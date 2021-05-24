‫حل شركة ثيتا راي الجديد SONAR يطلق قطاع مدفوعات عبر الحدود بقيمة 25 تريليون دولار عن طريق تحييد مخاطر غسل المال

حل مراقبة المعاملات المالية “ساس” المتقدم يمكن البنوك والمؤسسات المالية والشركات من تنمية الأعمال الدولية من دون التعرض للمخاطر

نيويورك، لندن وتل أبيب، 24 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — أطلقت شركة “ثيتا راي” ThetaRay، المزود الرائد لتحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم حل SONAR، الحل الأكثر تقدمًا في مجال منع الجريمة المالية للمدفوعات عبر الحدود. فمن خلال توفير الرؤية الكاملة عبر مسارات المعاملات المالية المعقدة عبر الحدود، يمكّن حل SaaS (البرمجية كخدمة) البنوك والمؤسسات المالية والشركات من زيادة حجم تحويلاتها دون التعرض لخطر الاستغلال بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات. يأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة تمويل ثيتا راي الأخيرة التي بلغت 31 مليون دولار

المدفوعات عبر الحدود هي معاملات مهمة جدا تربط الاقتصادات المحلية في جميع أنحاء العالم بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تنطوي على سلسلة معقدة من البنوك التي تعمل عبر عملات متعددة في بلدان مختلفة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على البنوك أن تتحلى بالشفافية بشأن من هم المستفيدون النهائيون من هذه المعاملات. تفقد البنوك والهيئات التنظيمية الثقة في ضوابط مكافحة غسل الأموال في الصناعة وفي بعضها البعض بينما تواصل البحث عن تدابير فعالة لمواجهة التهديدات وتقليل المخاطر وإزالتها من نظامها العام. وهذا بدوره يحد من نمو الصناعة ويمنع الاقتصادات المحرومة من الوصول إلى رأس المال العالمي.

تم تصميم حل منع الجرائم المالية من ثيتا راي لزرع اليقين وتقليل المخاطر في المدفوعات عبر الحدود، ولحماية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الخاصة التي تقدم تحويلات الدفع.باستخدام خوارزميات التعلم الآلي التي طورها أستاذا الرياضيات المشهوران أمير أفربوش ورونالد كويفمان، يحمي SONAR المستخدمين من محاولات إساءة استخدام منصات تحويل الأموال الخاصة بهم لمخططات غسيل الأموال المعقدة. يمكن دمج الحل ونشره بسهولة في غضون أيام، مع الحد الأدنى من متطلبات التنفيذ. وبفضل قدرته على اكتشاف حتى العلامات المبكرة للنشاط غير المشروع، يتيح SONAR للمستخدمين زيادة الإيرادات بسرعة، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية بشكل كبير، وتحسين خدمة العملاء، وزيادة عائد الاستثمار.

وقال مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا راي “للمرة الأولى في تاريخ المعاملات عبر الحدود، لم تعد المخاطر والعائدات بمثابة مقايضة بينهما. “حل SONAR هو المعيار الجديد للمعاملات العالمية الموثوقة، حيث يوفر تقييمًا دقيقًا للمخاطر وتمكين عمليات الدفع الآمنة والمؤمنة عبر الحدود لمقدمي الخدمات المالية وشركائهم. والأفضل من ذلك كله، أنه يمكن تشغيله في غضون أيام، مما يوفر قيمة فورية “.

يعزز سونار حل مكافحة غسل الأموال الذي تقدمه شركة ثيتا راي للخدمات المصرفية المراسلة، والذي لطالما استخدمته المؤسسات المالية العالمية الكبيرة مثل سانتاندر وسيكابانك لتعزيز حماياتها. يوسع SONAR الحل السابق للشركة من خلال:

· الكشف عن ملفات تعريف المعاملات المشبوهة وفتح الرؤى الخفية ليس فقط من حركة مرور سويفت، ولكن أيضًا من جميع مخططات غرفة المقاصة الآلية الرئيسية في الوقت الفعلي

· تمكين نقل البيانات عبر جميع التنسيقات الرئيسية، بما في ذلك RJE و API و CSV و XML

· تعزيز تقديم SAAS لإدخال واجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام من أجل تكامل وصيانة منخفضة الجهد

· تقديم نموذج دعم عالمي مرن

وقال إيريل مارغاليت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جي في بي ورئيس مجلس إدارة ثيتا راي: “ما فعله نظام الحركة المالية سويفت لعالم البنوك قبل 25 عامًا، ستفعله ثيتا راي لعالم البنوك في السنوات العشر القادمة. “سيكون أمن الأعمال والتعاون بين البلدان ممكنًا عندما يُجبر مجرمو الإنترنت الماليون على البقاء بعيدين عن النظام الآمن الذي أنشأته ثيتا راي مع البنوك.”

ستستضيف ثيتا راي ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء، 26 أيار/مايو في الساعة 09:00 بالتوقيت الشرقي لإطلاق حل Sonar في الصناعة وتوضيح المعيار الجديد للمعاملات العالمية الموثوقة.سجل على https://lnkd.in/d_29qhK .

حول ثيتا راي:

يتيح حل SaaS الرائد من ثيتا راي للمدفوعات عبر الحدود المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للبنوك توسيع فرص أعمالها من خلال تحقيق مراقبة دفع آمنة وموثوقة عبر الحدود.تعد تقنية ثيتا راي هي عروض SaaS المجمعة الوحيدة التي تحلل حركة سويفت ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/ الدافع/ المدفوع لأمره لاكتشاف الحالات الشاذة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود.إنه أيضًا أحد حلول مكافحة غسيل الأموال الوحيدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن دمجها ونشرها بسهولة في غضون أيام، مع الحد الأدنى من التنفيذ المطلوب.يزيد حل ثيتا راي من إمكانيات الكشف لكلٍ من البيانات الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، ويتضمن التنميط وتقييمات التحليلات المتقدمة، كل ذلك في منصة واحدة.تستفيد المؤسسات المالية التي تعتمد على أنظمة بيئية معقدة ومتغايرة بشكل كبير من معدلات ثيتا راي المنخفضة التشخيص الإيجابي الخاطئ التي لا مثيل لها.

الاتصال:

مارك برينديل

فيوجن للعلاقات العامة

mark.prindle@fusionpr.com

917-517-4091