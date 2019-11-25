‫ربط مرفق الطاقة الشمسية الأكبر في أوروبا الشرقية الذي يعمل بالألواح الشمسية الثنائية الجانب أن تي أو بي كون بالشركة الوطنية للكهرباء

مرفق ستاروسينيافز بقدرة 5.6 ميغاواط، الذي قدمت جوليوود ألواحه الشمسية الثنائية الجانب أن تي أو بي كون بالكامل، تم ربطه بشبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا في أكتوبر هذا العام

كييف، أوكرانيا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جوليوود، الشركة الرائدة المصنعة لخلايا ووحدات أن تي أو بي كون الشمسية، أن المرفق الأكبر لخلايا ووحدات أن تي أو بي كون الثنائية الجانب في كيمليتنسكي أوبلاست بأوكرانيا، قد تم ربطه بالشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا في تشرين الأول/أكتوبر، 2019. مرفق ستاروسينيافز بقدرة 5.6 ميغاواط هو أول مرفق يستعمل خلايا ووحدات أن تي أو بي كون الثنائية الجانب في البلاد تزوده شركة جوليوود بوحداتها الشمسية D72N، وهو الأكبر من نوعه في أوروبا الشرقية. وفي الوقت ذاته، دخل مرفق الـ 4 ميغاواط أن تي أو بي كون الشمسية الثنائية الجانب من جوليوود في تشيرنوبل العمل هو الآخر في تشرين الأول/أكتوبر.

ومع تحديد الوحدة بصفتها وحدة ذات تكلفة منخفضة السعر للطاقة، فازت محطة الطاقة الشمسية ثنائية الجانب بقدرة توليد طاقة تبلغ 4 ميغاواط أن تي أو بي كون في تشيرنوبل من جوليوود بجائزة “أفضل مشروع ابتكاري في أوكرانيا” في معرض أي أس أف 2019. وشاركت جوليوود تجربة الشركة في تطوير وتصنيع الوحدات الكهروضوئية – المكونات الأساسية لمحطات الطاقة – وكيف يمكن لهذه الوحدات أن تزيد من الكفاءة، وتطيل من عمر المحطة.

تعد ثنائية الجانبية العالية من السمات الرئيسية لمنتجات جوليوود. تصل نسبة عدد منتجات جوليوود الثنائية الجانب من منتجات جوليوود إلى 85٪، وهي أعلى بنسبة 20-25٪ مما هو متوفر حاليًا في السوق. تم تصميم محطة ستاروسينيافيسكي بوحدات أن تي أو بي كون الشمسية بقدرة 5.6 ميغاواط لتعزيز معدل الانعكاس على التربة ذات اللون الفاتح استجابة للمواقع الجغرافية الفريدة للمواقع. وقال الدكتور ليو تشي فنغ مدير جوليوود تايجو إن هذه الميزات تضمن الكفاءة العالية لتحويل الطاقة وتزيد بشكل كبير من قدرة توليد الطاقة.

وأضاف الدكتور ليو: “وحداتنا لديها كفاءة أعلى، مقارنة مع غيرها من المنتجات، وكفاءة خلية الإنتاج الضخم لدينا تصل بالفعل إلى 23.2 ٪، وطاقة الوحدة 440-455 واط. والموثوقية الأفضل من انخفاض LeTID و LID . وكل هذه تخفض من التكلفة المنخفضة المستوى للسعر لعملائنا.”

اعتمدت الحكومة الأوكرانية قانونًا جديدًا للطاقة المتجددة للابتعاد عن تعريفة التغذية نحو نظام مزاد تنافسي، مما يعني أن المستثمرين سيوليون أهمية أكبر للتكلفة المستقرة للطاقة في المستقبل.

وقال الدكتور ليو “لقد أتاحت خطوة الحكومة الأوكرانية فرصة فريدة لـجوليوود لتلبية الطلب المتزايد في السوق الأوكرانية باستخدام وحدات الطاقة المنخفضة السعر. انطلاقًا من هذا الزخم الجديد، نتطلع إلى التعاون مع شركائنا في وسط وشرق أوروبا لزيادة تعزيز توليد الطاقة وتعزيز استقرار الطاقة. أكبر محطة للطاقة الشمسية من النوع أن على مستوى العالم – مشروع عُمان بقدرة 125 ميغاواط – 100٪ باستخدام وحدات جوليوود أن تي أو بي كون سيتم توصيلها بالشبكة في الشهر المقبل، وهي علامة جيدة على أن منتجات أن تي أو بي كون ثنائية الجانب تلقى موضع ترحيب من جانب المزيد من الأسواق.”

حول شركة جوليوود (تايجو) للتقنية الشمسية المحدودة

تعتبر جوليوودSZ: 300393) (تايجو) للتقنية الشمسية الشركة العالمية الرائدة في تطوير وإنتاج وتسويق الخلايا والوحدات الكهروضوئية أحادية الكريستال، ثنائية الجانب. وإذ تأسست في العام 2008، شركة جوليوود (شوجو) صنواط كو المحدودة (جوليوود شوجو) هي الشركة المصنعة الأكبر لوحدات الطاقة الشمسية الباكشيت في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 100 مليون متر مربع. جوليوود (تايجو) للتقنية الشمسية (جوليوود تايجو)، هي شركة ملوكة بالكامل لجوليوود شوجو، تأسست في العام 2016 وهي تفوق الصناعة الشمسية العالمية بقدرة تصنيع تبلغ 2.4 عيغاواط لخلايا أن تي أو بي كون الشمسية الثنائية الجانب منذ العام 2017.