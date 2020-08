‫دار سك العملة الكندية الملكية تحتفي بالذكرى السنوية الـ 150 للأقاليم الشمالية الغربية في أحدث مجموعة من عملاتها المعدنية

العملة الفضية توضح الثقافات الأصلية المتنوعة في الأقاليم الشمالية الغربية من كندا بتصميم فنانة إنوفيولوك ميرنا بوكياك

أوتاوا، 6 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعبيرا عن التزامها بالاحتفاء بتاريخ كندا وثقافاتها وقيمها، أصدرت دار سك العملة الكندية الملكية قطعة عملة معدنية لجامعي العملة بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة الأقاليم الشمالية الغربية من كندا 150th anniversary of the creation of the Northwest Territories . وإذ صممتها فنانة إنوفيولوك ميرنا بوكياك، تعتبر هذه العملة التاريخية تعبيرا عن التقدير للثقافات الأصلية المتعددة التي شكلت روح وهوية هذا الجزء الخاص من الأراضي الكندية.

يصور المنظر المرصع على العملة 11 سكينة تقليدية يولو، تمثل شعبإنوفيالوتبالإضافة إلى كل لغة من اللغات الرسمية للأقاليم. كما تصور خيام ديني وميتيس المتدفقة كالنهر على العملة المعدنية. هذا العمل الفني الفضي الذي يزن 2 أونصة من الفضة الخالصة، إلى جانب العديد من الإبداعات المسكوكية الأخرى، ستكون متوفرة للطلب اعتبارًا من اليوم.

ويكشف سك هذه العملة أيضًا عن سابقة تكنولوجية أخرى، وهي ثلاث عملات ذهبية وفضية مطلية بالروديوم الأسود مزدوجة الفتحة تحتفل بالتصميم الأيقوني المعكوس لعملة السبائك الشهيرة لورقة شجرة القيقب. وإذ تتسم بلمسة نهائية سوداء غير لامعة لطلاء الروديوم، تتألق صورة ورقة القيقب في وسط هذا التصميم بصورة استثنائية على أونصة بوزن أونصة ذهبية واحدة، وكذلك على عملة فضية خالصة واحدة بوزن 1 أونصة و3 أونصة.

تشمل المنتجات الأخرى المتوفرة للطلب هذا الشهر:

• العملة الفضية الجميلة بقيمة 50 دولارًا للعام 2020 – الأشكال الحقيقية – شعار النبالة؛

• العملة الفضية الجميلة بقيمة 30 دولارًا للعام 2020 – أيقونات مهيبة – حيوان الموس، من تصميم الفنان مورايد بينتون؛ و

• عملة الذهب الخالص 2500 دولار – الدب القطبي الصيفي من تصميم روبرت بيتمان.

بسبب التعديل المتعلق بالعمليات بسبب الوباء، من المقرر تسليم عملات الدب القطبي المعدنية للاحتفال بالذكرى 150 للأقاليم الشمالية الغربية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

يمكن العثور على معلومات عن عملية سك العملات، والتسعير ومعلومات أساسية كاملة عن كل منتج في باب “Shop” على موقع www.mint.ca . صور العملات متوفرة here هنا.

يمكن طلب هذه المنتجات مباشرة من دار السك الكندية عن طريق الاتصال بالرقم: 1-800-267-1871 ، أو، الرقم 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو على موقع ويب دار السك الكندية. كما أنها متوفرة في بوتيك Winnipeg.

حول دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركةكراونالمسؤولة عن سك العملات المعدنية وتوزيعها في كندا. تُعرف دار سك العملة الكندية بأنها واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حولدار سك العملة الكنديةومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.mint.ca .

