة لتلبية الطلب حاليا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم.

وبصفتها موردًا رئيسيًا لأجهزة “بابر” تقوم شركة بي أم دي آي باستخدام جميع مواردها بالكامل مع تركيز واحد على توصيل أنظمة MAXAIR CAPR Systems إلى المحتاجين إليها في أسرع وقت ممكن.

زيادة الإنجازات والخطط المستمرة تشمل:

• زيادة عدد موظفي خدمة العملاء إلى 4 أضعاف الحجم الحالي للتعامل مع الطلبات الواردة.

• رفع طلبات شراء المواد الخام من موردينا إلى أقصى المستويات.

• الاستمرار في دفع مرافق الإنتاج إلى أقصى قدرة ممكنة مع إضافة المزيد من الأفراد والمعدات.

• تأمين دعم إضافي للتوسع أكثر إلى ما يتجاوز مرافق التصنيع الحالية لدينا.

وتابع هيربرت: “نحن نلتزم بوضع كل مدخولنا، الذي يتجاوز النفقات اللازمة للنفقات الإلزامية، للإبقاء على المصانع والمعدات مفتوحة، وإجراء التوسعات، وزيادة عدد الموظفين. نحن نضع كل شيء على الطاولة. نحن نقدر مستخدمينا والعاملين في مجال الرعاية الصحية الملتزمين بالتغلب على هذه المأساة الرهيبة، ونظل واثقين ومدعومين بقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد.”

متحدون، كما نفعل دائمًا عند التحدي، تعبربي أم دي آيعن امتنانها الكامل لجميع عملائها وتوجه تمنياتها الطيبة لكل المتأثرين بهذا الفيروس.

للحصول على حلول تنفس فائقة لمقدمي الرعاية الصحية الذين يعالجون الأمراض المعدية، اتصل بنا على 800-443-3842 أو عبر البريد الإلكتروني على info@maxair-systems.com

حول About Bio-Medical Devices Intl.

بيو ميديكال ديفايسز إنترناشيونال هي شركة رائدة معترف بها في توفير أجهزة التنفس لتنقية الهواء (PAPRs) المعتمدة من قبل مؤسسة نيوش لمختلف البيئات مثل: الرعاية الصحية، وتصنيع الأدوية، ومختبرات البحوث الحيوية، والأسواق الصناعية. ولأكثر من 15 عامًا، توفر بي أم دي آي حلولًا إبداعية لتلبية الاحتياجات حيثما تتطلب المخاوف الخاصة بالجهاز التنفسي والاتصال الشخصية أعلى مستوى من الأمان والراحة للمستخدم. أنظمة MAXAIR CAPR® Systems هي أنظمة متقدمة لحماية الجهاز التنفسي تفي بجميع تركيبات أوشا الفضفاضة (لا يلزم اختبار التوافق) لمتطلبات بابر. تُستخدم أنظمة ماكسير في العديد من إعدادات الرعاية الصحية والمختبرات حيث توجد الملوثات المحمولة جواً. توفر أنظمة CAPR الراحة والراحة الفريدة من نوعها، بعد أن أصبحت أجهزة التنفس المفضلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.