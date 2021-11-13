‫حققت ساعة “نوتيلوس” من باتيك فيليب تاريخًا غير مسبوق مع أول NFT على الإطلاق

سافر عبر الزمن إلى المستقبل مع ساعة “نوتيلوس” من باتيك فيليب من خلال عرض متألق للساعة النادرة والمطلوبة بشدة واستمتع بتجربة ارتداء ساعة لا مثيل لها على الإطلاق …

لندن, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — انطلقت العلامة التجارية الفاخرة لصناعة الساعات باتيك فيليب والمشهورة بحرفيتها النادرة إلى العالم الرقمي بأول ساعة NFT على الإطلاق من العلامة التجارية. تُجسد “NFT ” القطعة الزمنية النادرة “نوتيلوس” التي أنشأها مالك خاص للساعة في الشرق الأوسط والتي تم إيقاف إنتاجها الآن، وستعرض في المزاد العلني على منصة SM-ART على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من منتصف نوفمبر. تصنع منصة SM-ART التاريخ الأول من نوعه، كأول منصة رمزية غير قابل للاستبدال (NFT)، وأيضًا كمنصة للأصول غير القابلة للاستبدال (NFA)، بالإضافة إلى التركيز على الحفاظ على المقتنيات عالية القيمة وإعادة تنشيطها من خلال تقديمها إلى المجال العام الرقمي، وجعلها في متناول الأجيال الجديدة على أمل إلهام فناني الغد المزدهرين.

وقال السيد/ داني سانغا، المؤسس المشارك لشركة SM-ART: “عندما تواصل معنا المالك لمساعدته في صنع NFT لساعته “نوتيلوس”، قمنا باستغلال هذه الفرصة”. “تتمثل مهمتنا الكبيرة عبر هذه المنصة في إعادة الفنون الرائعة والمقتنيات النادرة والأشياء الفنية إلى العالم مرة أخرى. إذ تستقر العديد من القطع الرائعة في خزائن مخفية بعيدًا عن أنظار العامة لم يسبق رؤيتها ولم يتم تقديرها أبدًا. لذا أردنا أن نكتشف طريقة لبث الحياة في هذه الأعمال الفنية من خلال وسيلة جديدة. تُعد NFT وسيلة حتى يتمكن الأشخاص من الاستمتاع بهذه القطع وامتلاكها من خلال البنية الرقمية”.

أوجدت أول ساعة NFT على الإطلاق لساعة باتيك فيليب فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لأفراد الجمهور لاكتساب الملكية والاستثمار في قطعة من التاريخ وهي ساعةNautilus 5711 / 1A-010 النادرة والتي لا مثيل لها، إذ توقف إنتاجها مما يجعل قيمتها والطلب عليها يستمر في الارتفاع، ويخلق نفس الطلب على NFT. ومن خلال عرض جديد مشرق لهذه القطعة العريقة، يستمر إرث نوتيلوس في شكل NFT ، مستغلا الابتكار والإبداع التقدميين.

وتقول روبينا لاثام، التي شاركت في تأسيس SM-ART: “لقد أثبتت SM-ART أن NFT لها مكانة في عالم الرفاهية ونحن فخورون بشكل خاص بأننا رائدين في هذا المجال الرقمي الجديد”. “ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم تنظيم واختيار والتحقق من كل NFT بعناية من قبل خبرائنا. فنحن نعمل مع هواة جمع التحف الفنية والفنانين والمتاحف والمعارض الفنية للتأكد من أن هذه NFT تستند إلى الأعمال الفنية الحقيقية أو أن الفنانون أنفسهم قد ابتكروا قطعة أصلية جديدة. وهذا الإصدار من “NFT” من “باتيك فيليب نوتيلوس” مثال على ذلك، فالاستجابة التي تلقيناها حتى الآن كان ساحقا ونحن متحمسون لرؤية “NFT” تصنع التاريخ في المزاد العلني”.

وقد أطلقت “نوتيلوس” ذات التفاصيل المتميزة للأناقة غير الرسمية لأول مرة في عام 1976، وكانت تمثل تصميمًا ثوريا فريدًا في بنائها. إذ كان اختيار الستانلس ستيل غير معتاد تمامًا بالنسبة للساعات الفاخرة. بالإضافة إلى انحرف الإطار الثماني الأضلاع مع الزوايا الدائرية عن التصميمات التقليدية. واستلهم غلافها من كوة السفينة. وكانت المتانة الاستثنائية تشكل تحدياً شديداً في ذلك الوقت بالنسبة لساعة منتظمة الإنتاج، كما أن تفاعل اللمعان المصقول والمنظف بالساتين يؤكد على تفرد عناصر المظهر الخارجي.

ويضيف سانغا “إن NFT من باتيك فيليب نوتيلوس رائدة وغير تقليدية كما كانت الساعة في وقتها وأردنا أن نعرب عن تقديرنا لذلك”. “لقد كنا مدركين جدًا للحرفية التي تم إدخالها فيها وتابعنا نفس العناية مع تطوير NFT. بينما توجد نظرات خاطفة على NFT عبر موقعنا الإلكتروني، لن يتم الكشف الكامل عن NFT حتى يوم المزاد. سنعلن عن مواعيد المزاد قريبًا على قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعنا الإلكترونية، لكنه سيكون في منتصف شهر نوفمبر تقريبًا. إنها فرصة استثمارية لا تصدق لشخص ما، وسوف تستمر NFT في زيادة قيمتها جنبًا إلى جنب مع قيمة الساعة نفسها”.

بعد الانتهاء من مزاد NFT، سيتم تجزئة ساعة Nautilus المادية من خلال أصل غير قابل للاستبدال (NFA)، حيث يمكن لأفراد الجمهور المسجلين على منصة SM-ART شراء أسهم الساعة الفعلية والتداول هذه الأسهم، حيث تستمر قيمة الساعة في الزيادة من خلال الطلب.

نبذة عن SM-ART

تحافظ SM-ART على روائع الفنون الجميلة والأمور الفنية والمقتنيات عالية القيمة وتنظمها من خلال الوسيط الجديد لـ NFTs و NFAs مما يعيدها إلى المجال العام لتتمتع بها الأجيال الجديدة وتلهم فناني الغد. يتم التبرع بجزء من جميع المبيعات للمؤسسة الخيرية التي يختارها مالك NFT /NFA ولمبادرات غرس الأشجار العالمية للمساعدة في تعويض البصمة الكربونية لـ SM-ART، الذين يؤمنون بالقيادة المستدامة من خلال الإجراءات الإنسانية والبيئية.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: sm-artnft.com

للاستفسارات الصحفية تواصل مع:

جورجي برادلي

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الفيديو- https://www.youtube. com/watch?v=zMX8kXOLpn0