أول شركة استشارية لتطوير المشاريع العقارية والإشراف عليها في المملكة العربية السعودية ومدعومة من أحد أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر 2021: وقعت شركة “دار الأركان” اتفاقية شراكة مع شركة “كومباس” لاستشارات المشاريع لتأسيس واحدة من أكثر الشركات الاستشارية لتطوير المشاريع العقارية طموحاً في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وللمرة الأولى، سيعمل مطور عقاري سعودي رائد على تأسيس شركة إقليمية متخصصة في إدارة المشاريع العقارية، لتعزيز خدمات الاستحواذ على حقوق إدارة العقارات وتطويرها والإشراف عليها.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: “نحن فخورون للغاية بتوقيع اتفاقية الشراكة الطموحة هذه والتي تجمع بين خبرات اثنتين من أفضل الشركات وأكثرهم ريادة في القطاع العقاري. وستتيح الاتفاقية لشركة ‘دار الأركان’ تقديم دعمها لشركة ‘كومباس’ ورفدها بالرؤى المدروسة والخبرات العميقة لتطوير المشاريع العقارية والتي تمنحها فرصة الارتقاء بأعمالها إلى آفاق جديدة. وستحرص شركتنا على تقديم خدمات التطوير والشراء وتنمية الأعمال لهذه الشراكة الجديدة”.

من جانبه قال نوفل خضيري رئيس مجلس إدارة شركة “كومباس“: “تنسجم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع طموحاتنا المستمرة وستعزز قدرتنا على تقديم الخدمات المدعومة من المطورين لعملائنا. كما ستمكننا معاً من التعاون في القطاع العقاري بالمنطقة بأسلوب متكامل وتحقيق عوائد عالية على مستوى حقوق الملكية مع استقطاب أفضل المشاريع”.

وأضاف لوك سومرفيل، العضو المنتدب في شركة “كومباس”: “وقع اختيارنا على شركة دار ‘الأركان’ أحد أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها ابتكاراً في المنطقة انطلاقاً من التزامنا بترسيخ قيمنا الرئيسية في كل تفصيل من أعمالنا، وحرصنا على تطوير منهجية عمل تؤسس منظومة عالمية المستوى من الخدمات عالية الكفاءة للعملاء وترتقي بإمكانات فريق العمل. وعبر تعاوننا معها، سنتمكن من دخول مرحلة النمو المقبلة. ونعتزم معاً الإعلان عن خدمات الشركة وقطاعات أعمالها ونطاق حضورها في المستقبل القريب، إذ نعمل على ترسيخ دعائم شراكة شاملة ورؤية مشتركة لتحسين البيئات العمرانية، والمجتمعات في نهاية المطاف”.

حول دار الأركان العقارية

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عاماً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجل حافل يتضمن تطوير وتسليم 15,000 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية، وهي تعكف حالياً على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالمياً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com

حول “كومباس”

بحضورها الإقليمي وخبراتها في قطاعات عديدة، تقدم “كومباس” للعملاء حلول تطوير المشاريع المصممة حسب احتياجاتهم والقادرة على تقديم الدعم المستمر منذ وضع خطط المشروع الأولى حتى مراحل تنفيذه واستكماله وتسليمه. وتتمتع الشركة بمكانة مرموقة ضمن قطاع البناء والتشييد، والإكساء، والخدمات الهندسية والتصميم. وتنوب “كومباس” عن عملائها في قيادة فرق الشركات الاستشارية، والأطراف المعنية، وشركات المقاولات والموردين لتخطي أي مخاطر أو عقبات تعترض مراحل إنشاء المشاريع، وتقدم المشاريع عالية الجودة وفق الجداول الزمنية والميزانيات المحددة. وفازت “كومباس” بجائزة أفضل شركة لإدارة المشاريع للعام خلال حفل توزيع جوائر الشركات الاستشارية في الشرق الأوسط 2020.

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