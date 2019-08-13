‫دويتشه ميسي أيه جي تتحالف مع مجموعة دونغهاو لانشنغ للبدء في تنظيم معارض صناعية جديدة في شنجن وشنغدو بدءا من العام 2020

شنغهاي، 13 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — مؤخرا، توصلت مجموعة دويتشه ميسي أيه جي ومجموعة دونغهاو لانشنغ إلى اتفاق تعاون استراتيجي وعقدتا مؤتمرا صحفيا يوم 8 آب/أغسطس في مركز المعارض والمؤتمرات العالمي في شنغهاي. وأعلنت المجموعتان أنهما ستقومان بتنظيم حدثي معرض جنوب الصين الصناعي الدولي ومعرض شنغدو الصناعي الدولي من أجل استكشاف سوق المؤتمرات والمعارض في جنوب وجنوب غرب الصين بدءا من العام 2020.

بناءً على موافقة حكومة بلدية شنغهاي، تعتبرمجموعة دونغهاو لانشنغ مؤسسة تجارية رئيسية كبيرة مملوكة للدولة، وتعمل في صناعة الخدمات الحديثة ومتخصصة في ثلاثة أعمال رئيسية (مثل خدمة الموارد البشرية وخدمة المؤتمرات والمعارض والتجارة الدولية). تتمتع مجموعة المؤتمرات والمعارض التابعة لمجموعةدونغهاو لانشنغبمزايا الموقع والموارد. وقد أقامت بنجاح عددًا من الأحداث تحت علامات تجارية معروفة ومؤثرة، مثل معرض الصين الدولي للصناعةومعرض الصين الدولي (شنغهاي) للتكنولوجيا.

دويتشه ميسي أيه جيهي واحدة من أكبر خمس شركات للمعارض في ألمانيا وواحدة من أكبر عشر شركات في العالم، وتتمثل أعمالهاالأساسية في عقد المعارض التجارية الدولية الرائدة في هانوفر، ألمانيا ودول مختارة أخرى. وبفضل حيازتها لأفكار متقدمة في تنظيم المعارض والخبرة الواسعة فيها، تتمتع شركةدويتشه ميسي أيه جيبجاذبية كبيرة للعارضين والزوار. تأسست الشركة في العام 1947، وتمتلك أكبر موقع للمعارض في العالم – مركز معارض هانوفر بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع.

منذ العام 2006، تعاونت شركةدويتشه ميسي أيه جيومجموعةدونغهاو لانشنغ على تنظيم معارض تحت اسم معرض الصين الدولي الصناعي.

وفي هذا اليوم، حضر كبار المديرين من كلا الطرفين، وكذلك الضيوف ذوو الصلة حدث التوقيع على الاتفاق، بمن في ذلك السيد أرنو رايخ، نائب الرئيس الأول لشركة دويتشه ميسي أيه جي؛ السيد ليو هونغي، نائب رئيس مجموعة دونغهاو لانشنغ؛ السيد تشن هوي فنغ، رئيس مجموعة معرض شنغهاي للفعاليات والمناسبات؛ السيد غاري ليو، المدير الإداري لشركة هانوفر لمعارض ميلانو الصين؛ السيد وينسون وو، نائب المدير العام لمؤسسة هانوفر لمعارض ميلانو الصين؛ السيد تشو وي، المدير العام لمعرض شنغهاي للصناعة والتجارة؛ السيد يوان هونغ هوي، نائب المدير العام لمعرض شنغهاي للصناعة والتجارة؛ السيد ياماموتو كوجي، الرئيس والمدير العام لأماندا (الصين)؛ السيدة وانغ زوكين، نائبة الأمين العام لتحالف الإنترنت الصناعي بفرع شنغهاي والسيد هو روهونغ، رئيس جمعية غوانغدونغ لصناعة الليزر.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/958297/Launch_Ceremony_SCIIF_CDIIF.jpg