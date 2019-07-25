‫دواين جونسون وفوس ووتر تعلنان عن شراكة استراتيجية

جونسون يشتري حصة من أسهم شركة فوس، وسيعمل كمستشار استراتيجي فيما تتوسع الشركة في فئات أعمال جديدة، منها التصفيف والمنصات

نيويورك، 26 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فوس ووتر اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع الشخصية العالمية الأيقونية في صناعة الترفيه، والرائد في ريادة الأعمال والمخلص لشركة فوس ومنتجاتها، دواين جونسون. جونسون، الذي استحوذ على حصة في فوس ويعمل كشريك حقيقي للماركة التجارية وكمستشار استراتيجي لها فيما تواصل الشركة ابتكاراتها وتوسعها في مناطق جغرافية جديدة، بما فيها الصين، فضلا عن فئات منتجات جديدة وتصيفيف ومنصات. وكرائد ثقافي يضع إصبعه على نبض ما يريده الجمهور، سيكون تأثير وخبرة جونسون العالمية ميزات لا تقدر بثمن لناحية تقديم الماركة التجارية لجماهير جديدة في العالم.

كل ابتكار يتم إنتاجه في إطار هذه الشراكة سيلهم المستهلكين للحصول على كل ما في وسعهم من الحياة، ما يمثل صدى لطموح جونسون الخاص، مع الحفاظ على التزام العلامة التجارية القديم بالجودة والاستدامة. من المقرر إطلاق الابتكار التعاوني الافتتاحي، وهو الأول من نوعه في مجموعة من العروض الوظيفية التي تقدم فوائد صحية فريدة وذات مغزى للمستهلكين، في أوائل العام 2020.

وقال جونسون: “لقد ظللت مع فوس لسنوات، سواء على المسرح أو في الجنة الحديدية، أو حين كنت أقضي الوقت مع عائلتي وأصدقائي. هذه الشراكة هي تطور طبيعي لأنني أتطلع إلى شراكة مع علامات تجارية استثنائية تتطلع إلى الابتكار والتأثير في العالم مع تحقيق أفضل النتائج في فئتها. أنا سعيد للغاية بتطوير شغفي الحقيقي بـ فوس إلى استثمار عمل رسمي والعمل مع فريقهم القيادي الاستثنائي، لتقديم منتجات جديدة وتطوير مبادرات العلامة التجارية الاستراتيجية والتعاون. سنبني أشياء عظيمة معًا.”

سوف تستفيد فوس أيضًا من معرفة جونسون العميقة وخبرته في التسويق المتغير الثقافة من خلال الاستشارات والتعاونات المستمرة للعلامات التجارية. ويشمل ذلك إطلاق أكبر حملة إعلانية وحملة وسائل إعلام اجتماعية لشركة فوس منذ سنوات بعنوان “عش كل قطرة”، التي سيكون جونسون نفسه مشاركا فيها.

وقال جون شولمان، نائب رئيس فوس ووتر: “لقد كان من دواعي سروري العمل مع دواين وفريقه على مدار الأشهر الماضية لوضع خطط طموحة محددة لتوسع فوس. يشارك دواين شغفنا نفسه نحو التميز والمسؤولية ورضا المستهلك. لا أتوقع سوى الأشياء العظيمة من هذه الشراكة وأنا هنا أتحدث باسم جميع المسؤولين التنفيذيين عندنا حين أقول إننا متحمسون للغاية لهذه العلاقة والفرص الفريدة التي سنوفرها معًا”.

ستجسد حملة “عش كل قطرة” العقلية التي تجسد مفهوم أنك تحصل من الحياة ما تضعه فيها، وتشارك لقطة حميمة، وراء الكواليس عن الكيفية التي يعمل بها جونسون بكد لتحدي القيود كل يوم. سيتم إطلاق الحملة عبر وسائل الإعلام الخارجية والرقمية والاجتماعية على نطاق واسع في جميع الأسواق الرئيسية، بدءًا من الولايات المتحدة، في 5 آب/أغسطس 2019.

وقال أرييل بورستين، المدير العالمي للتسويق في فوس ووتر: “نحن مسرورون لأن نتحالف مع شريك يجسد بصدق رؤية العلامة التجارية فوس. إن التزام جونسون بالقيام بالعمل الشاق الذي يتطلبه العيش بشكل جيد، والعمل بهدوء، وإلهام العظمة، هو بالضبط روح شعار “عش كل قطرة “. باعتباره واحدا من أكثر المواهب نفوذاً في العالم، سيلعب دواين جونسون دورًا فعالًا فيما تواصل فوس السير قدما – حيث سيدعم رؤية العلامة التجارية الموسعة مع امتدادنا إلى فئات ومناطق جديدة، وتوسيع نطاق قيمنا الأساسية المشتركة.”

توضح هذه الخطوة كيف تستمر فوس في التوسع وخلق الصدى لدى مستهلكيها. وإذ هي شركة مياه متميزة تأتي من المصادر الأكثر نقاء وبدائية، فإن أصالة فوس تجعلها علامة تجارية تستحق العظمة اليومية وتشجيعًا يوميًا من أجل المزيد. أصبح المستهلكون يتوقعون الأفضل فقط من فوس، وليس هناك شريك أقوى لها من جونسون للمساعدة في تحقيق رؤية العلامة التجارية الموسعة هذه.

حول فوس ووتر

يقع مصدر مياهفوس في منطقة أيفلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في الطرف الجنوبي من النرويج. وإذ تنحصر في المياه الجوفية العميقة تحت الأرض، تقع مياه فوس تحت طبقات من الصخور والرمال، التي تخلق مرشحًا طبيعيًا يحميها من الهواء والملوثات الأخرى. النقاء الاستثنائي لمياه فوس، وطعمها الطازج النظيف الفريد، يرجع جزئيًا إلى المستويات المنخفضة بشكل غير عادي من المواد الصلبة الذائبة الكلية التي تحدث بشكل طبيعي في مصدر مياه فوس.

لا يضاهى نقاء مياه فوس الاستثنائي إلا تصميم زجاجتها الحابس للأنفاس، والذي يعبر بشكل فريد عن تميز المياه في الداخل. وإذ أصبحت الآن أيقونة، يحتفى بمياه فوس عالميا في أكثر من 50 دولة، في مجموعة متنوعة من الأحجام مع جاذبية فريدة وعالمية. وإذ هي مصممة لمناسبات الاستهلاك المختلفة، تتوفر مياه فوس العادية في علب زجاجية وبلاستيكية عالية الجودة. وتتوفر مجموعة مياه فوس المعدنية، بما في ذلك المياه المعدنية ذات النكهة في علب زجاجية. وتأتي مياه فوس المعدنية ذات النكهات بمزيج من النكهات الفريدة المنعشة – خيار الليمون الخيار، والليمون المندلينا، والليمون النعناع والفراولة والزنجبيل وروز التوت – ويحتوي كل منها على صفر من السعرات الحرارية وهي تأتي خالية من السكر أو مواد التحلية الاصطناعية. تتوفر مجموعة المياه المعدنية ذات النكهة حاليًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمكسيك.

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