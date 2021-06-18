‫حصلت LTI على جائزة شريك الابتكار العالمي لشركة سنوفليك لهذا العام

تُمنح الجائزة للابتكارات مثل LTI Canvas PolarSled و Snowcase الأولى التي تعمل على تسريع عملية تحويل البيانات السحابية

مومباي، الهند، 18 يونيو 2021 PR/ Larsen & Toubro InfoTech /PRNewswire/ — (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI)، وهي شركة استشارات تقنية عالمية وحلول رقمية، والتي تعتبر الشريك العالمي للابتكار لهذا العام Snowflake, the Data Cloud Company . تلقت LTI هذا التقدير المرموق خلال قمة الشريك الافتراضي لشركة سنوفليك التي عقدت في 16 يونيو 2021.

تمثل الجائزة علامة فارقة رئيسية للشراكة الاستراتيجية بين LTI وSnowflake وستعزز التعاون بين الشركات لتمكين الشركات بالحلول والخدمات المبتكرة.

من خلال نهج الأتمتة أولًا، توفر منصة Canvas PolarSled من LTI’s الفريدة من نوعها السرعة والأداء وتقليل المخاطر لعملاء Snowflake. توفر المنصة:

· استراتيجية التكنولوجيا والاستشارات للمساعدة في تحديد ترحيل بيانات Snowflake واستراتيجية البيانات.

· مجموعة أدوات التنفيذ التي تقودها الأتمتة والمدعومة بأدوات قائمة على تعلم الآلة.

· مجموعة أدوات الحوكمة للمساعدة في الحفاظ على منصة بيانات Snowflake السحابية وتحسينها.

قال ناشيكيت ديسفاندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في LTI “تؤكد هذه الجائزة التزام LTI الوثيق بتبسيط وتسريع رحلة العميل عبر Snowflake. وتمكننا شراكتنا الاستراتيجية العالمية مع Snowflake من تقديم الابتكار اللازم لإنشاء مؤسسات تعتمد على استخلاص البيانات للعملاء. ويمكّننا هذا التحالف من أن نصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البيانات الأوسع للمؤسسة وأن نكون الرفيق في رحلة التحول الرقمي. “

قال كيتان أواليجانوكار، كبير مسؤولي العملاء في Snowflake: “كجزء من الشراكة الاستراتيجية العالمية، يستثمر كل من LTI و Snowflake في مساعدة عملائنا المشتركين على الانتقال إلى سحابة بيانات Snowflake من خلال التخلص من الديون التقنية، وتوفير الضمان من خلال تحقيق مستوى أعلى من الأتمتة” “توفر LTI بفضل مسرعات Snowflake والحلول المتعددة المبتكرة الخاصة بها، وخاصة منصة LTI Canvas PolarSled، السرعة والأداء وتقليل المخاطر لرحلة البيانات السحابية للعملاء. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وبناء حلول مبتكرة لعملائنا معًا،”

في الآونة الأخيرة، أصبحت LTI أيضًا شريك إطلاق التكنولوجيا لبرنامج Snowpark Accelerated Program. حاليًا في المعاينة الخاصة، تبسط Snowpark بنية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة من خلال جلب المزيد من خطوط أنابيب البيانات إلى منصة البيانات الأساسية المنفردة والمحكومة في Snowflake. كجزء من هذا البرنامج، ستعمل LTI Mosaic Decisions و LTI Mosaic AI على تسهيل اعتماد Snowflake بسهولة مع أداء محسن.

LTI هي Elite Services Partner لشركة Snowflakeوأطلقت أول Snowcase برنامج لتطوير وتسويق حلول خاصة بالصناعة لتسريع رحلة تحويل البيانات السحابية للمؤسسات.

حول LTI :

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. LTI هي شريك خدمات النخبة لـ Snowflake ، وأطلقت أول ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 35 ألف عضو في LTI يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم. تابعنا على LTI_Global@

للحصول على مزيد من المعلومات :

· برنامج بولارسليد كانافاس من أل تي آي – https://canvas.lntinfotech. com/lti-canvas-polarSled.html

· قدرات أل تي آي سنوفليك – https://www.lntinfotech.com/ enterprise-solutions/ snowflake/

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