‫حصول شركة MLS على براءة اختراع نظام ثوري للحماية من الانفجار Falcon V-Hull

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2019/PRNewswire/ — تتولى شركة MLS -وهي الشركة المصنعة للأنظمة الأرضية العسكرية- مُجددًا زمام قيادة صناعة الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم طلب رسمي لحماية التصميم الخاص بنظام Falcon V-Hull للحماية من الانفجارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مهدت شركة MLS الطريق أمام تطوير الملكية الفكرية وتنمية الصناعة المحلية في مجال الأنظمة الأرضية العسكرية، وذلك تلبيةً لأهداف رؤية 2030 التي تقتضي دعم المحتوى المحلي وإنشاء صناعة مستقلة لتعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية والإماراتية.

بدأت شركة MLS جهودها الأولية في سبيل تطوير الصناعة المحلية في عام 2015 بافتتاح مجمعها الإنتاجي الذي تبلغ مساحته 35 ألف متر مربع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أنتج أكثر من ألف نظام من أنظمة المركبات المتقدمة لتسليمها بالمنطقة. ثم دشنت الشركة في عام 2016 مرفق التكامل والدعم في المملكة العربية السعودية لدعم أساطيلها من المركبات التي تستخدمها القوات المسلحة السعودية.

كما صممت شركة MLS نظام “Falcon V-Hull” الجديد -بالتعاون مع عدد من أفضل خبراء المحافظة على البقاء في العالم، إلى جانب فرقها الهندسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- ليتم دمجه في مجموعة السيارات المحمية ضد الألغام. يوفر نظام Falcon V-Hull أعلى مستويات الحماية ضد أجهزة التفجير يدوية الصنع والألغام الأرضية، وهو مصمم لتلبية النطاق الكامل من مستويات معايير الحماية STANAG 4569، بل والتفوق عليها.

ويوضح توم يومان -نائب أول رئيس الشركة لخدمات العملاء- أهمية النظام قائلاً: “أصبحت الحماية من الانفجار أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخصوصًا مع انتشار أجهزة التفجير يدوية الصنع. ومع التزام شركة MLS ومعظم الشركات المصنعة للأنظمة الأرضية العسكرية بالمعايير التي حددتها STANAG 4569، فقد صممنا Falcon V-Hull لتوفير مستوى غير مسبوق من الحماية للجنود الذي يأمنون على أرواحهم في مركباتنا.”

في البداية نجحت شركة MLS في اختبار نظامها المعروف باسم Viper MRAP للمدرعات المضادة للكمائن والألغام خلال الاختبارات الصيفية بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، ثم كشفت عنها للجمهور في معرض أيدكس (معرض الدفاع الدولي) الذي أُقيم في شهر فبراير 2019. إن نظام Viper MRAP هو النظام الوحيد للمدرعات المضادة للكمائن والألغام (MRAP) الذي تم تصميمه وتطويره بالكامل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعلق يومان قائلاً: “في حين يعتمد المتنافسون الآخرون على التقنية التي تسيطر عليها أو تراقبها الشركات والحكومات في الخارج، فإن نظام MLS Viper صُمم بالكامل من قبل فرق شركة MLS التي يدعمها خبراء عالميون.”

كما أن نظام Viper MRAP الذي تقدمه شركة MLS هو الوحيد في العالم حاليًا الذي يدعم المتطلبات الصارمة للمستخدمين النهائيين في المنطقة، والتي تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- مجموعة قوية لنقل القدرة وتنفيذ أكبر حجم داخلي في فئته وتصميم داخلي موحد ونظام منخفض الاستهلاك وقوي لتكييف الهواء وأنظمة تعليق متقدمة وأفضل مكونات في العالم وقدرة على الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي (CBR)؛ كل ذلك دون أي قيود يفرضها المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية وضبط الصادرات (BAFA) أو لوائح الاتجار الدولي للأسلحة (ITAR).

يستخدم نظام Viper للمركبات مواد متطورة متوفرة دون قيود في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بعض المصانع الأكثر تقديرًا في العالم. ونظرًا للقيود التي تفرضها بعض شركات تصنيع الصلب، فلا يمكن لأي شركة أخرى من شركات تصنيع المركبات أن تقوم بتصنيع الصلب في المنطقة.

يدعم تصميم Viper MRAP أيضًا مجموعة واسعة من متطلبات المستخدم النهائي، بما في ذلك حاملات الأفراد المدرعة (APC) ومركبات الإسعاف والقيادة والتحكم والاستطلاع ومركبات المشاة القتالية (IFV)، وغيرها الكثير.

وفي حين أن المركبات المطروحة في السوق حاليًا ترتكز بشكل عام على تصميمات قديمة، فقد استطاعت مركبات Viper الاستفادة من أحدث تقنيات الهندسة والمحاكاة الموثوق بها من قِبل كُبريات شركات الطيران والفضاء الرائدة على مستوى العالم. ولذلك تُعتبر مركبات Viper هي الأكثر تقدمًا في فئتها، وقد حققت مسافة تربو عن 11 ألف كيلومتر في عام 2019 من خلال عدد من أقسى التجارب التي خضعت لها في المنطقة منذ نجاحها في إتمام الاختبارات الصيفية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.

وتعمل شركة MLS حاليًا على التوسع في بنيتها التحتية القائمة في المملكة العربية السعودية لتدخل طور الإنتاج الكامل بمجموعة واسعة من المركبات في عام 2020.

نبذة عن شركة الأنظمة الأرضية العسكرية (MLS)

تأسست شركة MLS في عام 2015، وهي الشركة الرائدة في مجال تقنيات أنظمة الدفاع الأرضية المحلية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد أُسست الشركة لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الدفاع ذات المستوى العالمي في المنطقة، ولجعل المنطقة ذاتية الاستدامة دون الحاجة إلى الاعتماد على شركات الدفاع العالمية لنقل الملكية الفكرية أو المنتجات.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1036121/MLS.jpg