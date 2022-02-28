‫خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022… شركة Dotgo تُطلق حل Universal RCS

– كما أصدرت الشركة تقريرًا فنيًا بعنوان “كيف تُحدث خدمات RCS نقلة نوعية في خدمات الرسائل التجارية”

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2022 /PRNewswire/ — خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 والمُقام في مدينة برشلونة، أعلنت شركة Dotgo®، وهي شركة عالمية رائدة تابعة لشركة Gupshup ومتخصصة في تقديم حلول خدمات الاتصالات الغنية (RCS) وخدمات الاتصالات الغنية للمراسلات التجارية (RBM)، عن إطلاقها حل Dotgo Universal RCS™ ،وهو حل متكامل يوسّع نطاق خدمات RCS؛ حيث يُتيح إمكانية إرسال رسائل إلى هواتف iPhone وغيرها من الهواتف التي لا تدعم خدمات RCS، وهو ما يمكّن الشركات العالمية من الوصول إلى مزيد من العملاء من خلال حلول مراسلات عبر الهواتف المحمولة باستخدام وسائط غنية تفاعلية، مثل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية، كما يوفر حل الشركة الجديد ميزات أمان محسّنة.

يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حاليًا 6.64 مليارات شخص حول العالم. وفي الوقت الحالي، يستخدم حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريًا خدمات RCS عبر 1.2 مليار جهاز. وتمكّن حلول خدمات الاتصالات الغنية للمراسلات التجارية (RBM) الشركات من إرسال رسائل باستخدام وسائط غنية وتفاعلية، مثل الصور، والصور المتحركة بصيغة GIF، ومقاطع الفيديو، والبطاقات المتعدّدة القابلة للتمرير أفقيًا على الهواتف المحمولة، كما يُتيح للعملاء إمكانية استقبال إجراءات وردود مقترحة من مُعرّف مرسل مصدّق عليه بعلامة اعتماد. وعلى الرغم من جميع هذه الميزات، فإنّ هذه الحلول يقتصر استخدامها حاليًا على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد والتي تدعم خدمات RCS؛ وهو ما يمنع الشركات من الوصول إلى العملاء الذين يستخدمون هواتف iPhone أو هواتف أندرويد التي لا تدعم هذه الخدمات. ويمكّن حل Universal RCS الخاصّ بشركة Dotgo من التغلّب على هذه العقبة وإرسال رسائل إلى جميع أنواع الهواتف.

سيُتيح هذا الحل للشركات إرسال رسائل آلية -تحتوي على روابط لوسائط إعلانية- إلى متصفحات الهواتف التي لا تدعم خدمات RCS؛ وهو ما سيمكّن الشركات من توفير خدمات RCS لجميع عملائها، وزيادة تفاعل المستخدمين بمختلف فئاتهم ومواقعهم. ويدعم هذا الحل المبتكر مجموعة متكاملة من ميزات خدمات RCS، والتي تشمل إمكانية استخدام وسائط غنية، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والبطاقات المتعدّدة القابلة للتمرير أفقيًا على الهواتف المحمولة، كما يُتيح للعملاء إمكانية استقبال إجراءات وردود مقترحة إضافة إلى إمكانية إرسالهم لرسائل للشركة؛ وهو ما يمكّن كل من الشركات والعملاء من إجراء محادثات ثنائية تفاعلية. كما يوفر هذا الحل للمستخدمين إمكانية رؤية تفاصيل التحقق من بيانات المرسل وعلامة الاعتماد ذات الصلة، ويُتيح لهم أيضًا الدخول إلى متجر روبوتات الدردشة Bot Store الخاصّ بالشركة للتواصل مع شركاتهم التجارية المفضّلة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال سوريندر سينغ أناند، مدير إدارة التكنولوجيا في شركة Dotgo: «يوفر حل Universal RCS للشركات إمكانية إرسال رسائل إلى جميع مستخدمي هواتف iPhone وهواتف أندرويد. ومن خلال إتاحة إمكانية إرسال رسائل مدعومة بخدمات RCS إلى هواتف iPhone، فإننا نعمل على تسريع تحويل أساليب إجراء المراسلات التجارية من استخدام الرسائل البسيطة وإشعارات الرسائل النصية القصيرة إلى استخدام محادثات ثنائية تفاعلية غنية. وهذا الحل الجديد مصمّم لتمكين الشركات من استخدام خدمات RCS مع جميع أنواع هواتف عملائهم على نحوٍ سلس وفعال، وهو ما يحول دون تأخر الخدمات، وتكبّد أيّ تكاليف إضافية لأيّ عمليات تحديث. وباستخدام هذا الحل المبتكر، ستتمكّن الشركات من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء؛ وهو ما سيسهم في زيادة تأثير حملاتها الإعلانية المدعومة بخدمات RCS وتحسين عوائد استثماراتهم من هذه الخدمات».

وتقدّر شركة Mobilesquared، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات معلومات مستقلة لأسواق الهواتف المحمولة، أنّ حجم السوق العالمي لخدمات RCS ستصل قيمته إلى 4,4 مليار دولار بحلول عام 2025؛ ليصل معدّل نموه السنوي المركب إلى 143,27%. وقال نيك لين، مؤسس الشركة ومدير إدارة التحليل الإستراتيجي فيها: «تتمتع خدمات RCS بإمكانات يمكن أن تجعل منها واحدة من أكبر خدمات الاتصالات التفاعلية في العالم؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في خلال مدّة تتراوح بين 10 و15 عامًا. ونظرًا للتطوّر المتزايد في أنظمة الاتصالات، فإننا نتوقع أن يتمّ تنفيذ نسبة كبيرة من أنشطة خدمات التسويق والتجارة الإلكترونية وخدمات دعم العملاء باستخدام خدمات RCS».

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة Dotgo قد أصدرت تقريرًا فنيًا بعنوان “كيف تُحدث خدمات RCS نقلة نوعية في خدمات الرسائل التجارية” ، ويُوضح هذا التقرير على نحوٍ مفصّل الاتجاهات الحالية لاستخدام خدمات RCS والتحديات التي تواجه ذلك، كما يقدّم توصيات لمساعدة الشركات على تنفيذ إستراتيجيات لاستخدام رسائل المحادثات التفاعلية مع العملاء. اضغط هنا للاطّلاع على التقرير .

ومن جانبه، قال داريو بيتي، الرئيس التنفيذي لمنتدى أنظمة الهواتف المحمولة (Mobile Ecosystem Forum): «على الرغم من استخدام الرسائل النصية القصيرة (SMS) على نطاق واسع، فإنّها لم تعد تواكب التطورات المتزايدة في تقنيات الهواتف المحمولة. لذا، فإنّ الحلول المبتكرة في خدمات RCS وRBM التي تطورها شركات رائدة في قطاع الاتصالات، مثل شركة Dotgo، ستساعد على تحويل الرسائل التقليدية المستخدمة حاليًا إلى قنوات اتصالات من الجيل التالي. ونشهد حاليًا استخدام أكثر من 450 مليون مستخدم نشط شهريًا لخدمات RCS عبر 1,2 مليار جهاز حول العالم؛ وهذه مجرد بداية، حيث من المتوقع أن يشهد سوق خدمات RCS نموًا هائلًا خلال العامين القادمين».

عن شركة Dotgo

شركة Dotgo® هي شركة عالمية رائدة تابعة لشركة Gupshup ومتخصصة في تقديم حلول خدمات الاتصالات الغنية (RCS). وتوفر الشركة لعملائها العديد من الحلول والخدمات، منها: متجر روبوتات الدردشة Bot Store®، وهو أول وأكبر دليل في العالم لروبوتات الدردشة المدعومة بخدمات RCS، ومنصة Dotgo MaaP، وحل RichOTP®، وحل RichSMS™، ومنصة RBM Hub. وشركة Dotgo هي إحدى “شركاء Google” وأحد أعضاء منتدى أنظمة الهواتف المحمولة (Mobile Ecosystem Forum). لمزيد من المعلومات عن شركة Dotgo، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.dotgo.com . وتوفر شركة Gupshup لعملائها من الشركات حلولًا فعّالة لإجراء محادثات تفاعلية مع عملائها. وقد ساعدت هذه الحلول -التي تُستخدم في إرسال أكثر من 6 مليارات رسالة شهريًا- 44000 شركة حول العالم على التفاعل مع عملائها على نحوٍ ناجح وفعّال. لمزيد من المعلومات عن شركة Gupshup، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.gupshup.io