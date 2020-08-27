‫حدائق الترفيه “ياس” تتشارك مع سيلبوينت ديجيتال لإطلاق حل الدفع على الإنترنت “Alipay”

حديقة فيراري أبو ظبي، وحديقة وورنر بروذرز أبو ظبي ستكون أول حدائق الترفيه في الإمارات تقدم Alipay للدفع على الإنترنت

لندن، 27 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم اختيار شركة سيلبوينت ديجيتال (CellPoint Digital)، وهي شركة رائدة موفرة لحلول التجارة الرقمية والدفع لشركات السياحة والسفر، من قبل حدائق “ياس” في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، لتمكين استخدام طرق دقع بديلة مهمة استراتيجيا. وستمكن هذه الشراكة أولا الضيوف من استخدام تطبيق Alipay لحجز تذاكرهم لزيارة الحدائق الحائزة على الجوائز بما فيها فيراري وورلد أبو ظبي، ياس للألعاب المائية وورنر بروذرز وورلد أبو ظبي.

سيضمن طرح Alipay ، بالإضافة إلى العديد من طرق دفعها البديلة الأخرى، تمكين السياح من الصين التذاكر ودول أخرى من استخدام طريقة الدفع المفضلة عبر الهاتف المحمول mobile payment method عند شراء عبر الإنترنت أو على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

طرق الدفع البديلة المفتاح لزيادة التحويل

تتيح منصة تنظيم الدفع لشركة سيلبيونت ديجيتال، Velocity ، لشركات السفر إنشاء نظام محسن للدفع يتكون من طرق بديلة عالمية ومحلية للدفع، أو البطاقات البنكية، أو المشترين، أو مزودي خدمات الدفع. يوفر مركز الدفع البديلفي فيلوسيتي أكثر من 350 طريقة دفع، وكلها متوفرة بسهولة للنشر السريع. ستكون حدائق ياس الترفيهية قادرة على اختيار وتفعيل طرق الدفع المفضلة التي تحتاجها لضيوفها من أي مكان في العالم، بدءًا من Alipay، والتوسع في المحافظ الإلكترونية الأخرى مثل Google Pay.

سجل نام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

سيلبوينت ديجيتال هي شركة معروفة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كانت الشركة رائدة في إطلاقApple Pay لشركات الطيران في العام 2014.

وقال كياران ويلسون، رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “فيسيلبوينت ديجيتاليسعدنا الترحيب بمدن ياس الترفيهية كأول عملائنا في قطاع الحدائق والجذب السياحي. إن تقديم طرق الدفع الأكثر شيوعًا لعملائك أينما كانوا أمر بالغ الأهمية لزيادة التحويل، وهذا صحيح بالنسبة لأي شركة لديها عملاء دوليون. نرى هذا ملائما لشركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية والآن لمناطق الجذب العالمية مثل مدينة ياس للملاهي.”

حول سيلبوينت ديجيتال

نجعل السفر أسهل ™ لشركات الطيران ووسطاء السفر وعملائهم.

سيلبوينت ديجيتال هي شركة تكنولوجيا مالية وشركة تقنية للسفر. نحن نقدم حلولًا تجارية ودفع رقمية قوية تمكن شركات الطيران ووسطاء السفر الآخرين من تبسيط أنظمتهم وتوحيد تجربة عملائهم وتعزيز معاملاتهم الرقمية عبر مواقع الويب والويب المحمول وتطبيقات الأجهزة المحمولة. تقدم سيلبوينت ديجيتال منصات معيارية متعددة القنوات. Velocity هي منصة فريدة لتنظيم الدفع تعمل على تحسين جميع معاملات الدفع الرقمية، من البطاقات أو طرق الدفع البديلة، وتسريع نشر طرق الدفع الجديدة. Voyage هي منصة رقمية كاملة تكمل دورة مبيعات العملاء بأكملها (الترويج والبيع والدفع والخدمة) وتحسين معدلات التحويل من طرف إلى طرف. تمتلك سيلبوينت ديجيتال مكاتب في كوبنهاغن ودالاس ودبي ولندن وميامي وبيون وسنغافورة. يرجى زيارة الموقع www.cellpointdigital.com لتعلم المزيد.