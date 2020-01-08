‫دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار بالحرب العالمية الثانية

أوتاوا، أونتاريو، 7 يناير/كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — بعد خمسة وسبعين عامًا من تحرير الجنود الكنديين والحلفاء لأوروبا الغربية خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، خصصت دار سك العملة الملكية الكندية “Royal Canadian Mint” دولارًا فضيًا لإحياء هذه الذكرى. وتصور هذه المجموعة الاستثنائية عمل فني من تصميم مصممة العملات باندورا يونغ “Pandora Young”، التي صورت بجلاء عواطف المدنيين الجياشة وهم يحيون القوات المنتصرة. وإجلالاً لكل جناح عسكري، قدمت الفنانة صورًا ظلية لبحار، وجندي، وطيار يقفون أمام خلفية تشبه المرآة أمام الحشود المبتهجة. وتظهر في وسط العملة رمز “V” كبير الدال على النصر ويكمل التصميم التاريخ 1945-2020. ويظهر ذات التصميم على مجموعة عملات من الفضة الخالصة لعام 2020، تضم عملة مطلية من الذهب تحمل رمز “V” وحافة الدولار الفضي. وتضم هذه العملة الخاصة نسخًا من الفضة الخالصة بنسبة 99,99% للعملات الكندية المتداولة لعام 2020. وتقدم هذه التذكارات المشهودة والعديد من المنتجات الأخرى في الإصدار الأول للمنتجات لعام 2020، وتتاح اعتبارًا من اليوم.

وتتحول صورة الطيار الظلية للدولار الفضي لعام 2020 إلى صورة منحوتة بشكل تفصيلي على عملة من الذهب عيار 14 قيراط فئة 100 دولار لعام 2020 احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم النصر. ويحمل التصميم الخلفي الذي صممته الفنانة لوري ماكغاو “Laurie McGaw” من مدينة جيلف، بمقاطعة أونتاريو، تحية يوم النصر للقوات الجوية الملكية الكندية (RCAF). ومقابل خلفية النصر لرمز “V”، يظهر قائد الجناح الذي يحيط به طيار إلى اليمين وعلى اليسار تلوح إحدى أفراد كتيبة السيدات بالقوات الجوية الملكية الكندية. ويظهر الطيار رمز النصر بينما يرفع القائد يده لتحية طائرة سبتفاير المقاتلة التي تحلق بأعلى.

وتبرز دار سك العملة فصلاً آخر من التاريخ الكندي على عملة من الذهب الخالص فئة 200 دولار لعام 2020 – التاريخ الكندي المبكر: فرنسا الجديدة “Early Canadian History: New France”، من تصميم الفنان آلان دانيال “Alan Daniel”. وتصور العملة مستكشف فرنسا الجديدة لويس هيبرت “Louis Hébert” وأسرته يجهزون الأرض لزراعة المحاصيل في مستوطنة صامويل دو شامبلان “Samuel de Champlain”، المستوطنة التي أنشأت عام 1608 وأصبحت الآن مدينة كيبيك. واستنتج دانيال موقع أرض هيبرت من رسم شامبلان الخاص لمستوطنته، حيث تظهر الحصون في خلفية تصميم العملة.

وتتضمن المنتجات الأخرى المدشنة هذا الشهر العديد من المنتجات المفضلة دائمًا:

مجموعة العملات الكندية الكلاسيكية غير المتداولة لعام 2020.

مجموعة هدايا 2020، احتفالاً بمناسبات مثل “ولد في 2020″، “تزوج في 2020″، و”عيد ميلاد سعيد”، و”تحيا كندا”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2020 – أطيب التمنيات في يوم زفافك “Best Wishes on your Wedding Day”، التي تصور تصميم يشبه القلب بواسطة الفنانة سيلفي داينولت “Sylvie Daigneault” مطلية بشكل خاص بالذهب الوردي.

عملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات لعام 2020 – مرحبًا إلى العالم “Welcome to the World”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات – احتفال الحب “Celebration of Love”، التي تصور باقة من الورود الملونة محسنة بالكريستال من تصميم آنا بوتشياريلي “Anna Bucciarelli”.

عملة من الذهب الخالص فئة 200 دولارًا لعام 2020 –رموز الساحل الكندي: الأطلنطي “Canadian Coastal Symbols: The Atlantic”، من تصميم كاثي بورسي-سابورين “Cathy Bursey-Sabourin” ومصنوعة من الذهب الخالص بنسبة 99,999%.

عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2020 – الأشكال الحقيقية: مركب بلونوز “Real Shapes: The Bluenose”، وهي عملة تصور مركب شراعي احتفالاً بتصميم إيمانوييل هاهن “Emanuel Hahn” الخالد لعملة كندية متداولة فئة 10 سنتات.

عملة من الذهب الخالص فئة 8 دولارات لعام 2020 تزن 1/25 أوقية – تنين الزهرة المحظوظ “Lucky Flower Dragon”، من تصميم الفنان جاي بايك “Jai Paek”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 125 دولارًا لعام 2020 – التنين المحظوظ “Lucky Dragon”، وهي عملة مطلية بالذهب تزن نصف كيلو من تصميم سايمون نغ “Simon Ng”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2020 محسنة بالكريستال – جوهرة المولد: فبراير/شباط “Birthstones: February”، من تصميم الفنانة باندورا يونغ “Pandora Young”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا.

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca. كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر، وفيسبوك، وانستغرام.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1062921/2020_Fine_Silver_Proof_Dollar___75th_Anniversary_of_V_E_Day_Rev.jpg

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

أليكس ريفز “Alex Reeves”

مدير أول، العلاقات العامة

هاتف: 6370-884 (613) 1 +

reeves@mint.ca