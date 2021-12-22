دبي، الإمارات العربية المتحدة, دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 ديسمبر / كانون أول 2021 — /PRNewswire/حصلت الوكالة المتخصصة في التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث في عمّان، “Chain Reaction”، على 11 جائزة “MENA Search” خلال الحفل الافتراضي الذي أقامته في 25 من نوفمبر 2021.

يُعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة مزدهرة في مسيرة “Chain Reaction” ونموها على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبحت وكالة تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي الأكثر حصولاً على الجوائز في المنطقة، فضلاً عن كونها وكالة تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي الوحيدة على المستوى العالمي الحاصلة على 11 جائزة في عامٍ واحدٍ.

فيما يتعلق بالفوز بالجوائز، صرّح رئيس تحسين محركات البحث، فرات محمد: “يسرني أنْ أرى أنّ استخدامنا لأفضل استراتيجيات تحسين محركات البحث والأدوات الأكثر تقدمًا قد أدى بنا إلى الفوز بجوائز متعددة في فئة تحسين محركات البحث. إنه لمن دواعي الرضا الشديد أنْ يتم الاعتراف بجهودنا على المستوى العالمي، وسنحمل هذا الإنجاز وساماً بكل تواضع خلال مسيرتنا، بصفتنا خبراء في تحسين محركات البحث.”

بفضل وجود أدوات “Chain Reaction” وخبرتها المتقدمة، فقد حصدت جوائز “MENA Search” التالية في عام 2021: أفضل استخدام للبحث – غير الهادف للربح، وأفضل استخدام للبحث – في مجال الصحة، وأفضل استخدام للبحث – في مجال الموضة، وأفضل حملة متكاملة، وأفضل حملة للدفع مقابل النقر باللغة العربية، وأفضل حملة لتحسين محركات البحث باللغة العربية، واستخدام تسويق المحتوى باللغة العربية، وأفضل حملة رقمية متكاملة، وأفضل استخدام للبحث – في مجال التمويل (الفضية)، وأفضل الوكالات الكبيرة لتحسين محركات البحث، وأفضل وكالة بحث متكاملة كبيرة.

صرّح الرئيس التنفيذي لـChain Reaction”“، سيف جراد: “أشعر بالفخر الشديد بمواهبنا التي حققتْ هذه الجوائز، التي تمثّل مكافأة على عملهم الجاد وتفانيهم. أظهرت “Chain Reaction” على مدار السنين نموًا ملحوظًا في تسويق الأداء الرقمي والإبداع والتكنولوجيا. كما سمحت لنا خبرتنا في مجال التسويق عبر البحث والشراكات القوية التي بنيناها على مدار السنين بالازدهار في عالم التسويق الرقمي التنافسي في جميع أنحاء المنطقة.”

تجدر الإشارة إلى أنّ جوائز “MENA Search” هي جزء من جوائز البحث العالمية التي أسستها “Nicky Wake” منذ ما يقارب عقداً من الزمان. تختصّ جوائز “MENA Search” في مكافأة أفضل الوكالات في مجال البحث والاحتفاء بها، وتشمل مجالات الدفع مقابل النقر، وتحسين محركات البحث، وتسويق المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تضمن معايير التحكيم التي يتّبعها حُكّام جائزة “MENA Search” منح الجوائز لأفضل الوكالات التي تُحدِث تغييرًا وتطورًا ملموساً في مجال البحث.

إنّ Chain Reaction وكالة حاصلة على العديد من الجوائز، وتتميّز بجمعها للابتكار، والبيانات، والتكنولوجيا لصياغة تجارب رقمية مؤثرة، لتعمل على تشكيل الثقافة وربط العلامات التجارية بجماهيرها.

يوجد مكاتب لـ”Chain Reaction” في عمّان، ودبي، وأبو ظبي، والرياض، مما يدل على نموها وتطورها المستمر في ربوع المنطقة بهدف توفير التجارب الرقمية الاستثنائية والنتائج المرجوّة لعملائها.