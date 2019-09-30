‫حضور كبير لقمة أس بلوك 2.0 دبي والمنظمة المستقلة اللامركزية تطلق بلوكتشين 2.0

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أيلول/سبتمبر 2019 / بي آر نيوزاير/ — احتشد أكثر من 3500 مشارك في حلبة المهرجانات في دبي يوم 20 أيلو/سبتمبر لحضور مؤتمر أس بلوك دبي 2.0. وإذ تألف من رواد عالميين في صناعة بلوكتشين وأعضاء في مجتمع أس بلوك، مثل هذا الحدث التحديث الكامل للتوافق العالمي والنظام الكامل لأس بلوك.

محفظة الجيل الثاني إنستيلار

خلال القمة، أصدرت أس بلوك ترقية كبيرة لمحفظتها إنستيلار، التي دخلت جيلها الثاني. وجاء هذا بعد 3 أشهر من إطلاقها الأولي في السوق العالمية.

ورحب الجمهور بحرارة عند الإعلان عن مجموعة من الميزات والوظائف الجديدة، بما في ذلك محفظة HD Cross-Chain و Plan Flash و S Pay . كما قدمت أس بلوك خططها لدمج المجتمعات المستقلة اللامركزية، التي تهدف إلى بناء نظام إيكولوجي فائق عمومي في 6 مجالات رئيسية عبر 3 مراحل رئيسية.

الكشف عن الخطة الاستراتيجية العالمية للمنظمة المستقلة اللامركزية

ستكون المنظمة المستقلة اللامركزية أول اختراق في اقتصاد العملات المشفرة، حيث تدمج جميع موارد اقتصاد العملات المشفرة في نظام بيئي متكامل. ستقوم المنظمة المستقلة اللامركزية بإصدار عملة مشفرة للنظام الإيكولوجي أيه تي أو، مما يسمح لمزيد من الأعضاء بالمشاركة في تطوير مجتمع أس بلوك. وهذا سيسمح بقبول DASH و HT و OKB وغيرها من العملات المشفرة العالية الجودة لإنشاء إجماع جديد على القيمة المتقاطعة لسلسلة العملات.

من خلال تسهيل التعاون بين المبتكرين والمطورين والمتداولين، تتمتع أس بلوك بوضع جيد لبناء أول نظام بلوكتشين في العالم جنبًا إلى جنب مع أكبر مجتمع بلوكتشين مستقل.

شراكة دبليو بي فيكس وأس بلوك

تعد دبليو بي أف لمبادلات الأرصدة الرقمية أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم من نيويورك. وتحدث المؤسس المشارك لدبليو بي فيكس بيلا فانغ عن اتجاه الشركة وشراكتها مع أس بلوك. وأعلن أن أس بي أو من المتوقع أن يتم إدراجها في منصة التداول بحلول نهاية هذا العام، وسوف تسهل بناء تبادل المجتمع المنظمة المستقلة اللامركزية.

توجد حاليًا 110 شركات مدرجة على دبليو بي فيكس، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 260 شركة بحلول نهاية العام. مع النمو السريع لـ دبليو بي فيكس من المتوقع أن تشارك مئات الشركات في المنظمة المستقلة اللامركزية.

كما أعلن السيد فانغ أنه سيتم إدراج أس بي أو على دبليو بي فيكس وستكون “العملة النجمية” للعام 2019. ستتعاون المجتمعات الضخمة في دبليو بي فيكس و أس بلوك معًا لزيادة القيمة المضافة للشراكة.

مؤسسة أس بلوك المحدودة

جنيفر بياليك

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