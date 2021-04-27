‫حكومة الإمارات العربية المتحدة تقر Lleida.net (ليدا.نت) كأول مقدم خدمة جواز لـ UAE Pass (نظام الهوية الرقمية الوطنية)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، مدريد،

27 أبريل/نيسان 2021 Lleida.net (BME: LLN) (OTCQX: LLEIF) (EPA: ALLLN /PRNewswire/ —) هي أول كيان خاص يصبح مقدم خدمة نظام الهوية الرقمية الوطنية، الذي تروج له حكومة الإمارات العربية المتحدة.

ستتمكن الشركات التي تطلب توقيع عقود إلكترونية مع مواطني الدولة والمقيمين فيها بطريقة مسجلة وموثوقة من القيام بذلك باستخدام تقنية شركة ليدا.نت، التي يوزعها بريد الإمارات، مشغل البريد الوطني في الدولة، حصريًا في الإمارات العربية المتحدة.

وبواسطة اتفاقية موقعة بين ليدا.نت ومكتب مدينة دبي الذكية، أصبحت الشركة الإسبانية متعددة الجنسيات أول مزود خاص تتكامل خدماته الرقمية الخاصة بالتوقيع، الإلكتروني، والتعاقد الإلكتروني، والإشعار الإلكتروني المسجل بالكامل مع نظام الهوية الرقمية الوطنية ومقبولة قانونًا ومعتمدة في الدولة.

وتفتح الاتفاقية الباب أمام التبني الجماعي لبطاقة نظام الهوية الرقمية الوطنية للتوقيع الرقمي، والتعاقد الرقمي، والإشعارات المسجلة في الدولة.

ويعد نظام الهوية الوطنية الرقمية هو برنامج الإمارات للهوية الرقمية الوطنية. حيث يسمح للمواطنين والمقيمين بالتوقيع رقميًا على جميع الوثائق الرسمية بطريقة معترف بها رسميًا.

أضاف مكتب مدينة دبي الذكية مؤخرًا آلية القياسات الحيوية للوجه عن بُعد للتحقق من الهوية، مما يسمح بالحصول على هذا المعرف الرقمي عن بُعد من أي جهاز مُستخدم متصل بالإنترنت.

وذلك برعاية كل من مكتب مدينة دبي الذكية وهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) وهيئة أبوظبي الرقمية.

تعمل ليدا.نت منذ سنوات في الشرق الأوسط، حيث تمتلك شركتين تابعتين في دبي.

الأولى هي Lleidanet Information Technology Network Services LLC (ليدا لخدمات شبكات تكنولوجيا المعلومات شركة ذات مسؤولية محدودة)، والتي يتمثل هدفها الأساسي في دعم الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة من خلال شريكها الحصري في الإمارات العربية المتحدة، بريد الإمارات.

والثانية هي، Lleidanet SaaS Middle East DMCC (ليدانت ساس ميدل إيست دي إم سي سي)، وتهدف إلى تعزيز تسويق خدمات الاتصالات المسجلة للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد ليدا.نت وبريد الإمارات شريكين حصريين داخل الدولة، لفترة غير محددة، وذلك من أجل التوقيع، والتعاقد، وخدمات الإخطار الإلكتروني المسجلة. وتعد شركة مجموعة بريد الإمارات شركة عامة محدودة خاضعة لهيئة الإمارات للاستثمار (EIA) وتعمل ككيان تجاري.

تضم ليدا.نت أكثر من 3300 مساهم، ومدرجة في سوق BME Growth (بي إم إي جروث) في مدريد، ومؤشر OTCQX في نيويورك وسوق Euronext Growth (يورونكست جروث) في باريس. حصلت الشركة على 203 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم لاختراعاتها في الإخطار الإلكتروني المعتمد، والتعاقد والتوقيع، وتعد محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها واحدة من أكبر المحافظ التي تملكها شركة في العالم.

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