– يأتي مع ميزات لا مثيل لها مثل عدم وجود رسوم إضافية على نفقات بطاقة الخصم في الخارج ومعدلات الفائدة المرتفعة على مدخرات الهنود غير المقيمين أو الأشخاص العاديين غير المقيمين (NRE / NRO) وغيرها.

– دخول مجاني إلى 6 صالات في مطارات دولية و 8 صالات في مطارات محلية.

– خصومات مغرية على المطاعم العالمية والعلاقات مع المطاعم الشهيرة.

مومباي وجايبور، الهند, 26 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — في موسم الأعياد هذا، يعلن AU Small Finance Bank عن مجموعة من الميزات والفوائد لعملائه من الهنود غير المقيمين مع فئة AU Royale World، وهو نمط حياة وعرض مصرفي متميز.وسط جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ العملاء بحذر في الخروج مع مراعاة جميع الاحتياطات اللازمة، تتيح لهم AU Royale World الوصول إلى أفضل المطاعم وصالات المطارات في جميع أنحاء العالم.يمكن لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالأفلام وهم في راحة منازلهم الاستمتاع باشتراكات خدمة الوسائط الفائقة (OTT) المجانية في إطار هذا البرنامج.

مع AU Royale World ، يجعل أكبر بنك تمويل صغير في الهند الخدمات المصرفية عرضًا قيمًا للهنود غير المقيمين مع معدل فائدة أعلى (حتى 7%*) ومدفوعات شهرية للفائدة. يمكن للعملاء السفر في جميع أنحاء العالم والتعامل مع بطاقة الخصم المباشر VISA Signature للهنود غير المقيمين الخاصة بـ AU Royale World دون دفع أي رسوم إضافية. سيحصل العميل على مدير علاقات مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والذي سيكون نقطة الاتصال الوحيدة لجميع الاحتياجات المصرفية والمالية.يمكن للهنود غير المقيمين أيضًا إدارة الحساب من خلال Super App AU 0101 الخاص بالبنك.

أثناء شرح المزايا، أوضح السيد أوتام تيبريوال، المدير التنفيذي لبنك التمويل الصغير AU Small Finance Bank، قائلًا: “نحن نتفهم المتطلبات المصرفية والمالية لعملائنا من الهنود غير المقيمين، ومن ثم يتم تخصيص خدماتنا لتلائم تطلعاتهم وأسلوب حياتهم.يمكن للهنود غير المقيمين الاستمتاع بأفضل العروض بسلاسة مع التأكد من رعاية أحبائهم في الهند.تجمع بطاقات الخصم من AU Royale World مجموعة من المزايا التي تراعي حاجة شريحة العملاء هذه، مثل الوصول إلى الصالة الدولية، ومأكولات الطعام الحصرية، والخصومات على العلامات التجارية العالمية، وغيرها من المزايا”.

مزايا AU Royale World

· أسعار الفائدة عالية:اربح ما يصل إلى 7%* على أرصدة حسابات التوفير للهنود غير المقيمين والأشخاص العاديين غير المقيمين.

· مدفوعات الفوائد الشهرية:تلقي مدفوعات الفوائد الشهرية على أرصدة حساب التوفير الخاص بك.

· رسوم هامشية صفرية:تأتي بطاقة الخصم من Royale World Visa Signature برسوم هامشية صفرية على نفقات البطاقة الدولية.

· الوصول إلى صالة المطار:احصل على دخول 6 صالات دولية مجانًا و 8 صالات مطار محلية مجانًا سنويًا.

· الاستمتاع بعشاء حصري:احصل على خصومات مغرية على المطاعم العالمية لتناول الطعام في الإمارات العربية المتحدة، ولندن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودبي، وسنغافورة، وغيرهم.

· اشتراك مجاني لمرة واحدة على منصات الترفيه:اشتراك مجاني لمرة واحدة على منصات الترفيه: Amazon Prime أو Zee5.

· عروض على الماركات العالمية:احصل على خصومات مغرية على الماركات العالمية الرائدة

· خصومات حصرية على حجوزات السفر:احصل على خصم 1500 روبية هندية على حجوزات الرحلات الدولية مرتين في السنة.

· أحدث الخدمات المصرفية الرقمية:تمتع بإمكانية الوصول إلى الأموال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال 0101 AU.

· التسعير التفضيلي:احصل على خصم ثابت 75% مدى الحياة على إيجارات الخزائن وسعر تفضيلي على التحويلات

· استشارات ضريبية مجانية:احصل على معالجة استفسارات ضريبة الدخل الهندية من خلال مكتب استشاري مخصص.

· مدير علاقات مخصص:مدير علاقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجاتك المصرفية والمالية وسيكون بمثابة نقطة اتصالك الوحيدة.

· وسيلة دفع Hospicash مجانية: وسيلة الدفع Hospicash لأفراد عائلتك في الهند حتى30,000 روبية في السنة.

· التخطيط المالي:نقدم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية وحلول الحماية لتلبية احتياجاتك الاستثمارية والمالية الأخرى.

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