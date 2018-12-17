‫دلما كابيتال تفتتح نافذة إسلامية بمركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2018

تتوسع دلما كابيتال، المعروفة بخبراتها في مجال الاستثمارات البديلة، لتعمل في مجال الاستثمار الإسلامي عن طريق افتتاح نافذة للاستثمار الإسلامي من شأنها تيسير عملية طرح منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.

أعلنت دلما كابيتال مانجمنت ليمتد أنها قد تلقت موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة إسلامية بحيث تتمكن من تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي وداخله. وقد وضعت الشركة، الكائنة بمركز دبي المالي العالمي، خطة مسبقة جاهزة للطرح وتتعلق بسلسلة من صناديق الاستثمار وإصدارات الصكوك التي تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتجعل تلك الموافقة الأخيرة دلما كابيتال واحدة من الشركات القلائل العاملة كمدير للاستثمارات البديلة داخل مركز دبي المالي العالمي بناءً على مقدرتها على طرح منتجات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلاً عن تقديم الاستشارات بخصوص تلك المنتجات وإدارتها. وقد صرح زكاري سيفاراتي، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي قائلاً: “لقد شهدت سوق المنتجات الإسلامية نموًا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تواصل نموها نظرًا للتوجهات الديموغرافية وارتفاع مستوى إقبال المستثمرين على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد أصبحت الصكوك (أي السندات الإسلامية) مصدر تمويل متنامي الجاذبية بالنسبة لجهات إصدار السندات. ويسرنا أنه قد أصبح باستطاعتنا طرح هذه المنتجات لعملائنا الدوليين والمشاركة في هذه السوق المتنامية.”

تركز المنتجات المالية الإسلامية على الشريحة المسلمة من السكان والتي من المتوقع أن تزيد عن 1,9 مليار شخص هذا العام، وتشهد سوق المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نموًا سنويًا بنسب تتجاوز العشرة بالمئة، وقد تصل قيمتها إلى 3,4 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2018.”

وتخطط دلما كابيتال لطرح وحدة محمية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب هيكل صندوق كوانسيا اوبن اندد بي سي سي ليميتد الذي يعمل عبر منصتها. وقد علق ماجد كبارة، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في دلما كابيتال على ذلك بقوله “تتيح لنا النافذة الإسلامية الان السير في تنفيذ خطتنا السابقة لطرح صندوق أسهم سعودية تقليدية وآخر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم طرح صندوق كوانسيا للأسهم السعودية بنجاح في أبريل 2018 ونظراً لوجود قاعدة واسعة من المستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة داخل المملكة، فان طرح صندوق أسهم سعودي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر امتداد طبيعي.”

كما تخطط دلما كابيتال للعمل مع كبرى الجهات الدولية العاملة في إدارة الأصول وصناديق التحوط وبيوت الاستثمار المباشر بغرض تصميم إصدارات من منتجاتها الحالية لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما صرح صابر فاروقي، مدير العمليات والمستشار العام في دلما كابيتال قائلاً: “لقد لمسنا اهتمامًا كبيرًا من جانب مديري ومستشاري الاستثمار بحلول فعالة للوصول إلى أو لتوزيع المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.” وأردف قائلاً: “لقد أصبحت دلما كابيتال حاليًا في مركز يتيح لها توفير ذلك الحل بصفتها منصة خدمات مالية خاضعة للتنظيم الرقابي وتمتلك نافذة خدمات إسلامية”

نبذة عن دلما كابيتال

دلما كابيتال هي منصة للاستثمارات البديلة العالمية ومسرّع يركز على استراتيجيات الاستثمار ذات العوائد الإضافية والتي تنطوي على أفضلية ضمن استراتيجيات وأسواق الاستثمار الناشئة.

تأسست دلما كابيتال في عام 2011 متخذة مقرًا لها في مركز دبي المالي العالمي، وهدفها هو تحديد الجيل القادم من مديري صناديق الاستثمار المدرة للعوائد الإضافية واستراتيجياتها والفرص المتاحة في ظلها.

المصدر: دلما كابيتال مانجمنت ليمتد