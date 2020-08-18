‫خدمة “Thru” تتيح لنزلاء الفنادق تسجيل الدخول باستخدام هواتفهم المحمولة

– -أول حل لا تلامسي سحابي شامل لتسجيل الدخول إلى الفنادق تقدمه شركة “DigiValet”

نيودلهي،18 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — دشنت شركة “DigiValet” -المُختصة بتصميم الحلول التقنية المبتكرة للتعامل مع نزلاء الفنادق الفاخرة- حلاً باسم “Thru” ليكون حلاً شاملاً قائمًا على الحوسبة السحابية بغرض مساعدة نزلاء الفنادق في استكمال عملية تسجيل الدخول دون عناء عبر أجهزتهم الشخصية ودون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات أو برامج. تستبعد خدمة “Thru” جميع نقاط التلامس التقليدية التي قد يتعرض الضيوف وموظفو الفنادق على السواء، وذلك من خلال تسهيل عمليات تسجيل الدخول عن بُعد من أي مكان في العالم. تتميز خدمة “Thru” بسهولة استخدامها.

تضمن خدمة “Thru” التخلص من صفوف الانتظار الطويلة أمام مكاتب الاستقبال بالفنادق، كما تضمن عدم الاضطرار إلى مناولة بطاقات الهوية والاستمارات وبطاقات الائتمان باليد، ما يتيح تجربة سلسة وآمنة في أربع خطوات فقط.

تعتمد هذه الخدمة على إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الضيف -قبل 48 ساعة من الموعد المُحدد لتسجيل دخوله- تحمل دعوة موجهة إليه لاستخدام “Thru”. وبمجرد النقر على الرابط يُطلب من الضيف إجراء مسح ضوئي لبطاقة الهوية خاصته حتى يستخدمها “Thru” في تعبئة حقول بطاقة التسجيل تلقائيًا. بعد ذلك يستطيع الضيف مراجعة جميع التفاصيل والتوقيع رقميًا، بل ويمكنه أيضًا دفع مبلغ الترخيص المسبق لبطاقة الائتمان بأمان وباستخدام طريقة الدفع المفضلة لديه. يتأكد اكتمال عملية التسجيل بالحصول على رمز تأكيد. وعند وصول الضيف إلى الفندق فما عليه سوى إظهار هذا الرمز التأكيدي فقط واستلام المفاتيح المعقمة والتوجه إلى غرفته.

تجدر الإشارة إلى أن دور خدمة “Thru” لا يقتصر على مساعدة النزلاء فحسب، بل تقدم مساعدتها إلى الفنادق من خلال تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل تكاليف العمالة البشرية ومنع الازدحام في الردهات ومكاتب الاستقبال خلال أوقات الذروة لعمليات تسجيل الدخول والمغادرة. فضلاً عن ذلك، فإن دعم خدمة “Thru” للعديد من اللغات يضمن عدم وقوف اللغة عائقًا أمام المسافرين في العصر الحديث.

صرح راهول سالغيا مؤسس شركة DigiValet ورئيسها التنفيذي عند إعلانه عن تدشين الخدمة قائلاً: “صُممت خدمة (Thru) بأسلوب يتيح لها سرعة التطبيق وسلاسة التنفيذ. إذ يمكن تنفيذها داخل أي مُنشأة فندقية في غضون يوم واحد فقط عن طريق عملية إنشاء حساب للفندق تتم بالكامل عبر الإنترنت. وبذلك لا تحتاج الفنادق إلى شراء أي أجهزة أو برامج إضافية. فضلاً عن ذلك، لا تتطلب خدمة “Thru” دفع أي رسوم اعتماد أو نفقات رأسمالية باهظة. بل إن نموذج “Thru” لتسجيل الدخول يعني في واقع الأمر أن الخدمة تغطي تكاليفها.”

تستفيد خدمة “Thru” من خبرة شركة “DigiValet” في تقديم حلول ضيافة من الدرجة الأولى لتعزيز السوق الكبيرة لصناعة الضيافة من خلال التقنيات عالية القيمة التي قدمت خدماتها فيما سبق إلى بعض الأسماء المرموقة في جميع أنحاء العالم.

نُبذة عن الشركة:

تأسست شركة “DigiValet” في عام 2009، وأدخلت تغييرات جذرية ودائمة على تجربة النزلاء داخل غرف الفنادق. وتُعد شركة “DigiValet” في الوقت الحالي هي الشركة الأولى على مستوى العالم في تصميم تجربة النزلاء بفضل ما تشتهر به من حنكة وخبرة في التفاعل المُتبادل مع النزلاء. وقد أشاد عدد من الفنادق العالمية الشهيرة -مثل فنادق أرماني بدبي وميلانو ورافلز بسنغافورة وبولغاري باريس وأمانبوري فوكيت وأفينتورا وأورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وفندق دبليو لندن- إشادة جماعية بشركة “Digivalet” لوضعها معيارًا لتجربة النزلاء، فضلاً عن كونها شركة ابتكارية يمكن الاعتماد عليها ومحركًا أول في مجال تكنولوجيا الضيافة. تمتلك شركة “DigiValet” محفظة متنوعة وتقدم حلولاً لصناعة الضيافة والمستشفيات ودور إيواء المسنين ورعايتهم. ويقع مقر الشركة الرئيس في الهند، وتتميز بتواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

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