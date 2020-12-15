‫دراسة كندية تجريبية تشير إلى أن إيثيل إيكوسابنت إيثيل (VASCEPA) يمكن أن يحسن من أعراض كوفيد-19 ويخفض الالتهاب

تورنتو، أونتاريو، 15 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — وفرت نتائج دراسة كندية صدرت بنهاية الأسبوع بيانات مشجعة تشير إلى أن أوميغا 3 من مستوى الوصفة الطبية المسمى إيثيل إيكوسابنت (VASCEPA) يمكن أن يخفض من الالتهاب ويحسن الأعراض لدى المرضى المشخصين بأعراض فيروس كوفيد-19.

وقال البروفيسور ديباك إل بهات، بريغهام وومنز، ومستشفى وكلية الطب بجامعة هارفارد: “تقدم هذه الدراسة أول دليل على التأثير المبكر المضاد للالتهابات لإيثيل إيكوسابنت على المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 – الذين يمثلون غالبية المرضى المصابين بهذا المرض في المجتمع.”

وأجرت الدراسة المجموعة الكندية لأبحاث ترجمة المعرفة الطبية والجراحية من خلال منحة أولية تحقيقية من أتش أل أس ثيرابيوتكس وأمارين فارماسوتيكالز. وقدم الدراسة البروفيسور بهات كتجربة سريرية متأخرة في 12 كانون الأول/ديسمبر في مؤتمر الجمعية الوطنية للدهون.

قد يوفر التحسن الكبير والمهم في الأعراض التي أبلغ عنها المرضى خيارًا آمنًا يمكن تحمله وغير مكلف نسبيًا للتأثير على المراضة المرتبطة بـ كوفيد-19، على الرغم من أنه يجب تأكيد هذه النتيجة في تجربة مزدوجة التعمية خاضعة لتحكم الدواء الوهمي” (بلاسيبو)، كما قال الدكتور بهات خلال عرضه.

حول الدراسة

أجرت المجموعة الكندية لأبحاث ترجمة المعرفة الطبية والجراحية الدراسة المعتمدة من وزارة الصحة الكندية.

تم تجنيد 100 مريض كندي مصاب بفيروس كوفيد-19 في المجتمع من خلال أطباء العائلة. تم تشخيصهم جميعًا على أنهم مصابون بفيروس كوفيد-19 في الأيام الثلاثة السابقة لمشاركتهم في الدراسة. تم اختيار المرضى بشكل عشوائي لتلقي إما VASCEPA أو الرعاية المعتادة (بدون علاج) في دراسة مفتوحة التسمية. تم إعطاء VASCEPA، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية عالية النقاء والمتوفر بوصفة طبية، بجرعة 8 غرام يوميًا لمدة 3 أيام ثم 4 غرام يوميًا لمدة 11 يومًا (العلاج الكلي لأسبوعين).

أدى العلاج باستخدام VASCEPA إلى انخفاض بنسبة 25٪ في مرقم التهاب الحيوي ، والبروتين التفاعلي سي عالي الحساسية (CRP)، وهو ما كان ذا دلالة إحصائية. كما أدى العلاج باستخدام عقار VASCEPA إلى تحسين الأعراض العامة. في نهاية فترة العلاج التي استمرت 14 يومًا، انخفض معدل انتشار أعراض فلو برو FLU-PRO بشكل كبير من 100٪ (في الأساس) إلى 48٪ – مما يشير إلى انخفاض بنسبة 52٪ في الأعراض مقارنة بـ 24٪ في المرضى الذين لم يتلقوا العلاج. درجة فلو برو هي عبارة عن مقياس نتائج تم التحقق منه ويبلغ عنه المريض لتقييم وجود أعراض الإنفلونزا وشدتها ومدتها. كان العلاج جيد التحمل ولم يسجل عدم وجود آثار جانبية كبيرة.

كانت هناك فوائد أخرى محتملة مهمة لـ VASCEPA تمت ملاحظتها في ما يتعلق بمجالات الجسم / الأعراض المنتظمة والصدر / أعراض الجهاز التنفسي وفقًا لتقييم درجات فلو برو.

وقال الدكتور غاس ميغليس، طبيب الأسرة والعضو في لجنة التوجيه الذي شارك في الدراسة: “بالنسبة للغالبية العظمى من المرضى في عيادتي الذين تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد-19 والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة، يمكن أن يوفر هذا نهجًا آمنًا وفعالًا على الأرجح.” ووجد الدكتور آرثر كوشنر، طبيب الأسرة وعضو اللجنة التوجيهية أن النتائج “مهمة” وأنه يمكن أن توفر خيارًا للعديد من المرضى في المجتمع.

قال الدكتور سوبود فيرما، وهو طبيب محقق في الدراسة: “يجب دراسة هذه النتائج المثيرة في عدد أكبر من المرضى بطريقة عشوائية مزدوجة التعمية – والدراسات من هذا النوع مثل PREPARE-IT 1 و PREPARE-IT 2 جارية حاليًا باستخدام VASCEPA .”

حول المجموعة الكندية لأبحاث ترجمة المعرفة الطبية والجراحية

المجموعة الكندية لأبحاث ترجمة المعرفة الطبية والجراحية هي منظمة بحثية أكاديمية غير ربحية ومسجلة فدراليًا. Vascepa لا يوصف كعلاج لمعالجة كوفيد-19.