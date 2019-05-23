‫دار سك العملة الملكية الكندية تحتفل بالعيد الخمسين لــ ” Plastic Ono Band’s Give Peace a Chance”

مونتريال، 23 مايو 2019 / PRNewswire / – في عام 1969، سجل فريق بلاستيك أونو باند “Plastic Ono Band” الغنائي (جون لينون “John Lennon ” ويوكو أونو “Yoko Ono”) أغنية جيف بيس أ تشانس “Give Peace A Chance“، وهو النشيد المناهض للحرب لأجيال من دعاة السلام وعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم. تم تسجيل الأغنية على الهواء مباشرة من جناح لينون وأونو في فندق كوين إليزابيس”Queen Elizabeth” في وسط مدينة مونتريال، حيث أقام جون ويوكو مظاهرتهما الشهيرة المعروفة باسم “Bed-in for Peace”. وبعد مرور خمسين عامًا، قررت دار سك العملة الملكية الكندية تسجيل تلك اللحظة الخاصة في تاريخ كندا والموسيقى بعملة معدنية فضية للاحتفال بمواهب لينون وأونو الفنية ونشاطهما الاجتماعي، في صفقة مع شركة ابيك رايتس “Epic Rights”، وكيل التراخيص العالمية للمغني الأشهر جون لينون.

وصرحت ماري ليماي “Marie Lemay”، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية قائلةً: “على مدى أجيال من الكنديين، كانت الموسيقى وكلمات جون لينون ويوكو أونو مصدرًا للسرور والإلهام. نحن سعداء لأننا قمنا بصك عملة معدنية تحتفل بعلاقة كندا الخاصة بجون ويوكو وبرسالة السلام الدائمة.”

يذكر ديفيد كونور “David Connor”، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق فيرمونت كوين إليزابيث: “للاحتفال بالذكرى الخمسين لحركة Bed-in for Peace، يشرفنا أن تقوم دار سك العملة الملكية الكندية بتخليد هذه اللحظة التاريخية التي شهدها فندقنا وتاريخ مدينتنا بإصدار عملة تذكارية. ونأمل أن يساعد ذلك في تعزيز الوعي برسالة جون ويوكو للسلام التي لا يزال صداها يتردد بقوة حتى اليوم.”

يتميز تصميم هذه العملة المصنوعة من الفضة الخالصة بنسبة 99.99٪ بعرض للصور الشهيرة بالأبيض والأصود لجون ويوكو التي التقطها لهما المصور أيفور شارب “Ivor Sharp” أثناء قيادتهما لحركة “Bed-In for Peace”، التي انطلقت في مونتريال في أواخر ربيع عام 1969. تظهر الصور الزوجين بملابس النوم وهما يحملان الورود ويجلسان على السرير، مع ملصقات السلام المصنوعة يدويًا معلقة خلفهما. ويُظهر الوجه الآخر من العملة ملامح وجه د الملكة إليزابيث الثانية من تصميم سوزانا بلونت “Susanna Blunt”.

تم صك 9.999 نسخة فقط من هذه العملة على مستوى العالم، وتُباع بــ 99.99 دولار أمريكي. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن العملة عند الضغط على ” Shop” على موقع: www.mint.ca

صور العملة: https://www.dropbox.com/sh/qe24k8kmridut9l/AAA6y1sSwhLSvM849E2IXhHla?dl=0

يمكن طلب هذا المنتج مباشرة من دار سك العملة الملكية الكندية، على 1-800-267-1871 من كندا، و1-800-268-6468 من الولايات المتحدة، أو على موقع دار سك العملة الملكية الكندية على الإنترنت. تتوفر العملة أيضًا في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيد ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، ومنافذ البريد الكندي المشاركة.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية:

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركة ملكية مسؤولة عن سك العملات المعدنية وتوزيعها في كندا. تعتبر دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر أماكن سك العملات المعدنية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم الدار مجموعة واسعة من العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca

نبذة عن ابيك رايتس:

ابيك رايتس هي إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع العلامات التجارية وتجارة التجزئة وخدمات إقامة الحفلات الموسيقية لعدد واسع من كبار الفنانين. توفر ابيك رايتس نطاقًا واسعًا من الخدمات التي تضم العلامات التجارية للأفراد وترخيصها، والمواقع الرسمية للفنانين على الإنترنت، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والمتاجر الرسمية الخاصة بالفنانين على الإنترنت، وتذاكر كبار الشخصيات، وتجمعات المعجبين، واستشارات تسجيل العلامات التجارية. يقع المقر الرئيسي لشركة أبيك رايتس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.epicrights.com .

أليكس رييفز “Alex Reeves”، مدير العلاقات العامة، هاتف: 6370-884 (613)، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca