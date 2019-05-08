‫حوسبة هواوي الذكية تحتل المرتبة العالمية رقم 1 في النمو، والمرتبة رقم 3 لناحية العائدات في الربع الرابع من العام 2018، حسب تقرير غارتنر

شنجن، الصين، 9 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة غارتنر، وهي شركة عالمية رائدة في أبحاث واستشارات تقنية المعلومات، بيانا صحفيا بعنوان “غارتنر تقول إن عائدات الخوادم العالمية نمت بـ 17.8% في الربع الرابع من العام 2018، فيما زادت الشحنات بـ 8.5%.” وأظهر البيان الصحفي أن خوادم شركة هواوي احتلت المركز رقم 3 عالميا من ناحية العائدات في الربع الرابع من العام 2018، مسجلة نسبة نمو سنوي تبلغ 45.9%، وهو أعلى معدل نمو للخوادم في العالم. 1

وفقًا للبيان، بلغت إيرادات الخوادم العالمية 21.862 مليار دولار أميركي في الربع الأخير من العام 2018، بزيادة سنوية قدرها 17.8٪. تم شحن 3،472،886 خادمًا على مستوى العالم، بزيادة قدرها 8.5٪ على أساس سنوي. في العام 2018، نمت شحنات الخوادم في جميع أنحاء العالم بنسبة 13.1 في المئة، وارتفعت إيرادات الخوادم بنسبة 30.1 في المئة مقارنة بالعام 2017 بأكمله.

ومع تعمق الصناعات في رحلة التحول الرقمي، لم يتحول التحول الذكي بعد إلى كامل إمكاناته. من المتوقع أن يحافظ مقياس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركات على قوة دفع هائلة في السنوات القليلة المقبلة. ونظرًا لأن هذا الاتجاه يكتسب قوة جذب مستمرة، فإن متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في ارتفاع مستمر. تواجه مراكز البيانات التقليدية ضغوطًا على نفقات التشغيل من استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف المعدات. وهنا يأتي دور التحول الذكي، لتخفيف هذه القضايا بشكل فعال. وفي الوقت نفسه، تنمو متطلبات الحوسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

تراقب هواوي عن كثب هذا الاتجاه ولديها نظرة عميقة في التحديات التي تواجه التحول الذكي لمراكز البيانات. تعمل حوسبة هواوي الذكية بناءً على هذه الرؤيا من خلال نشر مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها على ثلاث جبهات: محرك تسريع ذكي ومحرك إدارة ذكي وحل مركز بيانات مبتكر. وقامت هواوي بترقية الخوادم التقليدية المستندة إلى الخوادم الذكية x86 التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي حلولًا متعددة المستويات تغطي سيناريوهات النشر أحادية العقدة والواسعة النطاق والواسعة النطاق للغاية، والتي تلبي تمامًا متطلبات التحول الذكي لمراكز البيانات من أبعاد متعددة.

علاوة على ذلك، عززت هواوي اللعبة من خلال إطلاق شرائح الذكاء الاصطناعي 310/910 ووحدة المعالجة المركزية كونبنغ 920 في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019 على التوالي. تعمل هذه الرقاقات الأساسية على تعزيز عروض الحوسبة الذكية من هواوي: نظام الحوسبة العامل بالذكاء الاصطناعي أتلاس وخوادم سلسلة تايشان. تغطي مجموعة المنتجات الموسعة سيناريوهات أجهزة حوسبة الحافة، ما يلبي متطلبات الحوسبة المتنوعة.

تعمل حوسبة هواوي الذكية على تطوير حدود صناعة الحوسبة من خلال x86 FusionServer Pro وخوادم TaiShan ARM ومنتجات Atlas التي تعمل بنظام Ascend . تتمتع هواوي بوضع جيد في قيادة عملية التحول الذكي لمراكز البيانات للعملاء وتسهيل عملية التحول في الصناعة.

أيضًا وفقًا لتقرير غارتنر للربع الرابع للعام 2018، تحتل هواوي المرتبة الأولى في فصول متعددة على التوالي من حيث شحنات الخوادم النصلية والخوادم ذات الأربعة مقابس في السوق الصينية. كل هذه الإحصائيات تعبر عن براعة وقوة حوسبة هواوي الذكية.

المصدر 1: غارتنر تقول إن عائدات الخوادم العالمية نمت بـ 17.8% في الربع الرابع من العام 2018، فيما زادت الشحنات بـ 8.5% في 18 مارس 2019، https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-18-gartner-says-worldwide-server-revenue-grew-17-8-per-c

حول هواوي

تعتبر هواوي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. من خلال الحلول المتكاملة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية – نحن ملتزمون بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي ومتصل تمامًا.

مجموعة منتجات وحلول وخدمات هواوي الشاملة هي منتجات وحلول وخدمات تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام الإيكولوجي، نقوم بإنشاء قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، يركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. لدينا أكثر من 180،000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تأسست هواوي في العام 1987، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

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